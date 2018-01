Valverde: "Cuando estás en una semifinal te la tienes que jugar"

El técnico del FC Barcelona, Ernesto Valverde, comparece en la rueda de prensa previa al partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey donde los azulgranas se medirán al Valencia.





El rival: "Es un equipo goleador el Valencia, sé que tienen jugadores arriba con fuerza para hacer goles. Cuando salió el sorteo ya sabíamos que era un rival duro. Que está haciendo una gran temporada y es fundamental hacer un buen resultado porque luego ellos en casa son fuertes. Mantener la portería a cero sería un punto importante. Es una eliminatoria abierta, bonita de ver para el espectador y complicada para ellos y para nosotros"





La plantilla después del mercado: "Estamos contentos con la plantilla, con el equipo, hemos incorporado dos jugadores y se han marchado algunos otros y en líneas generales estamos contentos para afrontar el tramo final y decisivo de la temporada"

Posición ideal para Coutinho: "Es un jugador que se desarrolla bien en varias posiciones. Es un media punta que puede jugar por la izquierda y por la derecha. Nos puede ayudar en ataque. Puede jugar de interior izquierdo y derecho. Es versatil y puede jugar en varias posiciones"

Expediente a Piqué: "No tengo ningún conocimiento de eso. Es la primera noticia que tengo de que hayan abierto expediente a Piqué. No me voy a pronunciar"

El 7-0 de hace dos años: "Un 7-0 no es normal en un partido de primera división, va a ser un partido diferente. En cuanto a la sbajas del Valencia, está siendo un mes complicado para todos porque los partidos vienen muy seguidos. También hemos venido jugando nosotros miércoles-domingo y hemos tenido problemas con bajas. Son partidos con mucha tensión. En cualquier caso tienen equipo de sobras y suficiente para cualquier partido"





Cesión de Deulofeu: "Son circunstancias que ocurren. Él tenía muchísimas ganas cuando llegó y nosotros también. Ha tenido opciones para poder demostrar y las cosas no han ido como esperábamos y hemos pensado que podía buscar una nueva situación que era la mejor pero eso no quiere decir que no pensemos que le vayan a ir bien las cosas en el futuro"





Evolución del Valencia: "Le veo con un nivel parecido a cuando fuimos a Mestalla. Creo que han acusado este mes, que ha habido mucho trajín pero le veo con el mismo potencial. Es un rival con delanteros muy rápidos, jugadores bien organizados"





La Copa, prioridad: "Cuando estás en una semifinal te la tienes que jugar, no porque en Liga tengas más renta o no, es porque en una semifinal estás muy cerca de una final, y llegar a una final no ocurre todos los días".





Aleix Vidal: "Se ha especulado mucho con Aleix. Es un jugador que viene actuando, no es titular indiscutible pero viene ayudando regularmente. Tenemos que tener en cuenta que hay tres jugadores como Arda, Deulofeu o Rafinha que se han marchado que juegan en una posición similar a Aleix y y creo que está bien que se quede"

Cómo afronta la semifinal: "Los partidos se plantean igual que si fueran de Liga. Pero siempre tienes en cuenta que hay una vuelta y sobretodo en los últimos minutos se especula un poco sobre cómo va el resultado. Pero lo planteamos como si fuera un partido de Liga"





Importancia de los laterales: "Los laterales son importantes como en cualquier otro equipo. Si vemos al Valencia, por ejemplo, tiene laterales larguísimos que buscan el dos contra uno en banda. Pasa con el Madrid, con el Atlético...en los grandes equipos el puesto de lateral es fundamental"





Ilusión del equipo: "Estamos en ese punto de estar a un paso de la final, o a dos pasos, lo mismo que debe pensar el Valencia. Cuando empiezas la competición queda mucho camino pero cuando estás cerca ya percibes que te la estás jugando y es lo que tenemos que hacer"





Último partido frente al Alavés: "No tengo dudas de que todos nos fijamos en los partidos previos de los rivales. El Valencia tendrá en cuenta los acuses que podamos tener en nuestro ataque para luego contraatacarnos. También hemos visto el vídeo para descifrar donde el Alavés nos hizo daño"

Motivación del Valencia: "No creo que por estar lejos en la Liga sino por la oportunidad de jugar una final es por lo que el Valencia es peligroso. Se la tienen que jugar e intentarán llevarse un buen resultado de aquí y jugársela en su campo"

Bosquets y André Gomes: "Sergio Busquets está bien, creo que podemos contar con él. André estará más complicado pero Sergio va a estar recuperado"





Agresividad de Luis Suárez: "Luis Suárez es un jugador que lo da todo y de la misma manera que él aprieta a los contrarios los contrarios le aprietan a él. Es un forcejeo más y una situación más"

Asistencia al Camp Nou: "Pensamos que la asistencia al Camp Nou cambiará, ya se vio el otro día contra el Espanyol, y la gente vendrá de aquí en adelante. Esperamos que la trayectoria del equipo sea suficientemente buena para que el público se vea empujado a venir a ayudarnos. Para nosotros el público es importante"





Debi frente al Espanyol de Liga declarado de alto riesgo: "Lo único que pienso es en mañana. En el partido del Espanyol no he pensado. Me imagino que será un partido como los demás. Ni tengo miedo ni dejo de tenerlo sobre lo que pueda pasar"