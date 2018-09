​¡ES HERMOSO! | Herrera sorprende a todos al aparecer en portada de revista

Una vez concluida la participación de la Selección Mexicana en el Mundial de Rusia 2018, todos los jugadores aztecas rompieron filas para tomar vacaciones o reportar rápidamente con sus equipos, aunque hubo alguien que decidió someterse a una operación y no precisamente por una lesión.





Héctor Herrera aclaró que su operación en la nariz y orejas fue para poder respirar mejor y mejorar su rendimiento, no por cuestión estética. pic.twitter.com/sUFDH3UVcy — TVC Deportes (@TVCDeportes) July 23, 2018

El mediocampista Héctor Herrera se realizó una cirugía de nariz y orejas con el argumento de ‘mejorar su rendimiento deportivo’, lo cual anunció su club, aunque su rostro quedó bastante cambiado, lo cual sorprendió a todos.

Ahora tras dos meses de aquella cirugía, de nueva cuenta El Zorrillo sorprendió a la afición azteca tras aparecer en la portada de una revista masculina, en la cual platica sobre su cambio físico, su familia y los Dragones.





Héctor Herrera posa para una revista luego de someterse a una cirugía plástica y los MEMES no perdonan https://t.co/7GptwSh1lw pic.twitter.com/DLXTSE7NjJ — Sin Embargo MX (@SinEmbargoMX) September 28, 2018





La revista que optó por poner al canterano de Pachuca en su portada fue GQ, que dio a conocerlo a través de sus redes sociales.

“Te presentamos nuestra portada digital de Octubre: El jugador más codiciado en Europa en estos momentos, #HéctorHerrera, habla de todo: su familia, Portugal y el cambio físico con el que rompió las redes”, colocó en su cuenta de Twitter con una fotografía del futbolista.





Te presentamos nuestra portada digital de Octubre: El jugador más codiciado en Europa en estos momentos, #HéctorHerrera, @HHerreramex habla de todo: su familia, Portugal y el cambio físico con el que rompió las redes https://t.co/ydsBqB67W1 — GQ México y Latam (@GQMexico) September 27, 2018





Una de las tantas preguntas que el medio lanzó dentro de sus páginas fue si algo había cambiado en su persona tras la operación.

“No ha cambiado nada, me sigo sintiendo la misma persona. Quedé muy satisfecho con el resultado. No me siento mucho mejor ni peor con lo que hice, creo que he tomado la decisión correcta. Y si no me lo hubiera hecho, también pensaría que era la elección correcta. Estoy tranquilo y feliz”, indicó el dos veces mundialista.

“Creo que la imagen hoy en día es importantísima, pero también considero que muchas veces se le da relevancia de más porque, al final, lo esencial es lo que llevamos dentro y lo que eres como persona más allá de la imagen que muestras”, añadió.

Antes de que los rumores corrieran por el Internet, tanto el nacido en Rosarito y el conjunto lusitano decidieron anunciar sobre la cirugía en un comunicado y Herrera contó la razón.

“Lo pensamos así por ser una figura pública, en México se chismorrea mucho. No fue por miedo a una mala reacción, porque iba a haberla de todos modos y, finalmente, lo que importa es lo que me hace sentir bien a mí. Fue más por ser una figura pública, por guardar ese respeto a mis fans y a las personas que te siguen y apoyan. Fue una manera de expresar lo que estaba pasando en mi vida. Si yo no fuese jugador de fútbol, si no fuese una persona famosa, nadie lo comentaría. Quizá es el precio que tenemos que pagar por la fama”, explicó el Rivery Mexicano.

La charla con el medallista olímpico en Londres 2012 se publicó originalmente en la edición #129 de GQ México y Latinoamérica para el mes de octubre, y ya se puede obtener en puestos de periódico, Sanborns, VIPS, Oxxo, 7 Eleven y otras cadenas.





