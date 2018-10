TREMENDO | Gonzalo Higuaín confesó que se sintió echado de la Juventus

Gonzalo Higuaín dejó un excelente recuerdo en la Juventus. Se cansó de convertir goles, fue una de las figuras y se dio el lujo de gritar campeón. Conformó una excelente dupla con Paulo Dybala, pero fue transferido al Milan en el último mercado de pases.

Ahora, el argentino rompió el silencio y dio explicaciones sobre su salida. "Parece que de pronto se rompió algo. Luego ficharon a Cristiano Ronaldo. La decisión de salir no es mía. He dado todo por la Juve, he ganado varios títulos, pero con la llegada de Cristiano el club quería dar un salto de calidad y me dijeron que no podía continuar y que estaban buscando una solución. La mejor fue venir al Milan", declaró.

"Le tengo afecto a Juventus porque me trataron muy bien. Compañeros y simpatizantes me han dado un gran cariño. Pero no pedí salir. Básicamente, todo el mundo lo dice, me echaron", agregó.

Milan jugará contra el Inter y Higuaín palpitó la previa del duelo contra Mauro Icardi. "Esto no es tenis, es fútbol: once contra once, no delantero centro contra delantero centro. Vencen los equipos, no los jugadores. Icardi lo lleva haciendo bien varios años, ha marcado muchos goles, es joven y tiene margen de crecimiento", disparó.