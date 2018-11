Griezmann: "Sueño con el Balón de Oro"

Griezmann es uno de los candidatos a ganar el ansiado título que otorga la revista francesa France Football. Y cada vez que el jugador del Atlético de Madrid habla sobre el premio, no duda en otorgarse méritos para poder ganarlo.

Esta vez ha sido en una entrevista dada a ESPN, el atacante francés ha sido claro en cuanto a sus aspiraciones en el Balón de Oro, al igual que ha repasado otras actualidades que le rodean como el pasado Mundial o su decisión de seguir en el Atlético de Madrid.

JEWEL SAMAD/GettyImages





En la entrevista la primera pregunta caía por su propio peso, fue preguntado si se ve ganando el Balón de Oro: "A nivel personal, eso es lo más grande que se puede obtener, es el premio más histórico, el más prestigioso. Sin embargo, también soy un jugador que piensa en el colectivo pero sería bueno [ganarlo] para mí, por todo lo que he pasado, especialmente después de haber separado de mi familia a los tres años, sería incríble para mis padres, hermanos..."

También se le preguntó por su no nominación a los premios The Best: No se trataba solo de mí, se trata de otros jugadores franceses que también fueron rechazados. No he podido entenderlo, pero tampoco lo he intentado. Es sorprendente ver que no se tiene en cuenta a los campeones del Mundo".

Su controvertida forma de decidir quedarse en el Atleti también dio que hablar: "Quería demostrar que no es fácil, es tu futuro, tu vida y la de tu familia. No es difícil de elegir. Simeone y Godín vinieron después del partido en el Wanda, recibí un mensaje de Godín diciendo que vendría para hablar, pero no sabía que Simeone estaba con él y me sorprendió verlo salir del coche. Me dijo que no tenía que tomar una decisión de inmediato sino que tenía que tomarme las cosas con calma. Me aconsejó que lo comentara con mis familiares y personas cercanas y luego me contó todo lo que representaba para el club y para sí mismo".

Tras acabar ganando la Copa del Mundo, ahora todo se mira con lupa: "Hubo una gran responsabilidad, incluso más que después de la Copa del Mundo, diría todos te vigilan. Van a vigilar lo que haces en las sesiones de entrenamiento o fuera del campo. Siempre hay que representar una buena imagen y también dar un ejemplo".

Quality Sport Images/GettyImages





Su decisión de quedarse en el Atlético afecta a la posibilidad de hacer frente a éxitos más altos, aunque sabe que será difícil: "No tengo miedo de decirlo. Sueño con el Balón de Oro, la Liga de Campeones, la Copa del Mundo. Sueño con muchas cosas. Sueño con tener tres hijos. Esos sueños te motivan cuando te levantas cada mañana y tienes metas que alcanzar".





Y por último hizo mención a algo que a muchos seguramente les habrá sorprendido, jugar en la MLS: "Quiero jugar en la MLS, quiero terminar mi carrera allí. Porque es tan diferente, es una mentalidad diferente. El show que tienen, sea en la NBA o el fútbol americano, me gusta mucho y porque cuando voy allí, nadie me conoce y eso me ayuda también. Me encanta Estados Unidos. Quiero tener una suscripción a un equipo de la NBA y poder ir con mis hijos a todos los partidos... desde ya me puedo ver allá.... Todavía no sé qué ciudad, pero ¿por qué no jugar para la franquicia de Beckham en Miami? Jugar para Beckham sería lo mejor".