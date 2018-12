El "Piojo" Herrera explota contra el arbitraje y el VAR

Este jueves en el Estadio Nemesio Diez se celebró el duelo de Ida entre Toluca y América, correspondiente a los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2018, donde los locales pudieron conseguir la igualada 2-2 en el tiempo de reposición gracias a una magistral anotación del delantero Alexis Vega.





Por tal motivo, el técnico de los azulcremas, Miguel Herrera, llegó bastante caliente a la conferencia de prensa donde explotó en contra del arbitraje y del VAR e incluso no tuvo pelos en la lengua pues llamó ‘güey’ al silbante Adonai Escobedo mientras a los encargados del VAR les mandó un recado de que se pongan a ‘trabajar’ en vez de platicar.

En sus argumentos, El Güero reprochó que no se utilizó el VAR para ver una plancha sobre Edson Álvarez que hubiera sido de roja, además ironizó sobre los seis minutos agregados, tiempo que no sabe de dónde lo sacó el colegiado.





“La falta que le comenten a Edson no la revisó, y lo sancionó con una tarjeta amarilla y si ves la jugada en el VAR es de roja directa y no sé por qué no la revisaron, no sé si están echando una torta o unos chescos o están platicando, no sé, la neta. En esas jugadas es donde deben ayudar al árbitro y decirle que es una plancha y expulsarlo. El VAR es bueno; la gente que lo usa, no. Hay jugadas de penales claros que no pasa nada. Son asistentes para el árbitro y no están para corregirles, por eso lo asisten y no aprovechan la tecnología. Les diría que dejen de comer o tomar para no distraerse”, alegó el estratega.

“¿De dónde carajos saca seis minutos este güey (Escobedo)? En lo que revisa y dice que tarda un minuto y hasta en tribuna sacan la repetición. Hizo un cambio en la segunda mitad y son 30 segundos. Parece que perjudica. No sé si entra a marcarnos en contra”, agregó.





Durante el choque hubo dos nazarenos, Escobedo fue el segundo pues entró en el tiempo complementario luego que Marco Ortíz se lesionara del tobillo acabando el primer tiempo, pero aún así éste último no se salvó tampoco de las críticas del polémico entrenador explicando que dos veces amenazó con expulsar al paraguayo Cecilio Domínguez, motivo por el cual lo sacó en el primer tiempo para ingresar a Diego Laínez.

“Dos veces pasó frente a mí y le dijo a Cecilio Domínguez ‘te voy a echar’ y lo saqué porque lo iban a echar”, explicó el extécnico de la Selección Mexicana.





⚠ ¡GRAVÍSIMO! ⚠



Del mismo modo, el argentino Hernán Cristante, timonel de los Diablos Rojos, también criticó el uso del videoarbitraje pues desde su punto de vista los afectó cuando debió beneficiarlos en un mano clara de Paul Aguilar dentro del área.

“Pudimos haber empatado antes si el VAR hubiera sido justo porque hubo una mano muy clara, el VAR no la vio, ya es la segunda vez que el VAR, con ‘V’ de vergüenza, nos afecta”, detalló en conferencia de prensa.





El encuentro de vuelta entre ambos conjuntos se realizará el próximo domingo 2 de diciembre en el Estadio Azteca.





