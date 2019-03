​Cardozo le exige a La Chofis explotar de una vez por todas su talento

Las Chivas no atraviesan un gran momento en el Torneo Clausura 2019 pues por antes del parón de la Fecha FIFA sufrió dos descalabros consecutivos en el Clásico Nacional contra el América, primero siendo eliminados en los cuartos de final de la Copa MX y después perdiendo en la Jornada 11 de la Liga MX, motivo por el cual salieron de los puestos de Liguilla por primera vez en el torneo.





Las Chivas se desinflaron para la recta final del torneo y el tren de la Liguilla se les va

La temporada de las Grandes Ligas arranca hoy

Los Gigantes cayeron en su debut contra Tijuana

Todo esto y más en @canchamural

¡Llévelo llévelo! pic.twitter.com/fBQlULDR1j — San Cadilla (@SanCadilla) March 28, 2019





Sumado a ello, Hiram Mier, Miguel Ponce y Alan Pulido se lesionaron, Jesús Molina fue expulsado y la paciencia con José Saturnino Cardozo se está acabando, pues la afición ya pidió a gritos su salida. Su su objetivo será entrar a la Fiesta Grande y llegar por lo menos a las semifinales, si no quiere abandonar el redil.

Para ello, El Príncipe Guaraní ya cuenta con algo de suerte pues este fin de semana en un partido de preparación ante Zacatepec reapareció Javier López, que dejó las canchas tras la Fecha 1 para someterse a una operación, y lo hizo de gran forma pues marcó una diana y se encargó de orquestar el ataque. Es por esto que el técnico espera que por fin explote para ayudar al Rebaño Sagrado porque desde su debut es una de las mayores promesas de la cantera y el tiempo está por comérselo tras varias oportunidades que no ha sabido aprovechar.





#LIGAMX 🇲🇽 | ¡CON MÁS CONFIANZA! 👏🏻



Tras superar una lesión de menisco en la rodilla izquierda, El lagunero “Chofis” López volvió con más confianza a las canchas y lo demostró en el partido amistoso ante Zacatepec del pasado fin de semana, en donde marcó gol. pic.twitter.com/c9ImXDscOJ — LaDeportiva (@LadeportivaTRC) March 28, 2019





“López se recuperó bien, jugó en Zacatepec, hizo un gol e hizo jugar al equipo que es lo que pretendemos: que sea el cerebro porque para eso está. Es técnicamente diferente a los demás, lo veo más comprometido, más suelto, consciente de lo que representa para nosotros. Lo necesitamos al 100 para que el equipo funcione. De la operación salió fantástico, decía que jugaba al 70 y ahora está al 100 por ciento, esperamos darle minutos y el domingo si arranca (contra Pumas) ver la mejor versión de López”, mencionó el paraguayo.

Al definir a La Chofis como el cerebro del Guadalajara, el máximo goleador en la historia de los Diablos Rojos del Toluca le exigió al máximo que brille de una vez por todas porque todo depende de él mismo ya que su futuro está en juego y no puede ser siempre el mismo chico de años pasados.





Mano dura con La Chofis ✔️



Cardozo espera que su jugador se decida a mostrar su mejor calidad en la cancha. Esto dijo el Guaraní 👇🎙https://t.co/mqvk0mUplR — MedioTiempo (@mediotiempo) March 28, 2019





“Yo creo en él y por eso está aquí en el plantel porque queremos que esté. Ahora depende de él, es él quien debe demostrar en la cancha. Cuando se decida, será un jugador extraordinario, mientras quiera jugar dos partidos bien y tres mal, será la misma Chofis de 18 años, que ya no los tiene. Hemos hablado con él y tiene que decidir su futuro. Su futuro es jugar bien cada partido porque tiene, le exigimos porque tiene, debe convencer porque tiene”, explicó el exdelantero de La Blanquirroja.

“Sería un error del jugador porque muchos siempre dicen que hay tiempo, pero no hay. El tiempo pasa, es un error de jugador joven cuando no madura. Entiendo que uno de 18 le pase eso, que aparece, que juega bien y dice ‘tengo tiempo por delante y el futuro asegurado’, pero no es así. El fútbol te abandona rápido y te quedas en el olvido en seis meses, puedes tener la edad que sea, pero te olvidan si no juegas. El futbolista debe mostrar, no hay tiempo”, añadió.





“Queremos que (Chofis) López sea el cerebro del equipo. Cuando estaba lesionado decía que jugaba al 70%, ahora que ya se operó, se recuperó y está al cien, Esperemos ver el domingo la mejor versión de López”, declaró hoy @pepecardozo249 sobre @eduardochof19.

(📹 @canchamural ) pic.twitter.com/cR8Hcr0rPz — CANCHA (@canchamural) March 27, 2019





Aunado a ello, Cardozo aplaudió las ganas del ‘10’ por haberse esforzado al máximo para recuperarse de su lesión y por la motivación con la que retornó, pero sí le pide que a pesar de su calidad no deje de correr dentro del campo y que demuestra su valía en cada cotejo.

“Debe mostrar hoy, si le tocar jugar, la calidad que tiene porque si no, veremos a los demás que tenemos. Sería irresponsable del jugador y nos daría el camino a no ponerlo porque el fútbol es hoy, mañana no sabemos. Los partidos que le toque, debe mostrar. Creemos en él, es un jugador que parece tiene cuatro ojos porque da pases sin ver, pero lo tiene que hacer permanentemente, no sólo un partido. Ha trabajado mucho aunque no lo ven, de la lesión está recuperado y muy bien de arriba. Está motivado, contra Zacatepec jugó muy bien, corrió, metió, no porque sea distinto debe estar parado, es el primero que debe correr. Ahora está convencido de eso y de pedir la pelota porque cuando pasa por él, marca diferencia. El que debe estar convencido es él”, finalizó.





La Chofis le deja un mensaje claro y directo a Cardozo... ¿Le hará caso? 🧐 ¿Podrá jugar ante Pumas? 🤔🤔🤔 https://t.co/TmvIBBsnjE — Chivas Pasión (@ChivasPasioncom) March 28, 2019

¡No te olvides de seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram, @90min_es!