El futbolista del Liverpool que rechazó cambiar su camiseta con Leo Messi

Enfrentarse al mejor jugador del mundo y uno de los mejores de la historia no ocurre todos los días, especialmente si se trata de futbolistas que militan en otras ligas o competiciones extranjeras. Es por esto que casi siempre que el Barça se ve las caras con este tipo de equipos, hacerse con la camiseta de Messi es casi siempre uno de los objetivos de muchos de los rivales.

Sin embargo, en una reciente entrevista, un jugador del Liverpool confesó que rechazó cambiar su camiseta con el astro argentino en la eliminatoria de Champions League que enfrentó a ambos clubes. Se trata de Jordan Henderson.

El capitán atendió al Daily Mail en el 'Media Day' antes de la celebración del a final de la Liga de Campeones y fue preguntado por la ida de la semifinal contra el Barça y el hecho de haberse enfrentado por primera vez ante un jugador como Messi. "Entré al campo bastante temprano por la lesión de Keita. Era la primera vez que estaba en el campo con Lionel Messi. En ese momento no piensas para ti mismo: 'Oh Dios mío, es él'. Pero no hay duda de que su juego es diferente a cuando lo ves por televisión. Es muy rápido", reveló.

Es que no volveremos a ver otro Messi por eso insisto disfrutemos de el 🐐

pic.twitter.com/h4WUBLgAkq — Mary (@Maryproud_cule) May 30, 2019

Al ser preguntado sobre si intercambió su camiseta con el delantero blaugrana, Henderson dejó claro que nunca se le pasó por la cabeza. "¿Si pensé en pedirle su camiseta? No, nunca lo hice. Roy Keane me dijo cuando estaba en el Sunderland que si tú le pides la camiseta a alguien parece como que estás asombrado por él. Al final me llevé a casa la de Luis Suárez. Luis es un buen compañero y me la dio como gesto tras haber jugado juntos en el Liverpool", confesó.

Con lo que sí se asombró el centrocampista 'red' fue con el lanzamiento de falta que acabó marcando Messi y ante el que Alisson no pudo hacer nada. "Estoy pensando en su tiro libre ahora, y todavía no puedo creer que marcase ese gol. De hecho pensé que se quedaba corto. Ya os he dicho en alguna ocasión lo bueno que es Ali, pero Messi puso ese tiro en el único sitio donde Ali no podía llegar. La velocidad, la precisión...fue absolutamente perfecto", reconoció.

¡No te olvides de seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram, 90min_es, y nuestro canal de Telegram del Barcelona!