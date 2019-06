Las primeras declaraciones de Luka Jovic como jugador del Real Madrid

El serbio ha sido presentado esta misma mañana en el Santiago Bernabéu y ante 4.500 aficionados como nuevo futbolista del conjunto blanco para las próximas seis temporadas. El delantero llega del Eintracht de Frankfurt tras completar una temporada brillante y convertirse en uno de los más deseados por los grandes de Europa.

Antes de vestirse de corto para saltar por primera vez al césped ofreció sus primeras palabras como jugador del Real Madrid y lo primero que dijo fue: "Soy el chico más feliz del mundo y estoy muy contento por pertenecer al club más grande del mundo. Es un placer fichar por este club y lo daré todo". Se ganó así el cariño de la afición y lo remató asegurando que "es cierto que dormía con ella de pequeño. Me la regaló un amigo de mi padre y desde chico era aficionado al Madrid porque es el club más grande del mundo".





Denis Doyle/GettyImages





Jovic reconoció que "no sabia de ninguna otra oferta" más allá de la madridista, algo que se antoja extraño teniendo en cuenta el interés que despertó. Ahora que ya viste de blanco no se marca un registro de goles pero si asegura: "Intentaré dar lo mejor de mí y demostrar lo que puedo hacer. He llegado a un club en el que puedo aprender mucho e intentaré mejorar".





Admite no haber hablado aún con Zidane y respecto a su posición asegura que ha "jugado de todas formas: solo, con otro punta...", e incide: "Yo estoy aquí para luchar". Poco después le preguntaron por Benzema y también fue claro: "Es uno de los mejores del mundo y espero aprender mucho de él. Creo que somos compatibles, pero será Zidane el que decida".





Denis Doyle/GettyImages





Su ídolo de infancia era Ronaldo y sobre la presión esta temporada en el Real Madrid asegura saber que "la temporada pasada no fue la mejor pero espero que la próxima sea muchísimo mejor". Sobre su adaptación al fútbol español comentó: "La Liga española es junto a la Premier la mejor de Europa y espero rendir a buen nivel". Y acerca de sus goles la pasada campaña y los que espera firmar este curso: "Sería bueno repetir los de esta temporada, pero lo único que deseo es darlo todo".





El delantero aún no tiene número, pero no parece importarle: "El número no juega y no es importante". El título que más le ilusiona y le gustaría ganar es la Champions, y sobre su precio: "Intento centrarme para jugar bien y justificar mi fichaje". Además apunta a que no echará balones fuera si no se hace con el puesto pues la competencia "será muy grande, pero con mi trabajo puedo aprovechar la oportunidad. Si no lo hago será culpa mía".





PIERRE-PHILIPPE MARCOU/GettyImages





Jovic también habló de Hazard, cuyo fichaje fue oficial tres días después del suyo y su presentación como madridista tendrá lugar mañana: "Es un jugador fantástico, uno de los mejores del mundo y será un placer compartir vestuario con él". Y, finalmente, segura que en su presentación: "Lo único que me daba miedo era saltar al campo y espero merecer que los aficionados coreen mi nombre".