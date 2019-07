El ex árbitro Lunati criticó el uso del VAR y apoyó a Messi: "Ahora parece criado en Argentina"

Pablo Lunati, uno de los árbitros más reconocidos y polémicos de los últimos años en el fútbol argentino, dialogó en exclusiva con 90min.





Tras las polémicas con el videoarbitraje en la Copa América ganada por Brasil, Lunati aseguró: "Esto es un asco que ha matado el fútbol". También se sumó a las palabras de Messi luego de su intentendible expulsión ante Chile, aunque aclaró: "A lo mejor, puede perjudicarlo".





Suena el teléfono de Pablo Lunati en la tarde del 8 de julio. En la República Argentina se respiran vísperas de un nuevo aniversario de la Independencia librada por José de San Martín, y en la tranquilidad de su tiempo libre el exarbitro albiceleste dialogó en exclusiva con 90min.

Su voz es más que autorizada para hablar de lo que fueron los polémicos fallos arbitrales en la Copa América que terminó coronando a Brasil como el país campeón. Fue ante Perú, 3 a 1 y con un último gol generado a raíz de una falta inexistente sobre Everton en la que el propio VAR le dio la derecha al juez Roberto Tobar. Sí, una "injusticia" más dentro del mismo certamen. Y para el mismo equipo.

"Un chico de diez años se da cuenta que no fue penal. Me parece que no podemos perder ni un minuto de tiempo, no conozco a nadie que realmente entienda de fútbol y diga que es penal. Es una jugada totalmente común y normal que no amerita ninguna explicación", aseguró quien llevara adelante infinidad de partidos internacionales entre los años 2007 y 2012.

Ajajajajajajajaj!!!! Ves que pueden quedarse con lo que primero cobran??? TOBAR , otro mediocre, u otro C.......O??? VERGONZOSO!!! Se le estaba complicado a los Brazucas y bueno, había que asegurarlo!!!!! — Pablo Lunati (@PabloLunati22) July 7, 2019

¿Creés que el árbitro de la final entre Brasil y Perú estuvo condicionado?

En los partidos anteriores, y en todo lo que fue pasando, ¿vos creés que el árbitro iba a retractarse y decir que no fue penal? Él mismo se dio cuenta que no fue. Yo me doy cuenta en la parte corporal, lo cobró por las dudas de que empate Perú y se complique. Si empataba estaban al horno con papas.





Yo lo miro al árbitro y me doy cuenta de las cosas. Es un árbitro miedoso, por no decir otra cosa, cobra lo que cobra porque tiene miedo de que se complique.

Cuando hablás de los antecedentes, seguro te referís a la semifinal ante Argentina.

Y, el penal de Agüero te lo regalo, ¿pero el de Otamendi? No fue claro, fue clarísimo. Para este mamarracho llamado VAR, fueron los dos penales. Pero no fueron revisables, ja.





Para colmo de males, a Messi lo expulsaron frente a Chile por una situación insólita.

La expulsión de Messi fue otro mamarracho. Hasta el primer empujón de Medel era amarilla para las dos, pero Medel después la siguió. Medel es un tonto, siempre fue medio tonto. Ahora se ve que fue creciendo y se fue acrecentando. Es un muchacho tonto. Había que cortarla, la siguió y Messi, educado, dijo que era amarilla para los dos.

¿Coincidís con lo que dijo Lionel ante las cámaras en los últimos dos partidos de la Copa?

Banco los dichos de Messi, pero para decir eso tenés que tener pruebas. Y él no creo que las tenga, ahora hay que bancarlo a morir. La verdad es esa. Obviamente lo banco que no haya ido a buscar la medalla, me encanta este Messi. Lástima que tuve que esperar doce años para verlo. El que se enoja, el que putea, el que carajea. Este es un Messi argentino, no es un Messi español.

Y te genera orgullo verlo de este modo.

Este parece un Messi criado en la Argentina. Me encanta, ¿qué querés que te diga? El que no te reconozca esto es un hipócrita, es un mentiroso. Nosotros estamos criados de esta manera, me parece bien que haya peleado.





¿Y si ahora lo sancionan por dos años, como se dice, por lo que expresó públicamente?

Si le dan dos años a Messi nosotros no tenemos que jugar ninguna competición más. A nivel nada: juveniles, nada. Nos tenemos que retirar, chau. No le tenemos que hacer el caldo gordo a esta runfla.





Fuiste uno de los primeros en oponerte al VAR hace dos años, cuando recién se estaba instaurando. ¿Cuál es tu postura a raíz de los hechos que fueron aconteciendo?

Yo no voy a cambiar, loco. Lo dije hace dos años: ¡no! VAR no, muchachos. Banco la pelota si entró o no entró, algo que no esté a la vista del árbitro, ¿pero este mamarracho? No.

Han inventado un deporte nuevo que lo van a bautizar de alguna manera, vaya a saber cómo, pero se murió el fútbol. Esto es un asco, es para todos los burros que pedían a los gritos el VAR. El VAR es de burros, es para burros. ¿No te parece raro que en el lugar dónde se creó el fútbol no usen el VAR? En la Premier League se dan cuenta que desnaturalizan el fútbol.