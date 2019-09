Xavi Hernández habló de todo: "Lo he vivido tantas veces...el Madrid tiene mil vidas"

View this post on Instagram

Moltes gràcies @setoo9 per tot el que has donat al futbol. Un dels millors davanters de la història i un dels cors més grans que he conegut mai. Molta sort amic!😘❤️🔝⚽️ xxx Muchas gracias @setoo9 por todo lo que has dado al fútbol. Uno de los mejores delanteros de la historia y uno de los corazones más grandes que he conocido nunca. Mucha suerte amigo.😘❤️🔝⚽️ xxx Thanks @setoo9 for everything you gave to football. One of the best strikers in football history and one of the biggest hearts I have ever met. All the luck my friend.😘❤️🔝⚽️