College Football Week 2 Schedule: Full List of Games, Time & TV Info

A complete look at college football's Week 2 slate.

Mike Kadlick

Garrett Nussmeier celebrates LSU's win last weekend.
Garrett Nussmeier celebrates LSU's win last weekend. / Ken Ruinard / USA Today Network South Carolina / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

Week 1 of the college football season has come and gone. Upsets happened, trash was talked, Belichick lost, and the AP Top 25 has been reset.

Now? We're onto Week 2.

While we only have one ranked-vs-ranked game on the slate this weekend with No. 15 Michigan heading to No. 18 Oklahoma on Saturday night, 24 of the nation's top-25 teams will play this Saturday among a whopping 83-game slate.

Here's a look at all of them, with dates, times, locations, and where to watch:

College Football Week 2 Schedule

Friday, Sept. 5

Home Team

Away Team

Location

Time

Where to Watch

Louisville Cardinals

James Madison Dukes

L&N Federal Credit Union Stadium, Louisville

7:00 p.m. ET

ESPN2

Northwestern Wildcats

Western Illinois Leathernecks

Northwestern Medicine Field at Martin Stadium, Evanston, Ill.

7:30 p.m. ET

BTN

Maryland Terrapins

Northern Illinois Huskies

SECU Stadium, College Park, Md.

7:30 p.m. ET

BTN

Boise State Broncos

Eastern Washington Eagles

Albertsons Stadium, Boise, Idaho

9:00 p.m. ET

FS1

Saturday, Sept. 6

Home Team

Away Team

Location

Time

Where to Watch

No. 7 Texas Longhorns

San José State Spartans

DKR-Texas Memorial Stadium, Austin

12:00 p.m. ET

ABC

No. 2 Penn State Nittany Lions

FIU Panthers

Beaver Stadium, University Park, Pa.

12:00 p.m. ET

BTN

Duke Blue Devils

No. 11 Illinois Fighting Illini

Wallace Wade Stadium, Durham, N.C.

12:00 p.m. ET

ESPN

No. 17 SMU Mustangs

Baylor Bears

Gerald J. Ford Stadium, Dallas

12:00 p.m. ET

The CW Network

No. 23 Indiana Hoosiers

Kennesaw State Owls

Memorial Stadium, Bloomington, Ind.

12:00 p.m. ET

FS1

No. 16 Iowa State Cyclones

Iowa Hawkeyes

Jack Trice Stadium, Ames, Iowa

12:00 p.m. ET

Fox

No. 24 Texas Tech Red Raiders

Kent State Golden Flashes

Jones AT&T Stadium, Lubbock

12:00 p.m. ET

TNT/truTV/HBO Max

Minnesota Gophers

Northwestern State Demons

Huntington Bank Stadium, Minneapolis

12:00 p.m. ET

BTN

NC State Wolfpack

Virginia Cavaliers

Carter-Finley Stadium, Raleigh

12:00 p.m. ET

ESPN2

Pittsburgh Panthers

Central Michigan Chippewas

Acrisure Stadium, Pittsburgh

12:00 p.m. ET

ESPNU

Syracuse Orange

UConn Huskies

JMA Wireless Dome, Syracuse

12:00 p.m. ET

ESPN+/ACC Extra

No. 14 Florida State Seminoles

East Texas A&M Lions

Doak Campbell Stadium, Tallahassee.

12:00 p.m. ET

ACC Network

Jacksonville State Gamecocks

Liberty Flames

AmFirst Stadium, Jacksonville, Ala.

12:00 p.m. ET

CBSSN

No. 19 Texas A&M Aggies

Utah State Aggies

Kyle Field, College Station, Texas

12:45 p.m. ET

SEC Network

Wake Forest Demon Deacons

Western Carolina Catamounts

Allegacy Federal Credit Union Stadium, Winston-Salem, N.C.

2:00 p.m. ET

ESPN+/ACC Extra

Temple Owls

Howard Bison

Lincoln Financial Field, Philadelphia

2:00 p.m. ET

ESPN+

New Mexico Lobos

Idaho State Bengals

University Stadium, Albuquerque

3:00 p.m. ET

N/A

No. 1 Ohio State Buckeyes

Grambling Tigers

Ohio Stadium, Columbus, Ohio

3:30 p.m. ET

BTN

No. 8 Clemson Tigers

Troy Trojans

Memorial Stadium, Clemson, S.C.

3:30 p.m. ET

ACC Network

No. 4 Georgia Bulldogs

Austin Peay Governors

Sanford Stadium, Athens, Ga.

3:30 p.m. ET

ESPN+/SECN+

No. 6 Oregon Ducks

Oklahoma State Cowboys

Autzen Stadium, Eugene, Ore.

3:30 p.m. ET

CBS/Paramount+

Kentucky Wildcats

No. 20 Ole Miss Rebels

Kroger Field, Lexington, Ky.

3:30 p.m. ET

ABC

No. 22 Tennessee Volunteers

East Tennessee State Buccaneers

Neyland Stadium, Knoxville, Tenn.

3:30 p.m. ET

ESPN+/SECN+

Missouri Tigers

Kansas Jayhawks

Memorial Stadium, Columbia, Mo.

3:30 p.m. ET

ESPN2

Rutgers Scarlet Knights

Miami (OH) Redhawks

SHI Stadium, Piscataway, N.J.

3:30 p.m. ET

Peacock

Oregon State Beavers

Fresno State Bulldogs

Reser Stadium, Corvallis, Ore.

3:30 p.m. ET

The CW Network

Georgia Tech Yellow Jackets

Gardner-Webb Runnin' Bulldogs

Bobby Dodd Stadium, Atlanta

3:30 p.m. ET

ESPN+/ACC Extra

Cincinnati Bearcats

Bowling Green Falcons

Nippert Stadium, Cincinnati

3:30 p.m. ET

ESPN+

Colorado Buffaloes

Delaware Blue Hens

Folsom Field, Boulder, Colo.

3:30 p.m. ET

Fox

App State Mountaineers

Lindenwood Lions

Kidd Brewer Stadium, Boone, N.C.

3:30 p.m. ET

ESPN+

UTSA Roadrunners

Texas State Bobcats

Alamodome, San Antonio

3:30 p.m. ET

ESPN+

Navy Midshipmen

UAB Blazers

Navy-Marine Corps Memorial Stadium, Annapolis, Md.

3:30 p.m. ET

CBSSN

Western Michigan Broncos

North Texas Mean Green

Waldo Stadium, Kalamazoo, Mich.

3:30 p.m. ET

ESPN+

Buffalo Bulls

Saint Francis Red Flash

UB Stadium, Buffalo

3:30 p.m. ET

ESPN+

Massachusetts Minutemen

Bryant Bulldogs

Warren McGuirk Alumni Stadium, Amherst, Mass.

3:30 p.m. ET

ESPN+

Wisconsin Badgers

Middle Tennessee Blue Raiders

Camp Randall Stadium, Madison, Wisc.

4:00 p.m. ET

FS1

Ohio Bobcats

West Virginia Mountaineers

Peden Stadium, Athens, Ohio

4:00 p.m. ET

ESPNU

Wyoming Cowboys

Northern Iowa Panthers

War Memorial Stadium, Laramie, Wyo.

4:00 p.m. ET

N/A

No. 13 Florida Gators

South Florida Bulls

Ben Hill Griffin Stadium, Gainesville, Fla.

4:15 p.m. ET

SEC Network

Arkansas Razorbacks

Arkansas State Red Wolves

War Memorial Stadium, Little Rock

5:00 p.m. ET

ESPN+/SECN+

Nevada Wolf Pack

Sacramento State Hornets

Mackay Stadium, Reno

5:00 p.m. ET

N/A

Southern Miss Golden Eagles

Jackson State Tigers

M. M. Roberts Stadium, Hattiesburg, Miss.

5:00 p.m. ET

ESPN+

No. 25 Utah Utes

Cal Poly Mustangs

Rice-Eccles Stadium, Salt Lake City

6:00 p.m. ET

ESPN+

California Golden Bears

Texas Southern Tigers

California Memorial Stadium, Berkeley, Calif.

6:00 p.m. ET

ESPN+/ACC Extra

Marshall Thundering Herd

Missouri State Bears

Joan C. Edwards Stadium, Huntington, W.V.

6:00 p.m. ET

ESPN+

Old Dominion Monarchs

North Carolina Central Eagles

S.B. Ballard Stadium, Norfolk

6:00 p.m. ET

ESPN+

East Carolina Pirates

Campbell Fighting Camels

Dowdy-Ficklen Stadium, Greenville, N.C.

6:00 p.m. ET

ESPN+

Florida Atlantic Owls

Florida A&M Rattlers

Flagler Credit Union Stadium, Boca Raton, Fla.

6:00 p.m. ET

ESPN+

No. 5 Miami Hurricanes

Bethune-Cookman Wildcats

Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Fla.

7:00 p.m. ET

ESPN+/ACC Extra

No. 10 South Carolina Gamecocks

South Carolina State Bulldogs

Williams-Brice Stadium, Columbia, S.C.

7:00 p.m. ET

ESPN+/SECN+

Charlotte 49ers

North Carolina Tar Heels

Jerry Richardson Stadium, Charlotte

7:00 p.m. ET

ESPN+

Kansas State Wildcats

Army Black Knights

Bill Snyder Family Stadium, Manhattan, Kans.

7:00 p.m. ET

ESPN

Rice Owls

Houston Cougars

Rice Stadium, Houston

7:00 p.m. ET

ESPN+

UCF Knights

North Carolina A&T Aggies

FBC Mortgage Stadium, Orlando

7:00 p.m. ET

ESPN+

Toledo Rockets

Western Kentucky Hilltoppers

Glass Bowl, Toledo

7:00 p.m. ET

ESPN+

Colorado State Rams

Northern Colorado Bears

Canvas Stadium, Fort Collins, Colo.

7:00 p.m. ET

N/A

Georgia State Panthers

Memphis Tigers

Center Parc Stadium, Atlanta

7:00 p.m. ET

ESPN+

South Alabama Jaguars

Tulane Green Wave

Hancock Whitney Stadium, Mobile

7:00 p.m. ET

ESPN+

Eastern Michigan Eagles

Long Island University Sharks

Rynearson Stadium, Ypsilanti, Mich.

7:00 p.m. ET

ESPN+

No. 3 LSU Tigers

Lousiana Tech Bulldogs

Tiger Stadium, Baton Rouge

7:30 p.m. ET

ESPN+/SECN+

Mississippi State Bulldogs

No. 12 Arizona State

Davis Wade Stadium, Starkville, Miss.

7:30 p.m. ET

ESPN2

No. 18 Oklahoma Sooners

No. 15 Michigan Wolverines

Memorial Stadium, Norman, Okla.

7:30 p.m. ET

ABC

Auburn Tigers

Ball State Cardinals

Jordan-Hare Stadium, Auburn, Ala.

7:30 p.m. ET

ESPNU

Virginia Tech Hokies

Vanderbilt Commodores

Lane Stadium, Blacksburg, Va.

7:30 p.m. ET

ACC Network

Nebraska Cornhuskers

Akron Zips

Memorial Stadium, Lincoln, Neb.

7:30 p.m. ET

BTN

USC Trojans

Georgia Southern Eagles

Los Angeles Memorial Coliseum, Los Angeles

7:30 p.m. ET

FS1

Michigan State Spartans

Boston College Eagles

Spartan Stadium, East Lansing, Mich.

7:30 p.m. ET

NBC/Peacock

Purdue Boilermakers

Southern Illinois Salukis

Ross-Ade Stadium, West Lafayette, Ind.

7:30 p.m. ET

BTN

Coastal Carolina Chanticleers

Charlston Southern Buccaneers

Brooks Stadium, Conway, S.C.

7:30 p.m. ET

ESPN+

No. 21 Alabama Crimson Tide

UL Monroe Warhawks

Bryant-Denny Stadium, Tuscaloosa, Ala.

7:45 p.m. ET

SEC Network

UNLV Rebels

UCLA Bruins

Allegiant Stadium, Las Vegas

8:00 p.m. ET

CBSSN

Louisiana Rajin' Cajuns

McNeese Cowboys

Cajun Field, Lafayette, La.

8:00 p.m. ET

ESPN+

New Mexico State Aggies

Tulsa Golden Hurricane

Aggie Memorial Stadium, Las Cruces, N.M.

9:00 p.m. ET

ESPN+

UTEP Miners

UT Martin Skyhawks

Sun Bowl, El Paso

9:00 p.m. ET

ESPN+

Arizona Wildcats

Weber State Wildcats

Arizona Stadium, Tucson

10:00 p.m. ET

ESPN+

Washington State Cougars

San Diego State Aztecs

Martin Stadium, Pullman, Wash.

10:15 p.m. ET

The CW Network

BYU Cougars

Stanford Cardinal

LaVell Edwards Stadium, Provo, Utah

10:15 p.m. ET

ESPN

Washington Huskies

UC Davis Aggies

Husky Stadium, Seattle

11:00 p.m. ET

BTN

Hawai'i Rainbow Warriors

Sam Houston Bearkats

Clarence T.C. Ching Athletics Complex, Honolulu

11:59 p.m. ET

N/A

Mike Kadlick
MIKE KADLICK

Mike Kadlick is a contributor to the Breaking and Trending News team at Sports Illustrated. Before joining SI in November 2024, he covered the New England Patriots for WEEI sports radio in Boston and continues to do so for CLNS Media. He has a master's in public relations from Boston University. Kadlick is also an avid runner and a proud lover of all things pizza.

