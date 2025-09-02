College Football Week 2 Schedule: Full List of Games, Time & TV Info
Week 1 of the college football season has come and gone. Upsets happened, trash was talked, Belichick lost, and the AP Top 25 has been reset.
Now? We're onto Week 2.
While we only have one ranked-vs-ranked game on the slate this weekend with No. 15 Michigan heading to No. 18 Oklahoma on Saturday night, 24 of the nation's top-25 teams will play this Saturday among a whopping 83-game slate.
Here's a look at all of them, with dates, times, locations, and where to watch:
College Football Week 2 Schedule
Friday, Sept. 5
Home Team
Away Team
Location
Time
Where to Watch
Louisville Cardinals
James Madison Dukes
L&N Federal Credit Union Stadium, Louisville
7:00 p.m. ET
ESPN2
Northwestern Wildcats
Western Illinois Leathernecks
Northwestern Medicine Field at Martin Stadium, Evanston, Ill.
7:30 p.m. ET
BTN
Maryland Terrapins
Northern Illinois Huskies
SECU Stadium, College Park, Md.
7:30 p.m. ET
BTN
Boise State Broncos
Eastern Washington Eagles
Albertsons Stadium, Boise, Idaho
9:00 p.m. ET
FS1
Saturday, Sept. 6
Home Team
Away Team
Location
Time
Where to Watch
No. 7 Texas Longhorns
San José State Spartans
DKR-Texas Memorial Stadium, Austin
12:00 p.m. ET
ABC
No. 2 Penn State Nittany Lions
FIU Panthers
Beaver Stadium, University Park, Pa.
12:00 p.m. ET
BTN
Duke Blue Devils
No. 11 Illinois Fighting Illini
Wallace Wade Stadium, Durham, N.C.
12:00 p.m. ET
ESPN
No. 17 SMU Mustangs
Baylor Bears
Gerald J. Ford Stadium, Dallas
12:00 p.m. ET
The CW Network
No. 23 Indiana Hoosiers
Kennesaw State Owls
Memorial Stadium, Bloomington, Ind.
12:00 p.m. ET
FS1
No. 16 Iowa State Cyclones
Iowa Hawkeyes
Jack Trice Stadium, Ames, Iowa
12:00 p.m. ET
Fox
No. 24 Texas Tech Red Raiders
Kent State Golden Flashes
Jones AT&T Stadium, Lubbock
12:00 p.m. ET
TNT/truTV/HBO Max
Minnesota Gophers
Northwestern State Demons
Huntington Bank Stadium, Minneapolis
12:00 p.m. ET
BTN
NC State Wolfpack
Virginia Cavaliers
Carter-Finley Stadium, Raleigh
12:00 p.m. ET
ESPN2
Pittsburgh Panthers
Central Michigan Chippewas
Acrisure Stadium, Pittsburgh
12:00 p.m. ET
ESPNU
Syracuse Orange
UConn Huskies
JMA Wireless Dome, Syracuse
12:00 p.m. ET
ESPN+/ACC Extra
No. 14 Florida State Seminoles
East Texas A&M Lions
Doak Campbell Stadium, Tallahassee.
12:00 p.m. ET
ACC Network
Jacksonville State Gamecocks
Liberty Flames
AmFirst Stadium, Jacksonville, Ala.
12:00 p.m. ET
CBSSN
No. 19 Texas A&M Aggies
Utah State Aggies
Kyle Field, College Station, Texas
12:45 p.m. ET
SEC Network
Wake Forest Demon Deacons
Western Carolina Catamounts
Allegacy Federal Credit Union Stadium, Winston-Salem, N.C.
2:00 p.m. ET
ESPN+/ACC Extra
Temple Owls
Howard Bison
Lincoln Financial Field, Philadelphia
2:00 p.m. ET
ESPN+
New Mexico Lobos
Idaho State Bengals
University Stadium, Albuquerque
3:00 p.m. ET
N/A
No. 1 Ohio State Buckeyes
Grambling Tigers
Ohio Stadium, Columbus, Ohio
3:30 p.m. ET
BTN
No. 8 Clemson Tigers
Troy Trojans
Memorial Stadium, Clemson, S.C.
3:30 p.m. ET
ACC Network
No. 4 Georgia Bulldogs
Austin Peay Governors
Sanford Stadium, Athens, Ga.
3:30 p.m. ET
ESPN+/SECN+
No. 6 Oregon Ducks
Oklahoma State Cowboys
Autzen Stadium, Eugene, Ore.
3:30 p.m. ET
CBS/Paramount+
Kentucky Wildcats
No. 20 Ole Miss Rebels
Kroger Field, Lexington, Ky.
3:30 p.m. ET
ABC
No. 22 Tennessee Volunteers
East Tennessee State Buccaneers
Neyland Stadium, Knoxville, Tenn.
3:30 p.m. ET
ESPN+/SECN+
Missouri Tigers
Kansas Jayhawks
Memorial Stadium, Columbia, Mo.
3:30 p.m. ET
ESPN2
Rutgers Scarlet Knights
Miami (OH) Redhawks
SHI Stadium, Piscataway, N.J.
3:30 p.m. ET
Peacock
Oregon State Beavers
Fresno State Bulldogs
Reser Stadium, Corvallis, Ore.
3:30 p.m. ET
The CW Network
Georgia Tech Yellow Jackets
Gardner-Webb Runnin' Bulldogs
Bobby Dodd Stadium, Atlanta
3:30 p.m. ET
ESPN+/ACC Extra
Cincinnati Bearcats
Bowling Green Falcons
Nippert Stadium, Cincinnati
3:30 p.m. ET
ESPN+
Colorado Buffaloes
Delaware Blue Hens
Folsom Field, Boulder, Colo.
3:30 p.m. ET
Fox
App State Mountaineers
Lindenwood Lions
Kidd Brewer Stadium, Boone, N.C.
3:30 p.m. ET
ESPN+
UTSA Roadrunners
Texas State Bobcats
Alamodome, San Antonio
3:30 p.m. ET
ESPN+
Navy Midshipmen
UAB Blazers
Navy-Marine Corps Memorial Stadium, Annapolis, Md.
3:30 p.m. ET
CBSSN
Western Michigan Broncos
North Texas Mean Green
Waldo Stadium, Kalamazoo, Mich.
3:30 p.m. ET
ESPN+
Buffalo Bulls
Saint Francis Red Flash
UB Stadium, Buffalo
3:30 p.m. ET
ESPN+
Massachusetts Minutemen
Bryant Bulldogs
Warren McGuirk Alumni Stadium, Amherst, Mass.
3:30 p.m. ET
ESPN+
Wisconsin Badgers
Middle Tennessee Blue Raiders
Camp Randall Stadium, Madison, Wisc.
4:00 p.m. ET
FS1
Ohio Bobcats
West Virginia Mountaineers
Peden Stadium, Athens, Ohio
4:00 p.m. ET
ESPNU
Wyoming Cowboys
Northern Iowa Panthers
War Memorial Stadium, Laramie, Wyo.
4:00 p.m. ET
N/A
No. 13 Florida Gators
South Florida Bulls
Ben Hill Griffin Stadium, Gainesville, Fla.
4:15 p.m. ET
SEC Network
Arkansas Razorbacks
Arkansas State Red Wolves
War Memorial Stadium, Little Rock
5:00 p.m. ET
ESPN+/SECN+
Nevada Wolf Pack
Sacramento State Hornets
Mackay Stadium, Reno
5:00 p.m. ET
N/A
Southern Miss Golden Eagles
Jackson State Tigers
M. M. Roberts Stadium, Hattiesburg, Miss.
5:00 p.m. ET
ESPN+
No. 25 Utah Utes
Cal Poly Mustangs
Rice-Eccles Stadium, Salt Lake City
6:00 p.m. ET
ESPN+
California Golden Bears
Texas Southern Tigers
California Memorial Stadium, Berkeley, Calif.
6:00 p.m. ET
ESPN+/ACC Extra
Marshall Thundering Herd
Missouri State Bears
Joan C. Edwards Stadium, Huntington, W.V.
6:00 p.m. ET
ESPN+
Old Dominion Monarchs
North Carolina Central Eagles
S.B. Ballard Stadium, Norfolk
6:00 p.m. ET
ESPN+
East Carolina Pirates
Campbell Fighting Camels
Dowdy-Ficklen Stadium, Greenville, N.C.
6:00 p.m. ET
ESPN+
Florida Atlantic Owls
Florida A&M Rattlers
Flagler Credit Union Stadium, Boca Raton, Fla.
6:00 p.m. ET
ESPN+
No. 5 Miami Hurricanes
Bethune-Cookman Wildcats
Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Fla.
7:00 p.m. ET
ESPN+/ACC Extra
No. 10 South Carolina Gamecocks
South Carolina State Bulldogs
Williams-Brice Stadium, Columbia, S.C.
7:00 p.m. ET
ESPN+/SECN+
Charlotte 49ers
North Carolina Tar Heels
Jerry Richardson Stadium, Charlotte
7:00 p.m. ET
ESPN+
Kansas State Wildcats
Army Black Knights
Bill Snyder Family Stadium, Manhattan, Kans.
7:00 p.m. ET
ESPN
Rice Owls
Houston Cougars
Rice Stadium, Houston
7:00 p.m. ET
ESPN+
UCF Knights
North Carolina A&T Aggies
FBC Mortgage Stadium, Orlando
7:00 p.m. ET
ESPN+
Toledo Rockets
Western Kentucky Hilltoppers
Glass Bowl, Toledo
7:00 p.m. ET
ESPN+
Colorado State Rams
Northern Colorado Bears
Canvas Stadium, Fort Collins, Colo.
7:00 p.m. ET
N/A
Georgia State Panthers
Memphis Tigers
Center Parc Stadium, Atlanta
7:00 p.m. ET
ESPN+
South Alabama Jaguars
Tulane Green Wave
Hancock Whitney Stadium, Mobile
7:00 p.m. ET
ESPN+
Eastern Michigan Eagles
Long Island University Sharks
Rynearson Stadium, Ypsilanti, Mich.
7:00 p.m. ET
ESPN+
No. 3 LSU Tigers
Lousiana Tech Bulldogs
Tiger Stadium, Baton Rouge
7:30 p.m. ET
ESPN+/SECN+
Mississippi State Bulldogs
No. 12 Arizona State
Davis Wade Stadium, Starkville, Miss.
7:30 p.m. ET
ESPN2
No. 18 Oklahoma Sooners
No. 15 Michigan Wolverines
Memorial Stadium, Norman, Okla.
7:30 p.m. ET
ABC
Auburn Tigers
Ball State Cardinals
Jordan-Hare Stadium, Auburn, Ala.
7:30 p.m. ET
ESPNU
Virginia Tech Hokies
Vanderbilt Commodores
Lane Stadium, Blacksburg, Va.
7:30 p.m. ET
ACC Network
Nebraska Cornhuskers
Akron Zips
Memorial Stadium, Lincoln, Neb.
7:30 p.m. ET
BTN
USC Trojans
Georgia Southern Eagles
Los Angeles Memorial Coliseum, Los Angeles
7:30 p.m. ET
FS1
Michigan State Spartans
Boston College Eagles
Spartan Stadium, East Lansing, Mich.
7:30 p.m. ET
NBC/Peacock
Purdue Boilermakers
Southern Illinois Salukis
Ross-Ade Stadium, West Lafayette, Ind.
7:30 p.m. ET
BTN
Coastal Carolina Chanticleers
Charlston Southern Buccaneers
Brooks Stadium, Conway, S.C.
7:30 p.m. ET
ESPN+
No. 21 Alabama Crimson Tide
UL Monroe Warhawks
Bryant-Denny Stadium, Tuscaloosa, Ala.
7:45 p.m. ET
SEC Network
UNLV Rebels
UCLA Bruins
Allegiant Stadium, Las Vegas
8:00 p.m. ET
CBSSN
Louisiana Rajin' Cajuns
McNeese Cowboys
Cajun Field, Lafayette, La.
8:00 p.m. ET
ESPN+
New Mexico State Aggies
Tulsa Golden Hurricane
Aggie Memorial Stadium, Las Cruces, N.M.
9:00 p.m. ET
ESPN+
UTEP Miners
UT Martin Skyhawks
Sun Bowl, El Paso
9:00 p.m. ET
ESPN+
Arizona Wildcats
Weber State Wildcats
Arizona Stadium, Tucson
10:00 p.m. ET
ESPN+
Washington State Cougars
San Diego State Aztecs
Martin Stadium, Pullman, Wash.
10:15 p.m. ET
The CW Network
BYU Cougars
Stanford Cardinal
LaVell Edwards Stadium, Provo, Utah
10:15 p.m. ET
ESPN
Washington Huskies
UC Davis Aggies
Husky Stadium, Seattle
11:00 p.m. ET
BTN
Hawai'i Rainbow Warriors
Sam Houston Bearkats
Clarence T.C. Ching Athletics Complex, Honolulu
11:59 p.m. ET
N/A