Projecting the College Football AP Top 25 for Week 8

Ohio State took care of business at the top of the poll. Beyond that, there's plenty of movement heading into Week 8.

Ohio State remains atop Sports Illustrated's AP Top 25 projection.
Week 8 is in the books in college football.

Ohio State took care of business in a ranked matchup at Illinois, Indiana stole the headlines with a win on the road at Oregon, Texas saved its season with a huge win in Red River, and Penn State fell again to Northwestern for a third straight loss, raising questions about James Franklin's future in Happy Valley.

Here's Sports Illustrated's AP Top 25 poll projection ahead of Week 8.

Projected AP Top 25 for Week 8

1. Ohio State Buckeyes: 6-0 (3-0 Big Ten)

This Week: Won 34-16 at No. 16 Illinois

Week 8: Away at Wisconsin

2. Miami Hurricanes: 5-0 (1-0 ACC)

This Week: Idle

Week 8: Home vs. Louisville

3. Indiana Hoosiers: 6-0 (3-0 Big Ten)

This Week: Won 30-20 at No. 3 Oregon

Week 8: Home vs. Michigan State

4. Texas A&M Aggies: 6-0 (3-0 SEC)

This Week: Won 34-17 vs. Florida

Week 8: Away at Arkansas

5. Ole Miss Rebels: 6-0 (3-0 SEC)

This Week: Won 24-21 vs. Washington St.

Week 8: Away at Georgia

6. Alabama Crimson Tide: 5-1 (3-0 SEC)

This Week: Won 27-24 at No. 14 Missouri

Week 8: Home vs. Tennessee

7. Texas Tech Red Raiders: 6-0 (3-0 Big 12)

This Week: Won 42-17 vs. Kansas

Week 8: Away at Arizona State

8. Oregon Ducks: 5-1 (2-1 Big Ten)

This Week: Lost 30-20 vs. No. 7 Indiana

Week 8: Away at Rutgers

9. Georgia Bulldogs: 5-1 (3-1 SEC)

This Week: Won 20-10 at Auburn

Week 8: Home vs. Ole Miss

10. LSU Tigers: 5-1 (2-1 SEC)

This Week: Won 20-10 vs. South Carolina

Week 8: Away at Vanderbilt

11. Tennessee Volunteers: 5-1 (2-1 SEC)

This Week: Won 34-31 vs. Arkansas

Week 8: Away at Alabama

12. Georgia Tech Yellow Jackets: 6-0 (3-0 ACC)

This Week: Won 35-20 vs. Virginia Tech

Week 8: Away at Duke

13. Oklahoma Sooners: 5-1 (1-1 SEC)

This Week: Lost 23-6 vs. Texas

Week 8: Away at South Carolina

14. Missouri Tigers: 5-1 (1-1 SEC)

This Week: Lost 27-24 vs. No. 8 Alabama

Week 8: Away at Auburn

15. Notre Dame Fighting Irish: 4-2

This Week: Won 36-7 vs. NC State

Week 8: Home vs. USC

16. BYU Cougars: 6-0 (2-0 Big 12)

This Week: Won 33-27 (2 OT) at Arizona

Week 8: Home vs. Utah

17. Virginia Cavaliers: 5-1 (3-0 ACC)

This Week: Idle

Week 8: Home vs. Washington State

18. Vanderbilt Commodores: 5-1 (1-1 SEC)

This Week: Idle

Week 8: Home vs. LSU

19. Texas Longhorns: 4-2 (1-1 SEC)

This Week: Won 23-6 vs. No. 6 Oklahoma

Week 8: Away at Kentucky

20. Memphis Tigers: 6-0 (2-0 American)

This Week: Idle

Week 8: Away at UAB

21. South Florida Bulls: 5-1 (2-0 American)

This Week: Won 63-36 at North Texas

Week 8: Home vs. FAU

22. USC Trojans: 5-1 (3-1 Big Ten)

This Week: Won 31-13 vs. No. 15 Michigan

Week 8: Away at Notre Dame

23. Nebraska Cornhuskers: 5-1 (2-1 Big Ten)

This Week: Won 34-31 at Maryland

Week 8: Away at Minnesota

24. Cincinnati Bearcats: 5-1 (3-0 Big 12)

This Week: Won 20-11 vs. UCF

Week 8: Away at Oklahoma State

25. Utah Utes: 5-1 (2-1 Big 12)

This Week: LATE vs. Arizona State

Week 8: Away at BYU

Dropped From Rankings: No. 17 Illinois, No. 21 Arizona State, No. 22 Iowa State, No. 25 Florida State

Others Considered: Illinois, Iowa State, Navy, UNLV

MIKE MCDANIEL

Mike McDaniel is a staff writer on the Breaking and Trending News team at Sports Illustrated, where he has worked since January 2022. His work has been featured at InsideTheACC.com, SB Nation, FanSided and more. McDaniel hosts the Hokie Hangover Podcast, covering Virginia Tech athletics, as well as Basketball Conference: The ACC Football Podcast. Outside of work, he is a husband and father, and an avid golfer.

