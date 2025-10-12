Projecting the College Football AP Top 25 for Week 8
Week 8 is in the books in college football.
Ohio State took care of business in a ranked matchup at Illinois, Indiana stole the headlines with a win on the road at Oregon, Texas saved its season with a huge win in Red River, and Penn State fell again to Northwestern for a third straight loss, raising questions about James Franklin's future in Happy Valley.
Here's Sports Illustrated's AP Top 25 poll projection ahead of Week 8.
Projected AP Top 25 for Week 8
1. Ohio State Buckeyes: 6-0 (3-0 Big Ten)
This Week: Won 34-16 at No. 16 Illinois
Week 8: Away at Wisconsin
2. Miami Hurricanes: 5-0 (1-0 ACC)
This Week: Idle
Week 8: Home vs. Louisville
3. Indiana Hoosiers: 6-0 (3-0 Big Ten)
This Week: Won 30-20 at No. 3 Oregon
Week 8: Home vs. Michigan State
4. Texas A&M Aggies: 6-0 (3-0 SEC)
This Week: Won 34-17 vs. Florida
Week 8: Away at Arkansas
5. Ole Miss Rebels: 6-0 (3-0 SEC)
This Week: Won 24-21 vs. Washington St.
Week 8: Away at Georgia
6. Alabama Crimson Tide: 5-1 (3-0 SEC)
This Week: Won 27-24 at No. 14 Missouri
Week 8: Home vs. Tennessee
7. Texas Tech Red Raiders: 6-0 (3-0 Big 12)
This Week: Won 42-17 vs. Kansas
Week 8: Away at Arizona State
8. Oregon Ducks: 5-1 (2-1 Big Ten)
This Week: Lost 30-20 vs. No. 7 Indiana
Week 8: Away at Rutgers
9. Georgia Bulldogs: 5-1 (3-1 SEC)
This Week: Won 20-10 at Auburn
Week 8: Home vs. Ole Miss
10. LSU Tigers: 5-1 (2-1 SEC)
This Week: Won 20-10 vs. South Carolina
Week 8: Away at Vanderbilt
11. Tennessee Volunteers: 5-1 (2-1 SEC)
This Week: Won 34-31 vs. Arkansas
Week 8: Away at Alabama
12. Georgia Tech Yellow Jackets: 6-0 (3-0 ACC)
This Week: Won 35-20 vs. Virginia Tech
Week 8: Away at Duke
13. Oklahoma Sooners: 5-1 (1-1 SEC)
This Week: Lost 23-6 vs. Texas
Week 8: Away at South Carolina
14. Missouri Tigers: 5-1 (1-1 SEC)
This Week: Lost 27-24 vs. No. 8 Alabama
Week 8: Away at Auburn
15. Notre Dame Fighting Irish: 4-2
This Week: Won 36-7 vs. NC State
Week 8: Home vs. USC
16. BYU Cougars: 6-0 (2-0 Big 12)
This Week: Won 33-27 (2 OT) at Arizona
Week 8: Home vs. Utah
17. Virginia Cavaliers: 5-1 (3-0 ACC)
This Week: Idle
Week 8: Home vs. Washington State
18. Vanderbilt Commodores: 5-1 (1-1 SEC)
This Week: Idle
Week 8: Home vs. LSU
19. Texas Longhorns: 4-2 (1-1 SEC)
This Week: Won 23-6 vs. No. 6 Oklahoma
Week 8: Away at Kentucky
20. Memphis Tigers: 6-0 (2-0 American)
This Week: Idle
Week 8: Away at UAB
21. South Florida Bulls: 5-1 (2-0 American)
This Week: Won 63-36 at North Texas
Week 8: Home vs. FAU
22. USC Trojans: 5-1 (3-1 Big Ten)
This Week: Won 31-13 vs. No. 15 Michigan
Week 8: Away at Notre Dame
23. Nebraska Cornhuskers: 5-1 (2-1 Big Ten)
This Week: Won 34-31 at Maryland
Week 8: Away at Minnesota
24. Cincinnati Bearcats: 5-1 (3-0 Big 12)
This Week: Won 20-11 vs. UCF
Week 8: Away at Oklahoma State
25. Utah Utes: 5-1 (2-1 Big 12)
This Week: LATE vs. Arizona State
Week 8: Away at BYU
Dropped From Rankings: No. 17 Illinois, No. 21 Arizona State, No. 22 Iowa State, No. 25 Florida State
Others Considered: Illinois, Iowa State, Navy, UNLV