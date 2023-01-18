SEC Shorts Closes Season With Big Laughs, Tear-Jerker
FAYETTEVILLE, Ark. – At the end of most seasons, the guys over at SEC Shorts wrap things up with a sketch of a teacher meeting with her students in a classroom to go over their report cards for the season.
This particular year was one of the more funniest, honest, and at one point most tear-jerking final season report card episode ever.
There's a special Easter egg especially for Arkansas fans, so make sure you have your volume up.
Enjoy.
HOGS FEED:
ARKANSAS FEELING SENSE OF DEJA VU NOT REALLY A BAD THING
MUSSELMAN SAYS LARGE SEC CROWDS POSSIBLY THE ISSUE WITH HOGS
WHAT WILL IT TAKE FOR RAZORBACKS TO HAVE AN ARGUMENT TO REACH NCAA TOURNAMENT THIS YEAR?
HOGS TIRED OF GETTING PUSHED AROUND BY SEC TEAMS
RAZORBACKS LOSING IS ONE THING, BUT BEING CLASSLESS ABOUT IT IS SOMETHING ELSE ENTIRELY
WATCH: VANDERBILT PLAYERS ATTRIBUTE WIN TO WHAT HAPPENED AT END OF FIRST HALF
WHAT SHOULD FANS EXPECT AS FAR AS RAZORBACK LINE-UP AGAINST VANDERBILT?
EXIT DOOR SWINGING OPEN SO MUCH FOR SECONDARY MIGHT BE GOOD NEWS
BACKSTORY MAKES TESLAA, RAZORBACK FOOTBALL THE PERFECT MARRIAGE
MORE GOOD NEWS ABOUT PEYTON HILLIS' RECOVERY AFTER RESCUING HIS KIDS IN FLORIDA
DID JALEN GRAHAM DO ENOUGH TO GET OUT OF ERIC MUSSELMAN'S DOGHOUSE?
DON'T MISTAKE MUSSELMAN'S REASONS FOR EXCUSES
NICK SMITH'S FATHER GIVES UPDATE ON HIS SON'S FUTURE AS A RAZORBACK
ARENA'S LACK OF SIGN POLICY LEAVES ROOM FOR RAZORBACK FANS TO HARASS CALIPARI
HOW WILL RAZORBACK FANS EXPERIENCE THE LONGHORN NETWORK IN THE FUTURE?
WILL LAST GAME OF HOGS' REGULAR SEASON BE FINAL CHANCE FOR FANS TO SEE CALIPARI WITH KENTUCKY?
ERIC MUSSELMAN ISN'T LOOKING BACKWARD TRYING TO PREDICT THE FUTURE
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