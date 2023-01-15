WATCH: Vanderbilt Players Attribute Win to What Happened at End of the Half
NASHVILLE, Tenn. – All anyone will talk about from Saturday's SEC upset of No. 15 Arkansas by Vanderbilt is what went down in the final 49 seconds of the first half.
That includes Vanderbilt, because, according to the players, that was the moment they needed to ensure a home win over the Razorbacks.
HOGS FEED:
WHAT HAPPENED AT END OF FIRST HALF AT VANDERBILT SHOULD NOT GO UNADDRESSED
WHAT SHOULD FANS EXPECT AS FAR AS RAZORBACK LINE-UP AGAINST VANDERBILT?
EXIT DOOR SWINGING OPEN SO MUCH FOR SECONDARY MIGHT BE GOOD NEWS
BACKSTORY MAKES TESLAA, RAZORBACK FOOTBALL THE PERFECT MARRIAGE
MORE GOOD NEWS ABOUT PEYTON HILLIS' RECOVERY AFTER RESCUING HIS KIDS IN FLORIDA
DID JALEN GRAHAM DO ENOUGH TO GET OUT OF ERIC MUSSELMAN'S DOGHOUSE?
DON'T MISTAKE MUSSELMAN'S REASONS FOR EXCUSES
NICK SMITH'S FATHER GIVES UPDATE ON HIS SON'S FUTURE AS A RAZORBACK
ARENA'S LACK OF SIGN POLICY LEAVES ROOM FOR RAZORBACK FANS TO HARASS CALIPARI
HOW WILL RAZORBACK FANS EXPERIENCE THE LONGHORN NETWORK IN THE FUTURE?
WILL LAST GAME OF HOGS' REGULAR SEASON BE FINAL CHANCE FOR FANS TO SEE CALIPARI WITH KENTUCKY?
ERIC MUSSELMAN ISN'T LOOKING BACKWARD TRYING TO PREDICT THE FUTURE
JALON CATALON MAY HAVE COMMITTED BIGGEST BETRAYAL FOR SOME FANS IN RAZORBACK HISTORY
RAZORBACK FANS HAVE ANOTHER CHANCE TO WATCH HORNSBY PLAY QUARTERBACK IN ARKANSAS
IS SOMETHING SO SIMPLE ALL THAT'S NEEDED TO TAKE DOWN RAZORBACKS?
ARKANSAS COULDN'T EXECUTE BASICS AGAINST AUBURN
COULD TEXAS, OKLAHOMA BE HEADED OVER JOIN THE SEC FAMILY A LITTLE SOONER THAN PLANNED?
EQUIPMENT DEBACLE AT A&M LEADS TO DISCOVER OF HOGS' SOCIAL MEDIA GEM
DON'T LET FACTS GET IN WAY OF IRRATIONAL HATE WITH KENDAL BRILES, HOGS' OFFENSE
TEXAS, OKLAHOMA COMING SOON, BUT THEN WHO'S NEXT FOR THE SEC?
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