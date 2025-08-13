Bulldog Roundup: Brian O'Connor talks about first months in Starkville
No. 20 Mississippi State is less than 48 hours away from starting off its SEC championship defense against UT Martin.
The Bulldogs won their first-ever SEC title last season and now enter the 2025 seasons as one of five ranked SEC teams, along with No. 6 Arkansas, No. 17 Vanderbilt, No. 19 Texas and No. 21 South Carolina.
On Tuesday, the SEC announced its 100-player preseason watchlist that included six Mississippi State players. Here's the full watchlist:
2025 SEC Soccer Preseason Watchlist
Alabama
Leah Kunde (MF)
Kiley Kukan (F/MF)
Maddie Padelski (MF/F)
Gianna Paul (F)
Nadia Ramadan (MF)
Melina Rebimbas (MF/D)
Arkansas
Erin Bailey (MF/F)
Kennedy Ball (MF)
Bella Field (F)
Mak Malham (D)
Keegan Smith (GK)
Zoe Susi (F)
Avery Wren (D)
Auburn
Hayden Colson (MF/D)
Olivia Woodson (F)
Grace Ivey (MF)
Taylor Chism (D)
Florida
Jayden Emmanuel (GK)
Abby Gemma (D)
Addy Hess (F)
Megan Hinnenkamp (F)
Katie Johnston (F)
Madison Jones (MF)
Charlotte McClure (MF)
Paloma Pena (GK)
Sophia Sindelar (MF)
Kai Tsakiris (MF)
Georgia
Summer Denigan (MF)
BK Harris (D)
Juliauna Hayward (MF)
Assa Kante (D)
Kiera Staude (MF)
Kentucky
Grace Hoytink (D)
Skye Leach (M)
Catherine Rapp (M)
Sophie Harlan (F)
Alexis Tylenda (F)
Tanner Strickland (M)
LSU
Gabbi Ceballos (MF)
Sydney Cheesman (D)
Makenna Dominguez (MF)
Jazmin Ferguson (D)
Ava Galligan (F/MF)
Ida Hermannsdottir (MF)
Amy Smith (F)
Ole Miss
Tate Blincoe (D)
Lauren Montgomery (MF)
Katie Ramsden (D)
Mississippi State
Alivia Buxton (MF)
Hannah Jibril (D)
Zoe Main (F)
Laila Murillo (F)
Ally Perry (MF)
Adia Symmonds (MF)
Missouri
Brianna Buels (F)
Landis Canada (M)
Emily Derucki (F)
Keegan Good (M)
Morgan Meador (D)
Mia Yan (D)
Oklahoma
Naomi Clark (F)
Caroline Duffy (GK)
Kayla Keefer (F)
Hadley Murrell (MF)
Michelle Pak (MF)
Alexis Washington (MF)
South Carolina
Micah Bryant (D/F)
Katie Shea Collins (F)
Gracie Falla (D)
Reagan Schubach (F/MF)
Christina Tsaousis (GK)
Cuyler Zulauf (MF)
Tennessee
Ally Brown (D)
Reese Mattern (F)
Mac Midgley (MF)
Shae O'Rourke (F)
Anaiyah Robinson (F)
Texas
Olivia Ahern (MF)
Arianna Brothers (M)
Audrey Bryant (F)
EmJ Cox (D)
Sadie Hoch (F)
Rosa Maalouf (F)
Ava McDonald (F)
Chloe Shimkin (F)
Breana Thompson (D)
Amalia Villarreal (F)
Texas A&M
Trinity Buchanan (MF)
Kat Campbell (MF)
Kennedy Clark (MF)
Leah Diaz (F)
Kaylee Noble (F)
Hattie Patterson (D)
Bella Yakel (D)
Vanderbilt
Courtney Jones (MF)
Hannah McLaughlin (D)
MaryBeth McLaughlin (D)
Maci Teater (MF)
Sydney Watts (F)
Sara Wojdelko (GK)
