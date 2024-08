UCLA Basketball: Jrue Holiday Helps Team USA Win Gold at Olympics

๐†๐จ๐ฅ๐ ๐ฆ๐ž๐๐š๐ฅ, times 2๏ธโƒฃ๐Ÿฅ‡, for ๐‰๐ซ๐ฎ๐ž ๐‡๐จ๐ฅ๐ข๐๐š๐ฒโ€ผ๏ธ



Congratulations to @Jrue_Holiday11 and @usabasketball on todayโ€™s 98-87 ๐ ๐จ๐ฅ๐-๐ฆ๐ž๐๐š๐ฅ ๐ฏ๐ข๐œ๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ over France at the 2024 Olympics.#OlympiansMadeHere | #UCLAOlympians ๐Ÿ€๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ pic.twitter.com/gH0KetLReA