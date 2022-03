2022 Corales Puntacana Championship: Purse, Prize Money, Field

The PGA Tour returns to the Corales Golf Course in the Dominican Republic, where a $3.7 million purse is up for grabs with $666,000 to the winner.

Joel Dahmen returns to defend his title at the Corales Puntacana Championship. Eric Shelton/Clarion Ledger/USA Today Network

Joel Dahmen returns to defend his title in the Dominican Republic, where the Corales Puntacana Championship will be held on the 7,670-yard, par-72 Corales Golf Course.

Purse

The total purse is $3.7 million, with $666,000 awarded to the winner.

Field

Aphibarnrat, Kiradech

Armour, Ryan

Baddeley, Aaron

Balcar, Michael *

Barjon, Paul

Barnes, Ricky

Bozzelli, Dominic +

Brown, Scott

Bryan, Wesley

Buckley, Hayden

Burgoon, Bronson

Byrd, Jonathan

Byrd, Marcus +

Cabrera Bello, Rafa +

Campos, Rafael +

Chalmers, Greg

Chappell, Kevin

Clark, Wyndham

Cook, Austin

Creel, Joshua

Dahmen, Joel

Davis, Brian *

Detry, Thomas +

Drewitt, Brett

Dufner, Jason

Duncan, Tyler

Esteve, Jeronimo +

Filbert, Andrew #

Flavin, Patrick +

Gainey, Tommy

Garnett, Brice

Garrigus, Robert

Gligic, Michael

Gogel, Matt +

Gómez, Fabián

Grillo, Emiliano

Guerra, Juan Jose +

Gutschewski, Scott

Haas, Bill

Hadley, Chesson

Hagy, Brandon

Hardy, Nick

Hearn, David

Hickok, Kramer

Hoag, Bo

Hojgaard, Nicolai @

Hojgaard, Rasmus +

Hubbard, Mark

Huh, John

Imada, Ryuji

Jaeger, Stephan

Kang, Sung

Kaymer, Martin

Kitayama, Kurt

Knous, Jim

Kohles, Ben

Kraft, Kelly

Lamb, Rick *

Lashley, Nate

Lebioda, Hank

Li, Haotong +

Lingmerth, David

Lipsky, David

Lower, Justin

Martin, Ben

McDowell, Graeme

McGreevy, Max

McLachlin, Parker +

Merrick, John

Mullinax, Trey

Murray, Grayson

Nimmer, Bryson *

Noh, Seung-Yul

Novak, Andrew

O'Hair, Sean

Percy, Cameron

Perez, Victor +

Points, D.A.

Potter, Jr., Ted

Pumarol, Willy +

Rai, Aaron

Ramey, Chad

Redman, Doc

Reeves, Seth

Relancio, Manuel +

Riley, Davis

Rodgers, Patrick

Schenk, Adam

Schwab, Matthias

Seiffert, Chase

Sigg, Greyson

Silfa, Hiram +

Skinns, David

Sloan, Roger

Smalley, Alex

Smotherman, Austin

Stanley, Kyle

Stroud, Chris

Stuard, Brian

Svensson, Adam

Swafford, Hudson

Tarren, Callum

Taylor, Nick

Taylor, Vaughn

Theegala, Sahith

Thompson, Curtis

Trahan, D.J.

Trainer, Martin

Tway, Kevin

Uihlein, Peter

van der Walt, Dawie

Van Pelt, Bo

Vegas, Jhonattan

Villegas, Camilo

Weir, Mike

Whaley, Vince

Willett, Danny

Wolfe, Jared

Wu, Brandon

Wu, Dylan

* - Open Qualifier

+ - Sponsor Exemption

# - Section Champion

@ - Foreign