2022 Genesis Invitational: Purse, Payouts, Prize Money, Field

Max Homa defends his title at Riviera CC and will compete for the $2.16 million first prize from a purse of $12 million.

Max Homa shot 12-under 272 to win last year's Genesis Invitational at Riviera CC. Gary A. Vasquez, USA Today

The Genesis Invitational begins Thursday at storied Riviera CC near Los Angeles with all of the top 10 players in the Official World Golf Ranking in the field, including No. 1-ranked Jon Rahm. They will be competing for the $2.16 million first prize from the $12 million purse.

2022 Genesis Invitational Field

Abraham Ancer

Aaron Beverly +

Christiaan Bezuidenhout +

Keegan Bradley

Michael Brennan +

Sam Burns

Patrick Cantlay

Paul Casey

Cameron Champ

Wyndham Clark

Corey Conners

Joel Dahmen

Cam Davis

Tony Finau

Matt Fitzpatrick

Rickie Fowler +

Dylan Frittelli

Sergio Garcia

Doug Ghim

Talor Gooch

Branden Grace

Lanto Griffin

Emiliano Grillo

Chesson Hadley

Adam Hadwin

Brandon Hagy

James Hahn

Russell Henley

Kramer Hickok

Harry Higgs

Lee Hodges +

Charley Hoffman

Tom Hoge

Max Homa

Beau Hossler

Viktor Hovland

Mackenzie Hughes

Sungjae Im

Dustin Johnson

Matt Jones

Si Woo Kim

Patton Kizzire

Russell Knox,

Brooks Koepka

Jason Kokrak

Matt Kuchar

Anirban Lahiri

Martin Laird

Andrew Landry +

Hank Lebioda

Danny Lee

Jaekyeong Lee +

K.H. Lee

Min Woo Lee +

Marc Leishman

David Lipsky +

Luke List

Adam Long

Robert MacIntyre +

Peter Malnati

Hideki Matsuyama

Rory McIlroy

Maverick McNealy

Troy Merritt

Francesco Molinari

Taylor Moore

Collin Morikawa

Sebastián Muñoz

Kevin Na

Matthew NeSmith

Joaquin Niemann

Alex Noren

Henrik Norlander

Carlos Ortiz

Ryan Palmer

C.T. Pan

Taylor Pendrith

Mito Pereira

Pat Perez

Scott Piercy

Thomas Pieters +

J.T. Poston

Seamus Power

Andrew Putnam

Jon Rahm

Aaron Rai

Chez Reavie

Doc Redman

Patrick Reed

Patrick Rodgers

Sam Ryder

Xander Schauffele

Scottie Scheffler

Adam Schenk

Charl Schwartzel

Adam Scott

Roger Sloan

Cameron Smith

J.J. Spaun

Jordan Spieth

Scott Stallings

Kyle Stanley

Brendan Steele

Sepp Straka

Robert Streb

Brian Stuard

Sahith Theegala +

Justin Thomas

Cameron Tringale

Kevin Tway

Erik van Rooyen

Harold Varner III

Jhonattan Vegas

Matt Wallace

Nick Watney

Bubba Watson

Vince Whaley

Aaron Wise

Cameron Young

Will Zalatoris

(plus sign) Sponsor Exemption