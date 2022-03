2022 Valspar Championship: Purse, Prize Money, Field

The event at the par-71, 7,340-yard Copperhead Course at Innisbrook Resort will pay $1,404,000 to the winner from a purse of $7.8 million.

Sam Burns is the defending champion at the Valspar Championship. Jasen Vinlove/USA Today

The PGA Tour's Florida Swing concludes with the Valspar Championship, contested on the challenging Copperhead Course at Innisbrook Resort. Last year's champion was Sam Burns, who won by three shots at 17 under par for his first PGA Tour win.

Purse

The purse is $7.8 million with the winner taking home $1,404,000.

Field

Ancer, Abraham

Aphibarnrat, Kiradech *

Barjon, Paul

Bezuidenhout, Christiaan

Blixt, Jonas

Bradley, Keegan

Bramlett, Joseph

Brehm, Ryan

Bryan, Wesley

Buckley, Hayden

Burgoon, Bronson

Burns, Sam

Cink, Stewart

Clark, Wyndham

Cook, Austin

Dahmen, Joel

Day, Jason

Donald, Luke

Duncan, Tyler

Fitzpatrick, Alex +

Fitzpatrick, Matt

Fleetwood, Tommy +

Gainey, Tommy

Garnett, Brice

Gay, Brian

Grace, Branden

Griffin, Lanto

Grillo, Emiliano

Guthrie, Luke *

Haas, Bill

Hadley, Chesson

Hadwin, Adam

Hagy, Brandon

Hahn, James

Harman, Brian

Hatton, Tyrrell

Hensby, Mark

Herman, Jim

Hickok, Kramer

Higgs, Harry

Hodges, Lee

Hoffman, Charley

Hovland, Viktor

Hughes, Mackenzie

Huh, John

Jaeger, Stephan

Johnson, Dustin

Johnson, Zach

Kang, Sung

Kaymer, Martin +

Kennedy, Blake *

Kisner, Kevin

Kitayama, Kurt +

Kizzire, Patton

Knox, Russell

Koch, Greg #

Koepka, Brooks

Kokrak, Jason

Kraft, Kelly

Kuchar, Matt

Laird, Martin

Landry, Andrew

Lashley, Nate

Lebioda, Hank

Lee, Danny

Lipsky, David

Long, Adam

Love III, Davis

Lowry, Shane

Malnati, Peter

McCain, Andrew *

McCarthy, Denny

McDowell, Graeme

McGirt, William

McGreevy, Max

Merritt, Troy

Molinari, Francesco

Moore, Taylor

Morikawa, Collin

Mullinax, Trey

NeSmith, Matthew

Noh, Seung-Yul

Noren, Alex

Norlander, Henrik

Novak, Andrew

O'Hair, Sean +

Oosthuizen, Louis

Ortiz, Carlos

Pan, C.T.

Percy, Cameron

Pereira, Mito

Perez, Pat

Piercy, Scott

Poston, J.T.

Putnam, Andrew

Ramey, Chad

Reavie, Chez

Redman, Doc

Reeves, Seth

Riley, Davis

Ryder, Sam

Schauffele, Xander

Schenk, Adam

Schwab, Matthias

Schwartzel, Charl

Sigg, Greyson

Simpson, Webb

Sloan, Roger

Smalley, Alex

Smotherman, Austin

Spaun, J.J.

Stallings, Scott

Stanley, Kyle

Stenson, Henrik

Streb, Robert

Streelman, Kevin

Stuard, Brian

Suber, Jackson +

Svensson, Adam

Tarren, Callum

Taylor, Nick

Taylor, Vaughn

Theegala, Sahith

Thomas, Justin

Thompson, Curtis

Thompson, Michael

Todd, Brendon

Trainer, Martin

Tringale, Cameron

Uresti, Omar

Varner III, Harold

Vegas, Jhonattan

Walker, Jimmy

Wallace, Matt

Watson, Bubba

Werenski, Richy

Whaley, Vince

Wiesberger, Bernd +

Willett, Danny

Wise, Aaron

Woodland, Gary

Wu, Brandon

Wu, Dylan +

Yu, Kevin

* - Open Qualifier

+ - Sponsor Exemption

# - Section Champion