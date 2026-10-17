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High School

Alabama High School Football Final Scores, Results - October 16

See final scores from Friday night's action
Jack Butler|
McGill-Toolen's Kevin Daughtry, II, (20) scores a late touchdown Montgomery Catholic during their game on the Catholic campus in Montgomery, Ala., on Friday, October 16, 2026.
McGill-Toolen's Kevin Daughtry, II, (20) scores a late touchdown Montgomery Catholic during their game on the Catholic campus in Montgomery, Ala., on Friday, October 16, 2026. | USA TODAY Network via Reuters Connect

The Alabama high school football season was packed with action on Friday, and High School On SI has final scores.

Alabama High School Football Final Scores, Results - October 16

Lakeside School 30, Southwest Georgia STEM Charter 28

Clarke County 16, Monroe County 0

Colbert Heights 15, Elkmont 13

Faith Academy 20, Houston Academy 6

Priceville 34, Ardmore 14

Pinson Valley 64, Springville 13

Mountain Brook 41, Chelsea 0

Elmore County 48, Beauregard 13

Cottage Hill Christian Academy 41, St. Luke’s Episcopal 13

Piedmont 48, Vincent 6

Northridge 7, Hueytown 0

Cold Springs 48, Southeastern 21

Hartselle 17, Athens 10

Lawrence County 35, West Point 31

UMS-Wright Prep 31, St. Paul’s Episcopal 0

Hatton 29, Curry 9

Pleasant Grove 20, Fultondale 8

Fairhope 42, Davidson 13

North Jackson 57, Asbury 0

Anniston 22, Lincoln 17

Gaylesville 58, Ragland 36

Aliceville 40, Greene County 0

Albertville 27, Columbia 7

Ezekiel Academy 40, Southern Christian 26

Leeds 23, Alexandria 14

Douglas 15, Fort Payne 15

Ranburne 44, Comer 20

West Morgan 49, Hamilton 36

White Plains 14, Talladega 6

Cherokee County 27, Good Hope 14

Samson 38, Barbour County 6

Elba 22, Brantley 8

Madison Academy 42, John Carroll Catholic 0

Addison 37, Red Bay 6

Greensboro 38, Sumter Central 0

Colbert County 27, Falkville 0

Linden 26, Sweet Water 0

Bessemer City 48, Brookwood 10

South Lamar 52, Berry 18

Woodville 45, Valley Head 12

Haleyville 35, Winfield 15

Buckhorn 49, Gadsden City 20

Wadley 22, Fayetteville 20

Selma 48, Demopolis 15

Bibb County 35, West Blocton 7

Thomasville 42, Chickasaw 6

Appalachian 32, Cedar Bluff 21

Freedom Cowboys 34, Lighthouse HomeSchool 0

Carbon Hill 31, Cleveland 7

Providence Christian 47, Snook Christian Academy 7

Charles Henderson 38, Holtville 17

Vinemont 28, Glencoe 21

Fayette County 13, Oakman 10

Newton County Academy 56, Clinton Christian Academy 22

Marbury 33, Greenville 12

Pleasant Home 38, Florala 0

Dora 37, Woodlawn 6

Oak Mountain 33, Tuscaloosa County 6

Handley 47, Childersburg 40

Chambers Academy 49, Southern Prep Academy 7

Flomaton 49, Wilcox Central 6

Winterboro 45, Notasulga 6

(#5) Clay-Chalkville 56, St. Clair County 7

Luverne 52, Blacksher 7

Cleburne County 56, Munford 0

Ider 62, Brindlee Mountain 30

Oneonta 38, Etowah 7

Booker T. Washington 6, Pike County 6

Headland 18, New Brockton 13

Dadeville 42, Horseshoe Bend 0

Central 28, West Limestone 14

Millry 15, Marengo 14

Lee-Scott Academy 34, St. John Paul II 16

(#10) Auburn 52, Dothan 7

Wicksburg 44, Beulah 21

(#9) Spain Park 36, (#8) Hoover 29

Central of Clay County 48, Sylacauga 20

Jacksonville 14, Moody 7

Northside 35, Shelby County 7

Whitesburg Christian Academy 48, DHCA 7

Marion County 63, Brilliant 30

Holly Pond 16, Susan Moore 8

Slocomb 37, Daleville 7

(#11) Opelika 51, Smiths Station 19

Jemison 28, Montevallo 7

Hubbertville 51, Pickens County 14

Baker 21, Bryant 14

(#3) Vestavia Hills 27, (#7) Hewitt-Trussville 24

Banks Academy 38, Wilcox Academy 8

Gardendale 35, Huffman 21

Escambia Academy 55, Macon-East Montgomery Academy 6

Alabama Christian Academy 35, Saint James 7

Huntsville 28, Bob Jones 17

(#14) Benjamin Russell 23, Rehobeth 0

American Christian Academy 51, Westminster Christian Academy 0

Choctaw County 47, Fruitdale 14

Midfield 34, Locust Fork 30

Scottsboro 56, Guntersville 8

Jasper 48, Mortimer Jordan 21

Eufaula 44, Straughn 13

Phil Campbell 62, Sheffield 42

(#16) Gulf Shores 36, Spanish Fort 0

Geraldine 44, Kate Duncan Smith DAR 7

McKenzie 44, Verbena 22

Cordova 36, Tarrant 6

Pisgah 34, Sand Rock 7

Fyffe 29, Collinsville 21

Plainview 38, Madison County 17

W.S. Neal 36, Opp 19

Coosa Christian 48, Lindsay Lane Christian Academy 0

Lexington 63, Tanner 21

(#17) Saraland 56, Blount 14

Bayside Academy 27, Mobile Christian 20

(#25) Montgomery Academy 50, Fort Dale Academy 0

Pelham 35, Calera 28

University Charter 34, Breakthrough Charter 0

Sparkman 28, Grissom 7

Geneva County 50, Goshen 10

Cornerstone Christian 62, Evangel Christian Academy 12

(#12) Parker 42, Cullman 24

Ashville 21, Weaver 7

Pleasant Valley 42, Saks 14

New Hope 14, Sylvania 3

Tuscaloosa Academy 40, Holy Spirit Catholic 8

Andalusia 21, Ashford 12

Ohatchee 21, West End 6

Hooper Academy 35, Lowndes Academy 12

Shields 64, Marion 0

Stanhope Elmore 42, Park Crossing 0

Reeltown 58, Randolph County 0

Trinity Christian Homeschool 40, North River Christian 7

Westbrook Christian 0, Shoals Christian (forfeit)

Tallassee 13, Valley 7

Russellville 42, Decatur 0

Hayden 29, Sardis 9

(#23) Pike Road 45, Wetumpka 13

Cottonwood 46, Zion Chapel 0

Oak Grove 10, Center Point 0

Austin 21, (#21) Florence 17

Isabella 62, Dallas County 26

(#18) Briarwood Christian 49, Randolph School 14

Thorsby 12, Southside 0

Ariton 21, Highland Home 7

Gaston 32, Wellborn 14

Theodore 34, Murphy 12

Citronelle 17, Satsuma 0

Foley 52, Robertsdale 7

James Clemens 49, Hazel Green 7

(#13) Enterprise 49, JAG 15

Southern Academy 42, Jackson Academy 0

Corner 32, Hale County 16

Sulligent 42, Lynn 28

LeFlore 31, Rain 8

East Lawrence 48, Danville 0

St. Michael Catholic 48, Glenwood 27

(#19) Homewood 42, Chilton County 0

Maplesville 54, Georgiana 0

Lauderdale County 49, Clements 6

Boaz 31, Arab 21

(#4) Prattville 28, (#1) Thompson 27

Dale County 35, Carroll 28

Central 38, McAdory 21

Pennington 36, Winston County 14

Gordo 21, Lamar County 14

Baldwin County 26, Elberta 0

(#6) Hillcrest 58, Paul W. Bryant 14

Wilson 20, Rogers 0

Autauga Academy 42, Edgewood Academy 0

Belgreen 10, Waterloo 7

Loachapoka 41, LaFayette 0

Trinity Presbyterian 46, Pike Liberal Arts 8

Fairfield 52, Carver Birmingham 0

Sipsey Valley 33, Holt 22

Bullock County 43, Geneva 7

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Published
Jack Butler
JACK BUTLER

Jack Butler is the Regional Editor of the Midwest for SBLive/High School on SI. Jack has covered high school sports in Oregon, Arizona and Minnesota.

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