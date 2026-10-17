Alabama High School Football Final Scores, Results - October 16
The Alabama high school football season was packed with action on Friday, and High School On SI has final scores.
Alabama High School Football Final Scores, Results - October 16
Lakeside School 30, Southwest Georgia STEM Charter 28
Clarke County 16, Monroe County 0
Colbert Heights 15, Elkmont 13
Faith Academy 20, Houston Academy 6
Priceville 34, Ardmore 14
Pinson Valley 64, Springville 13
Mountain Brook 41, Chelsea 0
Elmore County 48, Beauregard 13
Cottage Hill Christian Academy 41, St. Luke’s Episcopal 13
Piedmont 48, Vincent 6
Northridge 7, Hueytown 0
Cold Springs 48, Southeastern 21
Hartselle 17, Athens 10
Lawrence County 35, West Point 31
UMS-Wright Prep 31, St. Paul’s Episcopal 0
Hatton 29, Curry 9
Pleasant Grove 20, Fultondale 8
Fairhope 42, Davidson 13
North Jackson 57, Asbury 0
Anniston 22, Lincoln 17
Gaylesville 58, Ragland 36
Aliceville 40, Greene County 0
Albertville 27, Columbia 7
Ezekiel Academy 40, Southern Christian 26
Leeds 23, Alexandria 14
Douglas 15, Fort Payne 15
Ranburne 44, Comer 20
West Morgan 49, Hamilton 36
White Plains 14, Talladega 6
Cherokee County 27, Good Hope 14
Samson 38, Barbour County 6
Elba 22, Brantley 8
Madison Academy 42, John Carroll Catholic 0
Addison 37, Red Bay 6
Greensboro 38, Sumter Central 0
Colbert County 27, Falkville 0
Linden 26, Sweet Water 0
Bessemer City 48, Brookwood 10
South Lamar 52, Berry 18
Woodville 45, Valley Head 12
Haleyville 35, Winfield 15
Buckhorn 49, Gadsden City 20
Wadley 22, Fayetteville 20
Selma 48, Demopolis 15
Bibb County 35, West Blocton 7
Thomasville 42, Chickasaw 6
Appalachian 32, Cedar Bluff 21
Freedom Cowboys 34, Lighthouse HomeSchool 0
Carbon Hill 31, Cleveland 7
Providence Christian 47, Snook Christian Academy 7
Charles Henderson 38, Holtville 17
Vinemont 28, Glencoe 21
Fayette County 13, Oakman 10
Newton County Academy 56, Clinton Christian Academy 22
Marbury 33, Greenville 12
Pleasant Home 38, Florala 0
Dora 37, Woodlawn 6
Oak Mountain 33, Tuscaloosa County 6
Handley 47, Childersburg 40
Chambers Academy 49, Southern Prep Academy 7
Flomaton 49, Wilcox Central 6
Winterboro 45, Notasulga 6
(#5) Clay-Chalkville 56, St. Clair County 7
Luverne 52, Blacksher 7
Cleburne County 56, Munford 0
Ider 62, Brindlee Mountain 30
Oneonta 38, Etowah 7
Booker T. Washington 6, Pike County 6
Headland 18, New Brockton 13
Dadeville 42, Horseshoe Bend 0
Central 28, West Limestone 14
Millry 15, Marengo 14
Lee-Scott Academy 34, St. John Paul II 16
(#10) Auburn 52, Dothan 7
Wicksburg 44, Beulah 21
(#9) Spain Park 36, (#8) Hoover 29
Central of Clay County 48, Sylacauga 20
Jacksonville 14, Moody 7
Northside 35, Shelby County 7
Whitesburg Christian Academy 48, DHCA 7
Marion County 63, Brilliant 30
Holly Pond 16, Susan Moore 8
Slocomb 37, Daleville 7
(#11) Opelika 51, Smiths Station 19
Jemison 28, Montevallo 7
Hubbertville 51, Pickens County 14
Baker 21, Bryant 14
(#3) Vestavia Hills 27, (#7) Hewitt-Trussville 24
Banks Academy 38, Wilcox Academy 8
Gardendale 35, Huffman 21
Escambia Academy 55, Macon-East Montgomery Academy 6
Alabama Christian Academy 35, Saint James 7
Huntsville 28, Bob Jones 17
(#14) Benjamin Russell 23, Rehobeth 0
American Christian Academy 51, Westminster Christian Academy 0
Choctaw County 47, Fruitdale 14
Midfield 34, Locust Fork 30
Scottsboro 56, Guntersville 8
Jasper 48, Mortimer Jordan 21
Eufaula 44, Straughn 13
Phil Campbell 62, Sheffield 42
(#16) Gulf Shores 36, Spanish Fort 0
Geraldine 44, Kate Duncan Smith DAR 7
McKenzie 44, Verbena 22
Cordova 36, Tarrant 6
Pisgah 34, Sand Rock 7
Fyffe 29, Collinsville 21
Plainview 38, Madison County 17
W.S. Neal 36, Opp 19
Coosa Christian 48, Lindsay Lane Christian Academy 0
Lexington 63, Tanner 21
(#17) Saraland 56, Blount 14
Bayside Academy 27, Mobile Christian 20
(#25) Montgomery Academy 50, Fort Dale Academy 0
Pelham 35, Calera 28
University Charter 34, Breakthrough Charter 0
Sparkman 28, Grissom 7
Geneva County 50, Goshen 10
Cornerstone Christian 62, Evangel Christian Academy 12
(#12) Parker 42, Cullman 24
Ashville 21, Weaver 7
Pleasant Valley 42, Saks 14
New Hope 14, Sylvania 3
Tuscaloosa Academy 40, Holy Spirit Catholic 8
Andalusia 21, Ashford 12
Ohatchee 21, West End 6
Hooper Academy 35, Lowndes Academy 12
Shields 64, Marion 0
Stanhope Elmore 42, Park Crossing 0
Reeltown 58, Randolph County 0
Trinity Christian Homeschool 40, North River Christian 7
Westbrook Christian 0, Shoals Christian (forfeit)
Tallassee 13, Valley 7
Russellville 42, Decatur 0
Hayden 29, Sardis 9
(#23) Pike Road 45, Wetumpka 13
Cottonwood 46, Zion Chapel 0
Oak Grove 10, Center Point 0
Austin 21, (#21) Florence 17
Isabella 62, Dallas County 26
(#18) Briarwood Christian 49, Randolph School 14
Thorsby 12, Southside 0
Ariton 21, Highland Home 7
Gaston 32, Wellborn 14
Theodore 34, Murphy 12
Citronelle 17, Satsuma 0
Foley 52, Robertsdale 7
James Clemens 49, Hazel Green 7
(#13) Enterprise 49, JAG 15
Southern Academy 42, Jackson Academy 0
Corner 32, Hale County 16
Sulligent 42, Lynn 28
LeFlore 31, Rain 8
East Lawrence 48, Danville 0
St. Michael Catholic 48, Glenwood 27
(#19) Homewood 42, Chilton County 0
Maplesville 54, Georgiana 0
Lauderdale County 49, Clements 6
Boaz 31, Arab 21
(#4) Prattville 28, (#1) Thompson 27
Dale County 35, Carroll 28
Central 38, McAdory 21
Pennington 36, Winston County 14
Gordo 21, Lamar County 14
Baldwin County 26, Elberta 0
(#6) Hillcrest 58, Paul W. Bryant 14
Wilson 20, Rogers 0
Autauga Academy 42, Edgewood Academy 0
Belgreen 10, Waterloo 7
Loachapoka 41, LaFayette 0
Trinity Presbyterian 46, Pike Liberal Arts 8
Fairfield 52, Carver Birmingham 0
Sipsey Valley 33, Holt 22
Bullock County 43, Geneva 7
Jack Butler is the Regional Editor of the Midwest for SBLive/High School on SI. Jack has covered high school sports in Oregon, Arizona and Minnesota.Follow @Butler917