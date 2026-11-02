Pennsylvania High School Football District Playoff Brackets, Schedule - November 2
Pennsylvania high school football District action starts Friday, November 6 in most classifications.
Championship Dates
Class 1A - November 13
Class 2A - November 13
Class 3A - November 20
Class 4A - November 27 or 28
Class 5A - November 27 or 28
Class 6A - November 27 or 28
Here are District football matchups, schedules and brackets.
2026 District 1 Playoff Brackets
Class 6A
First Round, Nov. 6
No. 1 Downingtown East vs. No. 16 Harry S Truman, 7 p.m.
No. 8 Central Bucks South vs. No. 9 Coatesville, 7 p.m.
No. 4 Spring-Ford vs. No. 13 Quakertown, 7 p.m.
No. 5 Plymouth Whitemarsh vs. No. 12 Owen J. Roberts, 7 p.m.
No. 2 Central Bucks West vs. No. 15 Perkiomen Valley, 7 p.m.
No. 7 Ridley vs. No. 10 Central Bucks East, 7 p.m.
No. 3 Pennridge vs. No. 14 North Penn, 7 p.m.
First Round, Nov. 7
No. 6 Downingtown West vs. No. 11 Council Rock South, 7 p.m.
Class 5A
First Round, Nov. 6
No. 8 Interboro vs. No. 9 Strath Haven, 7 p.m.
No. 4 Garnet Valley vs. No. 13 West Chester East, 7 p.m.
No. 5 Upper Moreland vs. No. 12 West Chester Henderson, 7 p.m.
No. 2 Springfield-Delco vs. No. 15 Kennett, 7 p.m.
No. 7 Upper Perkiomen vs. No. 10 Academy Park, 7 p.m.
No. 3 Great Valley vs. No. 14 West Chester Rustin, 7 p.m.
No. 6 Wissahickon vs. No. 11 Unionville, 7 p.m.
First Round, Nov. 7
No. 1 Chester vs. No. 16 Marple Newtown, 1 p.m.
Class 4A
Semifinals, Nov. 6
No. 1 Pottsgrove vs. No. 4 Bishop Shanahan, 7 p.m.
No. 2 Pope John Paul II vs. No. 3 Chichester, 7 p.m.
Class 2A
Final, Nov. 6
No. 1 Bristol vs. No. 2 Renaissance Academy, 7 p.m.
Class 1A
Final, Nov. 6
No. 1 Morrisville vs. No. 2 Delaware County Christian, 7 p.m.
District 2 Playoff Brackets
Class 6A
Semifinals, Nov. 6
No. 1 Williamsport vs. No. 4 West Scranton, 7 p.m.
No. 2 Wyoming Valley West vs. No. 3 Hazleton, 7 p.m.
Class 5A
Final, Nov. 6
No. 1 Abington Heights vs. No. 2 Pittston Area, 7 p.m.
Class 4A
Quarterfinals, Nov. 6
No. 1 Dallas vs. No. 8 Hanover Area, 7 p.m.
No. 4 Wallenpaupack vs. No. 5 Berwick, 7 p.m.
No. 3 Honesdale vs. No. 6 Valley View, 7 p.m.
No. 2 North Pocono vs. No. 7 Carbondale, 7 p.m.
Class 3A
Semifinals, Nov. 6
No. 1 Scranton Prep vs. No. 4 Lake-Lehman
No. 2 Wyoming Area vs. No. 3 Mid Valley, 7 p.m.
Class 2A
Semifinals, Nov. 6
No. 1 Dunmore vs. No. 4 Holy Redeemer, 7 p.m.
No. 2 Lakeland vs. No. 3 Riverside, 7 p.m.
District 3 Playoff Brackets
Class 6A
First Round, Nov. 6
No. 8 Penn Manor vs. No. 9 Cumberland Valley, 7 p.m.
No. 7 Cedar Crest vs. No. 10 Hempfield, 7 p.m.
No. 6 Mechanicsburg vs. No. 11 Dallastown, 7 p.m.
First Round, Nov. 7
No. 5 Harrisburg vs. No. 12 William Penn, 1 p.m.
Class 5A
First Round, Nov. 6
No. 8 Dover vs. No. 9 Cocalico, 7 p.m.
No. 5 Exeter Township vs. No. 12 Hershey, 7 p.m.
No. 7 Ephrata vs. No. 10 Lower Dauphin, 7 p.m.
No. 6 Conestoga Valley vs. No. 11 Northeastern, 7 p.m.
Class 4A
First Round, Nov. 6
No. 8 Conrad Weiser vs. No. 9 ELCO, 7 p.m.
No. 7 Susquehannock vs. No. 10 Northern Lebanon, 7 p.m.
Quarterfinals, Nov. 13
No. 4 Big Spring vs. No. 5 Lampeter-Strasburg, 7 p.m.
No. 3 Susquehanna Township vs. No. 6 Littlestown, 7 p.m.
Class 3A
Semifinals, Nov. 13
No. 2 Schuylkill Valley vs. No. 3 Annville-Cleona, 7 p.m.
Semifinals, Nov. 14
No. 1 Wyomissing vs. No. 4 Trinity, 1 p.m.
Class 2A
Semifinals, Nov. 6
No. 1 York Catholic vs. No. 4 Newport, 7 p.m.
No. 2 Upper Dauphin vs. No. 3 Columbia, 7 p.m.
Class 1A
Final, Nov. 13
No. 1 Steelton-Highspire vs. No. 2 Delone Catholic, 7 p.m.
District 4 Playoff Brackets
Class 4A
Semifinals, Nov. 6
No. 1 Shikellamy vs. No. 4 Selinsgrove, 7 p.m.
No. 2 Shamokin vs. No. 3 Jersey Shore, 7 p.m.
Class 3A
Quarterfinals, Nov. 6
No. 1 Mount Carmel vs. No. 8 Wellsboro, 7 p.m.
No. 4 Montoursville vs. No. 5 Lewisburg, 7 p.m.
No. 2 Mifflinburg vs. No. 7 Danville, 7 p.m.
No. 3 Athens vs. No. 6 Loyalsock, 7 p.m.
Class 2A
Quarterfinals, Nov. 6
No. 4 South Williamsport vs. No. 5 Warrior Run, 7 p.m.
No. 2 Southern Columbia vs. No. 7 Towanda, 7 p.m.
No. 3 Troy vs. No. 6 Hughesville, 7 p.m.
Class 1A
First Round, Nov. 6
No. 4 Canton vs. No. 5 Northwest Area, 7 p.m.
Winner vs. No. 1 Montgomery, 7 p.m.
Semifinals, Nov. 13
No. 2 Line Mountain vs. No. 3 Muncy, 7 p.m.
District 5 Playoff Brackets
Class 2A
Semifinals, Nov. 6
No. 2 North Star vs. No. 3 Everett, 7 p.m.
Class 1A
Semifinals, Nov. 6
No. 1 Conemaugh Township vs. No. 4 Northern Bedford, 7 p.m.
No. 2 Meyersdale vs. No. 3 Windber, 7 p.m.
District 6 Playoff Brackets
Class 6A
Semifinals, Nov. 6
No. 1 State College vs. No. 4 Erie, 7 p.m.
No. 2 McDowell vs. No. 3 Altoona, 7 p.m.
Class 3A
Semifinals, Nov. 6
No. 1 Central vs. No. 4 Philipsburg-Osceola, 7 p.m.
No. 2 Cambria Heights vs. No. 3 Central Cambria, 7 p.m.
Class 2A
Quarterfinals, Nov. 6
No. 1 Mount Union vs. No. 8 Penns Valley, 7 p.m.
No. 4 River Valley vs. No. 5 Marion Center, 7 p.m.
No. 3 Bellwood-Antis vs. No. 6 Bald Eagle Area, 7 p.m.
No. 2 Richland vs. No. 7 Southern Huntingdon, 7 p.m.
Class 1A
Quarterfinals, Nov. 6
No. 1 Bishop Guilfoyle vs. No. 8 Northern Cambria, 7 p.m.
No. 4 Moshannon Valley vs. No. 5 Juniata Valley, 7 p.m.
No. 3 Bishop McCort vs. No. 6 Glendale, 7 p.m.
No. 2 Homer-Center vs. No. 7 West Branch, 7 p.m.
District 7 Playoff Brackets (WPIAL)
Class 6A
Semifinals, Nov. 13
No. 1 Pittsburgh Central Catholic vs. No. 4 Hempfield Area, 7 p.m.
No. 2 Canon-McMillan vs. No. 3 North Allegheny, 7 p.m.
Class 5A
First Round, Nov. 6
No. 8 Trinity vs. No. 9 Greater Latrobe, 7 p.m.
No. 5 West Allegheny vs. No. 12 Gateway, 7 p.m.
No. 7 Thomas Jefferson vs. No. 10 Moon, 7 p.m.
No. 6 Woodland Hills vs. No. 11 Armstrong, 7 p.m.
Class 4A
Quarterfinals, Nov. 6
No. 1 South Fayette vs. No. 8 Kiski Area, 7 p.m.
No. 4 New Castle vs. No. 5 Chartiers Valley, 7 p.m.
No. 2 Montour vs. No. 7 Shaler, 7 p.m.
No. 3 McKeesport vs. No. 6 Blackhawk, 7 p.m.
Class 3A
First Round, Nov. 6
No. 1 Avonworth vs. No. 16 Deer Lakes, 7 p.m.
No. 8 Freeport vs. No. 9 West Mifflin, 7 p.m.
No. 4 Belle Vernon vs. No. 13 Shady Side Academy, 7 p.m.
No. 5 Elizabeth Forward vs. No. 12 Highlands, 7 p.m.
No. 2 Propel Braddock Hills vs. No. 15 Burrell, 7 p.m.
No. 7 Aliquippa vs. No. 10 Waynesburg, 7 p.m.
No. 3 Hopewell vs. No. 14 Mount Pleasant, 7 p.m.
No. 6 North Catholic vs. No. 11 Beaver, 7 p.m.
Class 2A
First Round, Nov. 6
No. 8 McGuffey vs. No. 9 Beaver Falls, 7 p.m.
No. 4 Steel Valley vs. No. 13 Freedom Area, 7 p.m.
No. 5 Western Beaver vs. No. 12 Chartiers-Houston, 7 p.m.
No. 7 Ligonier Valley vs. No. 10 Riverside, 7 p.m.
No. 6 Neshannock vs. No. 11 South Allegheny, 7 p.m.
Class 1A
First Round, Nov. 6
No. 1 Washington vs. No. 16 Frazier, 7 p.m.
No. 8 Bethlehem-Center vs. No. 9 Burgettstown, 7 p.m.
No. 4 Fort Cherry vs. No. 13 Avella, 7 p.m.
No. 5 Laurel vs. No. 12 Greensburg Central Catholic, 7 p.m.
No. 2 Shenango vs. No. 15 Serra Catholic, 7 p.m.
No. 7 Jeannette vs. No. 10 Monessen, 7 p.m.
No. 3 Clairton vs. No. 14 Union Area, 7 p.m.
No. 6 California vs. No. 11 Northgate, 7 p.m.
District 9 Playoff Brackets
Class 2A
Final, Nov. 6
No. 1 Karns City vs. No. 2 Central Clarion, 7 p.m.
Class 1A
Quarterfinals, Nov. 6
No. 4 Ridgway vs. No. 5 Redbank Valley, 7 p.m.
No. 2 Brockway vs. No. 7 Union/A-C Valley, 7 p.m.
No. 3 Port Allegany vs. No. 6 Smethport, 7 p.m.
District 10 Playoff Brackets
Class 4A
Semifinals, Nov. 6
No. 1 General McLane vs. No. 4 Harbor Creek, 7 p.m.
No. 2 Cathedral Prep vs. No. 3 Oil City, 7 p.m.
Class 3A
Quarterfinals, Nov. 6
No. 4 Corry vs. No. 5 Fort LeBoeuf, 7 p.m.
No. 3 Grove City vs. No. 6 North East, 7 p.m.
Class 2A
Quarterfinals, Nov. 7
No. 4 Girard vs. No. 5 Iroquois, 7 p.m.
No. 3 Sharpsville vs. No. 6 Seneca, 7 p.m.
Class 1A
Quarterfinals, Nov. 7
No. 4 Lakeview vs. No. 5 Saegertown, 7 p.m.
No. 3 Cambridge Springs vs. No. 6 Maplewood, 7 p.m.
Jack Butler is the Regional Editor of the Midwest for SBLive/High School on SI. Jack has covered high school sports in Oregon, Arizona and Minnesota.Follow @Butler917