NFL Week 4 Picks From the MMQB Staff: Chiefs Host Ravens in Must-Win Matchup
It’s Week 4! Last week was dominated by nonoffensive touchdowns and blocked field goals in a chaotic slate of games. This week has the same action-packed potential, with Jaxon Dart set to make his starting debut with the Giants after Brian Daboll benched Russell Wilson. Let’s make our weekly staff picks.
In one of Sunday’s big games, two of the league’s remaining undefeated teams will face off as the Eagles head to Tampa Bay. Our writers and editors are split on this matchup, with Albert Breer, Mitch Goldich, John Pluym and Matt Verderame favoring a Buccaneers upset. Later in the day, the Ravens and the Chiefs go head-to-head in a must-win game, as both teams look to avoid falling to 1–3. Then, on Monday in Miami, the Jets and Dolphins will both be hunting for their first win of the season. A majority of our staffers think Aaron Glenn & Co. can steal a victory from a struggling Miami side.
Here’s who we have making picks this season:
Albert Breer, senior NFL reporter
Conor Orr, senior writer
Gilberto Manzano, staff writer
Matt Verderame, staff writer
John Pluym, managing editor
Mitch Goldich, senior editor
Clare Brennan, associate editor
All picks are straight up. Visit SI Betting for picks against the spread and much more gambling content.
Green squares denote upsets.
Seahawks at Cardinals
- Clare Brennan: Seahawks
- Mitch Goldich: Seahawks
- Gilberto Manzano: Seahawks
- Conor Orr: Seahawks
- John Pluym: Cardinals
- Matt Verderame: Seahawks
- Albert Breer: Seahawks
Vikings vs. Steelers
- Clare Brennan: Vikings
- Mitch Goldich: Steelers
- Gilberto Manzano: Vikings
- Conor Orr: Vikings
- John Pluym: Vikings
- Matt Verderame: Vikings
- Albert Breer: Steelers
Eagles at Buccaneers
- Clare Brennan: Eagles
- Mitch Goldich: Buccaneers
- Gilberto Manzano: Eagles
- Conor Orr: Eagles
- John Pluym: Buccaneers
- Matt Verderame: Buccaneers
- Albert Breer: Buccaneers
Chargers at Giants
- Clare Brennan: Chargers
- Mitch Goldich: Chargers
- Gilberto Manzano: Chargers
- Conor Orr: Chargers
- John Pluym: Chargers
- Matt Verderame: Chargers
- Albert Breer: Chargers
Titans at Texans
- Clare Brennan: Texans
- Mitch Goldich: Texans
- Gilberto Manzano: Texans
- Conor Orr: Texans
- John Pluym: Texans
- Matt Verderame: Texans
- Albert Breer: Texans
Commanders at Falcons
- Clare Brennan: Commanders
- Mitch Goldich: Commanders
- Gilberto Manzano: Falcons
- Conor Orr: Commanders
- John Pluym: Commanders
- Matt Verderame: Commanders
- Albert Breer: Commanders
Saints at Bills
- Clare Brennan: Bills
- Mitch Goldich: Bills
- Gilberto Manzano: Bills
- Conor Orr: Bills
- John Pluym: Bills
- Matt Verderame: Bills
- Albert Breer: Bills
Browns at Lions
- Clare Brennan: Lions
- Mitch Goldich: Lions
- Gilberto Manzano: Lions
- Conor Orr: Lions
- John Pluym: Lions
- Matt Verderame: Lions
- Albert Breer: Lions
Panthers at Patriots
- Clare Brennan: Patriots
- Mitch Goldich: Patriots
- Gilberto Manzano: Patriots
- Conor Orr: Patriots
- John Pluym: Panthers
- Matt Verderame: Patriots
- Albert Breer: Patriots
Jaguars at 49ers
- Clare Brennan: 49ers
- Mitch Goldich: 49ers
- Gilberto Manzano: 49ers
- Conor Orr: 49ers
- John Pluym: 49ers
- Matt Verderame: 49ers
- Albert Breer: 49ers
Colts at Rams
- Clare Brennan: Rams
- Mitch Goldich: Rams
- Gilberto Manzano: Rams
- Conor Orr: Rams
- John Pluym: Rams
- Matt Verderame: Rams
- Albert Breer: Rams
Ravens at Chiefs
- Clare Brennan: Ravens
- Mitch Goldich: Ravens
- Gilberto Manzano: Chiefs
- Conor Orr: Ravens
- John Pluym: Chiefs
- Matt Verderame: Chiefs
- Albert Breer: Ravens
Bears at Raiders
- Clare Brennan: Bears
- Mitch Goldich: Bears
- Gilberto Manzano: Bears
- Conor Orr: Bears
- John Pluym: Raiders
- Matt Verderame: Bears
- Albert Breer: Bears
Packers at Cowboys
- Clare Brennan: Packers
- Mitch Goldich: Packers
- Gilberto Manzano: Packers
- Conor Orr: Packers
- John Pluym: Packers
- Matt Verderame: Packers
- Albert Breer: Packers
Jets at Dolphins
- Clare Brennan: Jets
- Mitch Goldich: Jets
- Gilberto Manzano: Dolphins
- Conor Orr: Jets
- John Pluym: Jets
- Matt Verderame: Jets
- Albert Breer: Jets
Bengals at Broncos
- Clare Brennan: Broncos
- Mitch Goldich: Broncos
- Gilberto Manzano: Broncos
- Conor Orr: Broncos
- John Pluym: Broncos
- Matt Verderame: Broncos
- Albert Breer: Broncos