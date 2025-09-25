SI

NFL Week 4 Picks From the MMQB Staff: Chiefs Host Ravens in Must-Win Matchup

Our writers and editors pick winners in all 16 games, with six unbeaten teams looking to preserve their pristine records while others hope to find their footing.

The MMQB Staff

The Ravens will look to rebound after a tough home loss when they go on the road to face the Chiefs.
The Ravens will look to rebound after a tough home loss when they go on the road to face the Chiefs. / Denny Medley-Imagn Images
In this story:

It’s Week 4! Last week was dominated by nonoffensive touchdowns and blocked field goals in a chaotic slate of games. This week has the same action-packed potential, with Jaxon Dart set to make his starting debut with the Giants after Brian Daboll benched Russell Wilson. Let’s make our weekly staff picks.

In one of Sunday’s big games, two of the league’s remaining undefeated teams will face off as the Eagles head to Tampa Bay. Our writers and editors are split on this matchup, with Albert Breer, Mitch Goldich, John Pluym and Matt Verderame favoring a Buccaneers upset. Later in the day, the Ravens and the Chiefs go head-to-head in a must-win game, as both teams look to avoid falling to 1–3. Then, on Monday in Miami, the Jets and Dolphins will both be hunting for their first win of the season. A majority of our staffers think Aaron Glenn & Co. can steal a victory from a struggling Miami side.

Here’s who we have making picks this season:

Albert Breer, senior NFL reporter
Conor Orr, senior writer
Gilberto Manzano, staff writer
Matt Verderame, staff writer
John Pluym, managing editor
Mitch Goldich, senior editor
Clare Brennan, associate editor

All picks are straight up. Visit SI Betting for picks against the spread and much more gambling content.

SI graphic
SI graphic

Green squares denote upsets.

Seahawks at Cardinals

  • Clare Brennan: Seahawks
  • Mitch Goldich: Seahawks 
  • Gilberto Manzano: Seahawks 
  • Conor Orr: Seahawks
  • John Pluym: Cardinals
  • Matt Verderame: Seahawks 
  • Albert Breer: Seahawks

Vikings vs. Steelers

  • Clare Brennan: Vikings
  • Mitch Goldich: Steelers
  • Gilberto Manzano: Vikings
  • Conor Orr: Vikings
  • John Pluym: Vikings
  • Matt Verderame: Vikings
  • Albert Breer: Steelers

Eagles at Buccaneers

  • Clare Brennan: Eagles
  • Mitch Goldich: Buccaneers
  • Gilberto Manzano: Eagles
  • Conor Orr: Eagles
  • John Pluym: Buccaneers
  • Matt Verderame: Buccaneers
  • Albert Breer: Buccaneers

Chargers at Giants

  • Clare Brennan: Chargers
  • Mitch Goldich: Chargers
  • Gilberto Manzano: Chargers
  • Conor Orr: Chargers
  • John Pluym: Chargers
  • Matt Verderame: Chargers
  • Albert Breer: Chargers

Titans at Texans

  • Clare Brennan: Texans
  • Mitch Goldich: Texans
  • Gilberto Manzano: Texans
  • Conor Orr: Texans
  • John Pluym: Texans
  • Matt Verderame: Texans
  • Albert Breer: Texans

Commanders at Falcons

  • Clare Brennan: Commanders
  • Mitch Goldich: Commanders
  • Gilberto Manzano: Falcons
  • Conor Orr: Commanders
  • John Pluym: Commanders
  • Matt Verderame: Commanders
  • Albert Breer: Commanders

Saints at Bills

  • Clare Brennan: Bills
  • Mitch Goldich: Bills
  • Gilberto Manzano: Bills
  • Conor Orr: Bills
  • John Pluym: Bills
  • Matt Verderame: Bills
  • Albert Breer: Bills

Browns at Lions

  • Clare Brennan: Lions
  • Mitch Goldich: Lions
  • Gilberto Manzano: Lions
  • Conor Orr: Lions
  • John Pluym: Lions
  • Matt Verderame: Lions
  • Albert Breer: Lions

Panthers at Patriots

  • Clare Brennan: Patriots
  • Mitch Goldich: Patriots
  • Gilberto Manzano: Patriots
  • Conor Orr: Patriots
  • John Pluym: Panthers
  • Matt Verderame: Patriots
  • Albert Breer: Patriots

Jaguars at 49ers

  • Clare Brennan: 49ers
  • Mitch Goldich: 49ers
  • Gilberto Manzano: 49ers
  • Conor Orr: 49ers
  • John Pluym: 49ers
  • Matt Verderame: 49ers
  • Albert Breer: 49ers

Colts at Rams

  • Clare Brennan: Rams
  • Mitch Goldich: Rams
  • Gilberto Manzano: Rams
  • Conor Orr: Rams
  • John Pluym: Rams
  • Matt Verderame: Rams
  • Albert Breer: Rams

Ravens at Chiefs

  • Clare Brennan: Ravens
  • Mitch Goldich: Ravens
  • Gilberto Manzano: Chiefs
  • Conor Orr: Ravens
  • John Pluym: Chiefs
  • Matt Verderame: Chiefs
  • Albert Breer: Ravens

Bears at Raiders

  • Clare Brennan: Bears
  • Mitch Goldich: Bears
  • Gilberto Manzano: Bears
  • Conor Orr: Bears
  • John Pluym: Raiders
  • Matt Verderame: Bears
  • Albert Breer: Bears

Packers at Cowboys

  • Clare Brennan: Packers
  • Mitch Goldich: Packers
  • Gilberto Manzano: Packers
  • Conor Orr: Packers
  • John Pluym: Packers
  • Matt Verderame: Packers
  • Albert Breer: Packers

Jets at Dolphins

  • Clare Brennan: Jets
  • Mitch Goldich: Jets
  • Gilberto Manzano: Dolphins
  • Conor Orr: Jets
  • John Pluym: Jets
  • Matt Verderame: Jets
  • Albert Breer: Jets

Bengals at Broncos

  • Clare Brennan: Broncos
  • Mitch Goldich: Broncos
  • Gilberto Manzano: Broncos
  • Conor Orr: Broncos
  • John Pluym: Broncos
  • Matt Verderame: Broncos
  • Albert Breer: Broncos

More NFL on Sports Illustrated

feed

Published
The MMQB Staff
THE MMQB STAFF

Home/NFL