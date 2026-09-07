Boston Bruins On SI

2026-27 Boston Bruins Opponent Preview: Chicago Blackhawks

Boston Bruins On SI is taking a look at every opponent the Bruins are facing in the upcoming season. Next up is the Chicago Blackhawks.

Kim Rankin

Jan 17, 2026; Chicago, Illinois, USA; Chicago Blackhawks defenseman Wyatt Kaiser (44) is defended by Boston Bruins center Mark Kastelic (47) during the first period at United Center. Mandatory Credit: Kamil Krzaczynski-Imagn Images
Jan 17, 2026; Chicago, Illinois, USA; Chicago Blackhawks defenseman Wyatt Kaiser (44) is defended by Boston Bruins center Mark Kastelic (47) during the first period at United Center. Mandatory Credit: Kamil Krzaczynski-Imagn Images / IMAGN IMAGES via Reuters Connect

The Boston Bruins’ 2026-27 campaign is 22 days away. 

As the season gets closer, Boston Bruins On SI is taking a look at every team on the Bruins’ schedule this season. 

Next up is the Chicago Blackhawks, a team that Boston will square off against twice in 2026-27.

Quick Facts:

Team: Chicago Blackhawks

Home Arena: United Center, Chicago, Ill. 

Conference/Division: Western/Central

General Manager: Kyle Davidson

Head Coach: Jeff Blashill

Captain: Vacant

Colors: Red, orange, green, yellow, tan, navy blue, black, and white

Stanley Cup Championships: 6- 1934, 1938, 1961, 2010, 2013, 2015

Minor League Affiliate Teams: Rockford IceHogs (AHL) and Indy Fuel (ECHL)

2025-26 Stats:

Record: 29-39-14

Points: 72

Standings: No. 8 in Central Division, No. 15 in Western Conference

Stanley Cup Playoffs: Did Not Make It

Record vs. Bruins: 0-2

Oct. 9: L 4-3
Jan. 17: L 5-2

Offseason Moves:

Additions: forward Patrick Kane, defenseman Bowen Byram, forward Cole Smith, defenseman Ian Cole, forward Dillon Boucher, forward Connor Mylymok, defenseman Dylan Anhorn, defenseman Connor Mackey, forward Jordan Greenway, forward Roman Kantserov.

Departures: forward Andre Burakovsky (Ottawa), defenseman Louis Crevie (Buffalo), forward Jack Pridham (Tampa Bay), forward Sam Lafferty (Florida), forward Ilya Mikheyev (Tampa Bay), defenseman Shea Weber (retired), goalie Olivier Rodrigue (Tampa Bay), defenseman Dmitry Kuzmin (Dinamo Minsk, KHL), defenseman Ryan Mast (Wilkes-Barre/Scranton, AHL). 

Extensions/Re-signs:  forward Connor Bedard, defenseman Kevin Korchinski, goaltender Drew Commesso. 

Unrestricted Free Agents: forward Joey Anderson, defenseman Matt Grzelcyk.

Restricted Free Agents: defenseman Ethan Del Mastro.

2026 NHL Draft: defenseman Xavier Villeneuve (No. 34 overall, 2nd round), forward Ryan Roobroeck (No. 35 overall, 2nd round), defenseman Samu Alalauri (No. 66 overall, 3rd round), defenseman Alexander Ivanov (No. 194 overall, 7th round), forward William Sorbrand (No. 200 overall, 7th round).

2026-27 Projected Lineup:

Photo Credit: NHL Media (NHLMedia) via X
NHL Media (NHLMedia) via X
Photo Credit: NHL Media (NHLMedia) via X
NHL Media (NHLMedia) via X

Blackhawks 2026-27 Schedule:

September

Sept. 29: at Vegas

October

Oct. 1: at Utah
Oct. 3: at Buffalo
Oct. 6: vs. St. Louis
Oct. 8: at New York Islanders
Oct. 10: vs. Carolina
Oct. 13: vs. Pittsburgh
Oct. 15: vs. Winnipeg
Oct. 17: vs. Dallas
Oct. 23: vs. Montreal
Oct. 25: vs. Florida
Oct. 27: vs. Los Angeles
Oct. 29: at Detroit
Oct. 31: at Boston

November

Nov. 2: vs. Colorado
Nov. 4: at Florida
Nov. 5: at Tampa Bay
Nov. 7: at Carolina
Nov. 12: vs. Buffalo
Nov. 14: vs. Winnipeg
Nov. 17: vs. Toronto
Nov. 19: vs. Columbus
Nov. 21: at Calgary
Nov. 22: at Vancouver
Nov. 25: at Seattle
Nov. 27: vs. New York Rangers
Nov. 29: vs. Minnesota
Nov. 30: at Winnipeg

December

Dec 3: at Nashville
Dec 4: at St. Louis
Dec 6: vs. Edmonton
Dec 8: at Pittsburgh
Dec 10: at Winnipeg
Dec 12: vs. Utah
Dec 18: vs. Ottawa (Global Series Germany)
Dec 20: vs. Ottawa (Global Series Germany)
Dec 27: vs. Philadelphia
Dec 29: vs. Vegas

January

Jan 1: vs. Boston
Jan 2: at Dallas
Jan 4: at Montreal
Jan 7: at New York Rangers
Jan 9: at New Jersey
Jan 10: at Philadelphia
Jan 12: vs. Utah
Jan 14: at Toronto
Jan 16: vs. Detroit
Jan 18: vs. Calgary
Jan 20: vs. Dallas
Jan 22: vs. Vancouver
Jan 24: vs. Vegas
Jan 26: at St. Louis
Jan 28: at Anaheim
Jan 30: at San Jose

February

Feb 10: at San Jose
Feb 11: at Anaheim
Feb 13: at Los Angeles
Feb 17: vs. St. Louis
Feb 20: vs. Minnesota
Feb 21: vs. New Jersey
Feb 23: vs. New York Islanders
Feb 26: vs. Los Angeles
Feb 28: vs. Colorado

March

March 1: vs. Edmonton
March 3: at Vancouver
March 5: at Calgary
March 6: at Edmonton
March 8: vs. Tampa Bay
March 10: vs. Washington
March 13: at Colorado
March 14: at Anaheim
March 16: vs. San Jose
March 19: at Utah
March 21: at Colorado
March 23: at Minnesota
March 25: at Columbus
March 26: vs. Nashville
March 28: vs. Seattle
March 30: at Washington

April

April 1: vs. Nashville
April 3: at Dallas
April 6: at Minnesota
April 8: vs. Nashville
April 10: vs. Seattle

Games Against Bruins: Oct. 31, Jan. 1

Other 2026-27 Boston Bruins Opponent Previews:

Opponent 1: New York Rangers

Opponent 2: Winnipeg Jets

Opponent 3: Minnesota Wild

Opponent 4: Ottawa Senators

Opponent 5: Utah Mammoth

Opponent 6: Philadelphia Flyers

Opponent 7: San Jose Sharks

Opponent 8: Anaheim Ducks

Opponent 9: Los Angeles Kings

Opponent 10: Dallas Stars

Opponent 11: Nashville Predators

Opponent 12: Carolina Hurricanes

Opponent 13: St. Louis Blues

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Published |Modified
Kim Rankin
KIM RANKIN

Kim Rankin is a lead writer for Boston Bruins on SI and Boston College On SI. A 2020 graduate of the University of Alabama. she joined Alabama Crimson Tide On SI in February 2024 covering baseball, softball, football, men’s basketball, and more for BamaCentral, but has also contributed to Missouri Tigers On SI. She previously worked as the brand manager at Tide 100.9 FM in Tuscaloosa, Ala. She has covered a wide variety of events including SEC Championships, NCAA Regionals, and bowl games.

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