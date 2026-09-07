2026-27 Boston Bruins Opponent Preview: Chicago Blackhawks
The Boston Bruins’ 2026-27 campaign is 22 days away.
As the season gets closer, Boston Bruins On SI is taking a look at every team on the Bruins’ schedule this season.
Next up is the Chicago Blackhawks, a team that Boston will square off against twice in 2026-27.
Quick Facts:
Team: Chicago Blackhawks
Home Arena: United Center, Chicago, Ill.
Conference/Division: Western/Central
General Manager: Kyle Davidson
Head Coach: Jeff Blashill
Captain: Vacant
Colors: Red, orange, green, yellow, tan, navy blue, black, and white
Stanley Cup Championships: 6- 1934, 1938, 1961, 2010, 2013, 2015
Minor League Affiliate Teams: Rockford IceHogs (AHL) and Indy Fuel (ECHL)
2025-26 Stats:
Record: 29-39-14
Points: 72
Standings: No. 8 in Central Division, No. 15 in Western Conference
Stanley Cup Playoffs: Did Not Make It
Record vs. Bruins: 0-2
Oct. 9: L 4-3
Jan. 17: L 5-2
Offseason Moves:
Additions: forward Patrick Kane, defenseman Bowen Byram, forward Cole Smith, defenseman Ian Cole, forward Dillon Boucher, forward Connor Mylymok, defenseman Dylan Anhorn, defenseman Connor Mackey, forward Jordan Greenway, forward Roman Kantserov.
Departures: forward Andre Burakovsky (Ottawa), defenseman Louis Crevie (Buffalo), forward Jack Pridham (Tampa Bay), forward Sam Lafferty (Florida), forward Ilya Mikheyev (Tampa Bay), defenseman Shea Weber (retired), goalie Olivier Rodrigue (Tampa Bay), defenseman Dmitry Kuzmin (Dinamo Minsk, KHL), defenseman Ryan Mast (Wilkes-Barre/Scranton, AHL).
Extensions/Re-signs: forward Connor Bedard, defenseman Kevin Korchinski, goaltender Drew Commesso.
Unrestricted Free Agents: forward Joey Anderson, defenseman Matt Grzelcyk.
Restricted Free Agents: defenseman Ethan Del Mastro.
2026 NHL Draft: defenseman Xavier Villeneuve (No. 34 overall, 2nd round), forward Ryan Roobroeck (No. 35 overall, 2nd round), defenseman Samu Alalauri (No. 66 overall, 3rd round), defenseman Alexander Ivanov (No. 194 overall, 7th round), forward William Sorbrand (No. 200 overall, 7th round).
2026-27 Projected Lineup:
Blackhawks 2026-27 Schedule:
September
Sept. 29: at Vegas
October
Oct. 1: at Utah
Oct. 3: at Buffalo
Oct. 6: vs. St. Louis
Oct. 8: at New York Islanders
Oct. 10: vs. Carolina
Oct. 13: vs. Pittsburgh
Oct. 15: vs. Winnipeg
Oct. 17: vs. Dallas
Oct. 23: vs. Montreal
Oct. 25: vs. Florida
Oct. 27: vs. Los Angeles
Oct. 29: at Detroit
Oct. 31: at Boston
November
Nov. 2: vs. Colorado
Nov. 4: at Florida
Nov. 5: at Tampa Bay
Nov. 7: at Carolina
Nov. 12: vs. Buffalo
Nov. 14: vs. Winnipeg
Nov. 17: vs. Toronto
Nov. 19: vs. Columbus
Nov. 21: at Calgary
Nov. 22: at Vancouver
Nov. 25: at Seattle
Nov. 27: vs. New York Rangers
Nov. 29: vs. Minnesota
Nov. 30: at Winnipeg
December
Dec 3: at Nashville
Dec 4: at St. Louis
Dec 6: vs. Edmonton
Dec 8: at Pittsburgh
Dec 10: at Winnipeg
Dec 12: vs. Utah
Dec 18: vs. Ottawa (Global Series Germany)
Dec 20: vs. Ottawa (Global Series Germany)
Dec 27: vs. Philadelphia
Dec 29: vs. Vegas
January
Jan 1: vs. Boston
Jan 2: at Dallas
Jan 4: at Montreal
Jan 7: at New York Rangers
Jan 9: at New Jersey
Jan 10: at Philadelphia
Jan 12: vs. Utah
Jan 14: at Toronto
Jan 16: vs. Detroit
Jan 18: vs. Calgary
Jan 20: vs. Dallas
Jan 22: vs. Vancouver
Jan 24: vs. Vegas
Jan 26: at St. Louis
Jan 28: at Anaheim
Jan 30: at San Jose
February
Feb 10: at San Jose
Feb 11: at Anaheim
Feb 13: at Los Angeles
Feb 17: vs. St. Louis
Feb 20: vs. Minnesota
Feb 21: vs. New Jersey
Feb 23: vs. New York Islanders
Feb 26: vs. Los Angeles
Feb 28: vs. Colorado
March
March 1: vs. Edmonton
March 3: at Vancouver
March 5: at Calgary
March 6: at Edmonton
March 8: vs. Tampa Bay
March 10: vs. Washington
March 13: at Colorado
March 14: at Anaheim
March 16: vs. San Jose
March 19: at Utah
March 21: at Colorado
March 23: at Minnesota
March 25: at Columbus
March 26: vs. Nashville
March 28: vs. Seattle
March 30: at Washington
April
April 1: vs. Nashville
April 3: at Dallas
April 6: at Minnesota
April 8: vs. Nashville
April 10: vs. Seattle
Games Against Bruins: Oct. 31, Jan. 1
Other 2026-27 Boston Bruins Opponent Previews:
Opponent 1: New York Rangers
Opponent 2: Winnipeg Jets
Opponent 3: Minnesota Wild
Opponent 4: Ottawa Senators
Opponent 5: Utah Mammoth
Opponent 6: Philadelphia Flyers
Opponent 7: San Jose Sharks
Opponent 8: Anaheim Ducks
Opponent 9: Los Angeles Kings
Opponent 10: Dallas Stars
Opponent 11: Nashville Predators
Opponent 12: Carolina Hurricanes
Opponent 13: St. Louis Blues
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