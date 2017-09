Zidane: "Mi renovación está hecha"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, comparece en la rueda de prensa previa al partido de Liga frente al Betis que se disputará mañana a las 22:00 en el Santiago Bernabéu.





Concentración: "Es lo que quiero ver siempre como entrenador. Y los jugadores también quieren eso. Ante el Betis vamos a intentar eso, estar los 90 minutos bien. Nos preocupa mucho meter intensidad, porque si la metemos hacemos daño a cualquier rival".

Vuelta de Cristiano: "Estamos contentos de tener a Cristiano otra vez. Espero que sea la última vez que no esté con el grupo, él quiere estar con el grupo y sus compañeros. Él va a volver en casa, a todos les gusta jugar aquí"

Ceballos: "Puede jugar en varios sitios, técnicamente puede. Es el inicio, va a ser muy largo, trabaja mucho. Vamos a ver, va a tener oportunidades"





Bale: "Él juega mejor con espacios, por su velocidad hace daño a cualquier equipo, lo vimos el otro día. Gareth técnicamente es muy bueno, puede jugar bien en poco espacio también. No le cuesta jugar en espacio pequeño. Es un jugador completo"

Irregularidad de Bale: "Había que tener paciencia con él. Necesita tiempo, poco a poco lo vamos viendo. Queda tiempo para que veamos al mejor Bale"





Carvajal: "Él puede jugar muchos minutos, él no va a jugar todos los minutos. De momento está bien y puede seguir jugando"





Motivación de los jugadores: "Se motivan cuando las cosas son más difíciles. LaLiga es la más difícil del mundo. El día más feliz que he tenido es después de ganar la liga. Nuestro día a día es la liga, es más bonito ganar la liga"





Pitos a Bale: "No te puedo decir exactamente, lo que te puedo decir es que este estadio ha silbado a todos. No hay nadie que no haya sido pitado. No pasa nada, es parte de su carrera. Es bueno que le piten a veces, notar que no lo haces bien, a cualquier jugador, no sólo a Gareth. A mi me ha pasado, y te hace reaccionar"

Su futuro: "Me encuentro bien. La renovación está hecha. Me importa el día a día. No me veo más allá de lo que hago día a día. Es muy complicado, hay que rendir"

73 partidos marcando gol: "Esos récords significan que el equipo funciona, seguimos con la racha de los jugadores. Mérito sobre todo de los jugadores, ellos saben lo que están haciendo"





¿Ceballos titular?: "Hay otros jugadores que son muy buenos y lo hacen muy bien. Estoy aquí siempre para hacer los equipos. Va a tener que jugar seguro, estoy contento por él porque entrena muy bien. Está dentro de la dinámica del equipo"





Más puntos fuera de casa que en el Bernabéu: "La explicación no la tengo. Si me dices que ganamos el campeonato siempre así lo firmo"

El rival de mañana: "El Betis juega bien al fútbol, es la filosofía de su entrenador. Los buenos que han llegado son jugadores que saben y quieren jugar. Nos espera un partido difícil"





Importancia de Cristiano: "Los datos hablan por sí solos. Cuando vemos de cerca lo que hace Cristiano no hay jugadores que consigan meter manos goles decisivos como él o Messi. Eso es lo que hacer la diferencia. Creo que va a ser muy difícil que Cristiano mejore aún sus estadísticas"





Equipo con gol: "No pensamos que vayamos ganando 1-0 todos los partidos pero si sabemos que somos capaces de marcar en cualquier momento. Lo que hace que lo logramos es que entramos sin pensar que vamos con ventaja, eso es muy peligroso"