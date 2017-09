REVELADO | La opinión de Suso ante un posible interés de FC Barcelona y Real Madrid en ficharle

Pese a su corta edad, tan sólo cuenta con 23 años, Jesús Joaquín Fernández Sáez de la Torre (Suso) ya se ha convertido en el líder de este renovado Milán. Su gran final de la temporada pasada y el tremendo comienzo que está protagonizando este curso (lleva 3 goles y 4 asistencias en 10 partidos) le han elevado a la categoría de jugador revelación del Calcio.





Como no podía ser de otra manera, cada vez que un jugador destaca surgen rumores sobre un posible interés de equipos como Madrid y Barça en hacerse con sus servicios. Sobre esto habló precisamente el futbolista andaluz en los micrófonos de Il Fatto Quotidiano.





Y es que Suso dejó claro que, aunque es feliz en Italia, si llegan Madrid o Barça con una oferta no se lo pensaría dos veces. "Si los que te quieren son el Real Madrid o el Barça no puedes decir no. De verdad, el Milan siempre ha dicho que no me quiere traspasar y yo siempre he dicho que quiero quedarme aquí", confesó.





Además, el centrocampista reveló que ha rechazado este verano propuestas de equipos importantes. "Me han buscado equipos como la Roma o el Inter, pero cada vez que recibía ofertas y se lo decía a la sociedad me decían que no me traspasaban. Y yo era feliz, porque era lo que quería".

Suso ha renovado contrato con el Milan hasta el 2022. Recibirá un salario de €3M más bonos / vía @SkySport pic.twitter.com/WKLfTcpv2D — Milan Nazion (@MilanNazion) September 18, 2017

Por último, Suso habló sobre las posibilidades de ganar la Liga con su actual equipo. "No lo podemos ganar aún, pero si clasificarnos para la Champions League. Hoy por hoy, Nápoles y Juventus están por delante nuestro", opinó.