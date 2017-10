CONMOVEDOR | CR7 narra en una emotiva carta cómo fue su infancia

El jugador portugués, que aspira a su quinto galardón de mejor jugador del mundo, ha explicado cómo empezó a jugar al fútbol de pequeño para llegar a ser la estrella que es a día de hoy. En dicho escrito se plasman momentos como su primer partido, las dificultades económicas de su familia, el primer viaje y el cambio físico, entre otros.





Cristiano Ronaldo ha hecho pública una misiva en la que explica la manera en la que ha llegado a ser quien es hoy. El texto, repleto de emoción, repasa el pasado y los inicios del luso cuando todavía no era conocido. El escrito comienza cuando tiene siete años y es el siguiente:

Mi padre era el utillero del CF Andorinha y no paraba de animarme a ir y jugar con el equipo filial. Yo sabía que eso le haría sentir orgulloso, así que fui. El primer día había un montón de reglas que yo no entendía, pero me encantó. Me enganché a la organización y a la sensación de ganar.





Es cierto que no teníamos mucho dinero en esa época. La vida no era fácil entonces en Madeira. Solía jugar con botas viejas que heredaba de mi hermano o que me prestaban mis primos. Pero cuando eres niño, no te preocupa el dinero.





Tenía once años el día que me mudé de la isla a la academia del Sporting de Lisboa y fue la etapa más difícil de mi vida. Me parece una locura cuando lo recuerdo. Mi hijo, Cristiano Jr., tiene 7 años en estos momentos. Solo pensar en cómo me sentiría si dentro de 4 años estuviera ayudándole a hacer las maletas para mandarle a París o Londres... prefiero ni imaginármelo.

"Yo era muy flaco. No tenía músculo. Así que a los 11 años tomé una decisión". Los detalles de la infancia de @Cristiano que no conocías https://t.co/4dYekAejRQ — MARCA (@marca) October 3, 2017





Yo era muy flaco. No tenía músculo. Así que a los 11 años tomé una decisión. Ya sabía que tenía más talento que los demás. En ese momento decidí que también iba a trabajar mucho más duro que ellos. Empecé a escaparme de la residencia por la noche para entrenar. Me puse más fuerte y rápido. Y entonces, cuando salía al campo, aquellos que solían decir que era demasiado pequeño me miraban sorprendidos, como si se les cayera el mundo encima.





Yo siempre había admirado el Madrid y quería un nuevo reto. Quería ganar trofeos con el Madrid, romper todos los récords y convertirme en una leyenda del club.





El momento justo después de ganar la última final de la Champions en Cardiff. Acabábamos de hacer historia. Tras el pitido final, sentí que había mandado un mensaje al mundo. Pero entonces mi hijo entró al campo a celebrar conmigo... y la emoción cambió al instante. Él estaba corriendo de un lado para otro con el hijo de Marcelo. Agarramos el trofeo juntos. Y después paseamos por el campo de la mano.

¡EMOCIONANTE! @Cristiano REDACTA una CARTA repasando toda su vida y su carrera deportiva. ¡La narra @EduAguirre7 en #ElChiringuitoDeMega! pic.twitter.com/ODfS6OQzLV — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 4, 2017





Después de 400 partidos con el Madrid, ganar sigue siendo mi máxima ambición. Lo es todo para mí. Creo que nací siendo así. Pero la sensación cuando gano ha cambiado. Este es un nuevo capítulo en mi vida. Tengo un mensaje muy especial grabado en mis nuevas botas Mercurial. Está justo en el talón y es lo último que veo antes de atarme los cordones e ir hacia el túnel. Es como un último recordatorio, la última motivación. Dice, "El sueño del niño".





25 años, 840 partidos, 607 goles, 223 asistencias, más de 68.000 minutos, 1 Supercopa portuguesa, 3 Premier Leagues, 1 FA Cup, 2 Community Shields, 2 Copas de la Liga Inglesa, 2 Ligas españolas, 2 Copas del Rey, 2 Supercopas españolas, 4 Champions Leagues, 3 Supercopas de Europa, 3 Mundiales de Clubes y 1 Eurocopa después, Cristiano ha pasado de ser aquél niño que empezó a darle al balón a ser uno de los más destacados.