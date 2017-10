El FC Barcelona fija su hoja de ruta para los próximos días ante la situación en Cataluña

El presidente del FC Barcelona ya anunció que habría más acciones por parte del club después de jugar el último partido de Liga a puerta cerrada en rechazo a la situación que se vive en Cataluña y las acciones policiales durante el referéndum.





La situación en Cataluña está lejos de normalizarse y la tensión entre la Generalitat y el gobierno central va en aumento a causa del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. El FC Barcelona se ha mostrado favorable al derecho a decidir del pueblo catalán, pero tras lo ocurrido en esa jornada del domingo y sus posteriores consecuencias, que aún están por llegar, el club azulgrana ha presentado el plan que seguirá hasta que se normalice la situación en Cataluña y se abra un espacio para el diálogo y la mediación.





Como ya ocurrió el pasado domingo antes Las Palmas el FC Barcelona no descarta volver a jugar a puerta cerrada, y no sólo con el primer equipo, sino con el resto de secciones en las que compite, incluidas las categorías inferiores. Lo que no se contempla es suspender los encuentros. Además, en el próximo partido de Liga que se celebre en el Camp Nou, el FC Barcelona tiene pensado realizar un homenaje a los heridos por las cargas durante el 1-O. El próximo partido del Barcelona en su estadio es el próximo 21 de octubre contra el Málaga y esa podría ser la fecha elegida.

Respecto a las dimisiones de los miembros de la directiva, Carles Vilarrubí y Jordi Monés, después de la decisión del club de jugar el partido frente a Las Palmas a puerta cerrada en lugar de suspenderlo, el club anunció que ya no habrá más, y el resto de la directiva está con Bartomeu. Esa decisión no sólo provocó estas dos dimisiones sino que no gustó en una parte de la afición barcelonista que ha vuelto a pedir la dimisión de su presidente.





En contra de lo que muchos pensaban, el FC Barcelona no contempla en estos momentos una Declaración Unilateral de Independencia. Aún no se sabe qué determinará la Generalitat Catalana y si finalmente se proclama esa independencia, pero en el Barcelona no están a favor de que se produzca en estas condiciones y sí piden que se celebre un nuevo referéndum legal y de garantías, y que se abra un diálogo para poder llegar a acuerdos.

Diálogo, respeto y deporte

En caso de una hipotética independencia, El FC Barcelona asegura que quiere seguir jugando en LaLiga española, la Champions y la Copa del Rey, y que no han contactado con otros campeonatos. No obstante, este asunto no depende del propio Barcelona ni del resto de clubes catalanes, sino de la Ley del Deporte. En estos momentos, esa ley no contempla que clubes de otros países puedan jugar los campeonatos en España, con la excepción de Andorra. Para que el Barcelona y el resto de clubes catalanes puedan seguir jugando en España habría que reformar esa ley en el Parlamento.





Me parece increíble Francisco Rubio, presidente del Comité de Competición de Fútbol. Fuera de Espanya ya home!!!!

Por último, el club azulgrana ha pedido la dimisión del presidente del Comité de Competición, Francisco Rubio, por los comentarios despectivos que publicó en las redes sociales sobre las personas que acudieron a votar en el referéndum del pasado domingo. "Al menos, algunos ya saben qué es un colegio. Ya solo queda que sepan qué es el gel, el champú, la democracia y el respeto a la ley" fueron algunas de las burlas que escribió Rubio junto a las imágenes de las cargas policiales. Aunque la RFEF ha pedido disculpas por los comentarios de Rubio, eso no es suficiente en el Camp Nou.