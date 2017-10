La razón por la que Benzema no va convocado por Francia según Nasri

El jugador del Antalyaspor concedió una entrevista para Canal + Francia en la que habló, entre otros cosas, sobre la ausencia de Karim Benzema en las convocatorias de Francia desde que estalló el escándalo con Valbuena.





Karim Benzema no ha vuelto a ser convocado por Didier Deschamps desde que estallara el escándalo con Mathieu Valbuena en el que está involucrado el futbolista del Real Madrid por un chantaje. El seleccionador francés ha decidió mantener el castigo a Benzema desde que saliera el caso a finales de 2015 y no ha cambiado de opinión.





Desde que se levantara el control judicial sobre el delantero del Madrid han sido muchas las voces que reclamaban su vuelta a la selección, pero Deschamps no ha dado su brazo a torcer: "Sabéis mi postura sobre Benzema, ya la he expresado y no ha cambiado", comentó el seleccionador en una ocasión.

¡OJO! ESTALLA la guerra entre Deschamps y Benzema. TODOS los DETALLES en #JUGONES pic.twitter.com/6rvhj8PUQQ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 20, 2017





El último en salir a defender al delantero francés ha sido su compatriota Samir Nasri: "Es muy estúpido que no acuda por lo que ocurrió. Prescindir de tener un ataque con Mbappé, Benzema, Griezmann, Dembélé... es una estupidez. Él quiere volver a jugar con Francia. Es muy injusto lo que ocurrió", dijo el ex del Manchester City en una entrevista para Canal + Francia.

FRANCK FIFE/GettyImages

Sin embargo, el internacional apuntó que la ausencia de Benzema se debe a algo más que a un castigo por sus problemas judiciales, a su origen argelino: "¿Sus orígenes? Por supuesto. Está claro. Yo también lo he vivido. Ben Arfa también. Hizo una gran temporada con el Niza y no acudió a la Eurocopa. Importan los orígenes. No es todo valor deportivo, no es posible. Gignac también discutió con el entrenador en su momento pero acudió a la Euro".





"Debe volver. Hasta el presidente Le Graet está abierto a que vuelva. Si Valbuena era convocado y Benzema no iba, era lógico. Era una historia entre los dos y uno debía ser uno el elegido y otro la víctima. Pero Valbuena ya no es convocado. ¿Ahora por qué no vuelve Benzema? Es sencillo", añadió el jugador del Antalyaspor.

CARL DE SOUZA/GettyImages

Esta no es la primera vez que acusan a Deschamps de racista. El exfutbolista Eric Cantona también llegó a decir que el seleccionador francés no convocaba a Karim y a Ben Arfa por sus orígenes: "Benzema es un gran jugador, Ben Arfa es un gran jugador. Pero Deschamps tiene un nombre muy francés. Quizá sea el único en Francia en tener un nombre genuinamente francés. Sabéis, en su familia nadie se ha mezclado con nadie. Como los mormones en América"





"Una cosa es segura, Benzema y Ben Arfa son dos de los mejores jugadores de Francia y no estarán en al Eurocopa. Y claro, tiene origen norteafricano: el debate está servido", agregó Cantona después de conocer la lista de convocados para la pasada Eurocopa de Francia.