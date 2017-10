Conspiraciones en el fútbol: Ronaldo Nazario en el Mundial de 1998

Si había un torneo que se le daba bien a Ronaldo Nazario, este era el Mundial con su selección. El ariete participó en 3 Copas del Mundo y anotó un total de 15 goles, siendo el segundo máximo artillero en la historia de esta competición por detrás de Miroslav Klose.

No fue hasta 1998 cuando Ronaldo debutaría en un Mundial. No obstante, mientras Brasil ganaba 4 años antes la Copa en EEUU, el joven delantero empezaba a forjar su leyenda y acababa de completar su salto a Europa de la mano del PSV por recomendación de Romario. No era de extrañar que se marchase tan joven del Cruzeiro, ya que con 16 primaveras ya había anotado 44 goles en 47 partidos en el conjunto de su país. En Holanda no necesitó un periodo de adaptación y la siguiente temporada dejó su sello con 35 goles en 36 encuentros.

Una lesión de rodilla le impidió igualar sus números en el siguiente curso, pero a pesar de esta limitación marcó otros 19 tanto, suficientes para que el Barça se fijase en él y protagonizase un traspaso récord en esos momentos que alcanzó la cifra de 15 millones de euros. Un gran acierto del club azulgrana, ya que en su primer y único año como culé marcó 47 dianas y ayudó a su equipo a conseguir la Copa del Rey y la Copa de la UEFA. Después se marcharía al Inter de Milán en otro desembolso récord de 28 millones de euros.

De nuevo un gran año en una Liga como la italiana, en la que la táctica prima por encima del talento, le sirvió para ir ya convertido en una estrella al Mundial de Francia 1998. En la cita internacional Ronaldo no decepcionó y llevó hasta su selección a la final que sería ante la anfitriona gracias a sus 4 tantos, incluido el de semifinales ante Holanda. Brasil era la gran favorita del torneo y todo el mundo creía que iba a revalidar el título que había conseguido 4 años antes.

No obstante, lo que ocurrió en los momentos previos de aquella final es considerado como uno de los grandes misterios sin resolver que han llevado a multitud de teorías conspiratorias al respecto. Y es que cuando llegó la hora de dar a conocer la alineación de Brasil en ese choque decisivo ante Francia, todo el mundo pudo ver cómo Ronaldo no estaba en el once titular.

Entonces todo tipo de rumores comenzaron a surgir, desde una posible lesión de rodilla hasta una intoxicación estomacal. Incluso muchos pensaban que el astro brasileño había sido envenenado para que no pudiera jugar. Sea como fuere, el caso es que una hora más tarde Brasil volvió a enviar la alineación y en ese papel sí que estaba Ronaldo como delantero titular.

La gente se seguía preguntando qué es lo que había pasado, ya que era evidente que al ariete le había ocurrido algo en las horas previas al encuentro pero finalmente iba a jugar. El resultado ya lo saben. Un 3-0 claro a favor de Francia y un Ronaldo que pasó desapercibido mostrándose como la sombra del jugador que nos tenía acostumbrados.

Lo cierto era que la estrella 'carioca' no estaba para jugar aquel partido. Incluso el doctor Lidio Toledo aseguró que "si hubiera detenido a Ronaldo para que no jugase y Brasil acaba perdiendo me tendría que ir a vivir al Polo Norte". Sin embargo, la teoría que más se ha extendido hasta la fecha indica que fue un tercer implicado el que 'obligó' a Ronaldo a saltar finalmente al campo.

Se trata de la firma deportiva Nike. Y es que el gigante estadounidense patrocinaba tanto a Ronaldo como a la selección de Brasil y había invertido en ese momento más de 100 millones de euros en campañas de publicidad. En este sentido, se ha llegado asegurar que habría sido la marca de ropa la que habría impuesto que Ronaldo jugase pese a las recomendaciones de los médicos.

Nunca se ha llegado a probar la autenticidad de esta teoría e incluso Ronaldo ha llegado a desmentirla asegurando que "lo único que Nike me pidió es que me calzase sus botas". No obstante, mucha gente sigue creyendo que esto podría haber ocurrido de verdad, aunque lo cierto es que tan sólo los que estaban dentro de ese vestuario conocen lo que ocurrió aquel día.

