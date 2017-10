El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, comparece en la rueda de prensa previa al partido de Liga en el Coliseum Alfonso Pérez frente al Getafe.





Parón internacional: "Los jugadores volvieron más o menos todos casi sanos y eso es lo más importante, no hay lesionados. Están contentos de volver a jugar en Liga, han tenido partidos muy exigentes pero quieren volver a competir y eso eso bueno"





Estado de Bale: "Está bien, cada día mejor, no puede jugar todavía, ha tenido dos cosas, una en Dortmund, que parecía sólo un poco cargado y luego se ha resentido de algo del sóleo. No te puedo decir cuándo, pero está mejor, no puedo decir que dentro de una semana o diez días y veremos. Él quiere volver cuanto antes"





¿Ficharía por el FC Barcelona?: "Tengo el corazón blanco. "Estoy aquí, no quiero entrenar al Barça. Sólo pienso en lo que estoy haciendo ahora"

Mejor momento de sus 100 partidos: "El mejor fue ganar LaLiga, el peor todas las derrotas. Ganar LaLiga es muy difícil, es el día a día y ganarla es lo máximo"

Lesiones de Keylor y Luca: "Espero que Keylor tenga para pocos días, es una sobrecarga, lo vamos a ver día a día. Luca tiene un poco más porque es el hombro. Mañana va a jugar Kiko"





Recuperación de Benzema, Theo y Marcelo: "Tenemos 7 partidos antes del siguiente parón, vamos a necesitar a todos. Vamos a ir partido a partido"





Atlético de Madrid - FC Barcelona: "Me da igual. Yo quiero ganar el mío, el nuestro. No quiero nada en particular, yo quiero recortar y ya está"

Estado de Carvajal: "Vosotros sabéis lo que tiene Dani y con el corazón no podemos bromear. Hay que tener un poco más de paciencia con lo que le ha pasado a Dani. Él está bien y la gente que se ocupa de su recuperación lo hace perfecto.Queremos a Dani al cien por cien. Puede que todavía esté una semana o dos semanas. Él quiere volver pero lo importante es su salud"

Lesión de Bale: "Puede pasar de todo. Después de Dortmund sólo estaba cargado. El sábado él quiere probar y nota algo en el sóleo y ya está. Ha tenido dos cosas al final. Luego se va con Gales y se hace una resonancia y tiene una cosa. Ahora tenemos que estar con tranquilidad con él. Hay que tener paciencia"





¿Por qué se lesiona Bale?: "No lo sé, no soy médico ni soy fisio. Yo tengo confianza en la gente que trabaja aquí, pero yo no puedo hacer nada. Bale es el primero que está jodido, porque no quiere estar fuera del equipo. Espero que vuelva rápido y juegue como en Dortmund"

Situación en Cataluña: "Lo miro como todos, pero no te voy a decir lo que pienso. Estamos aquí para hablar de fútbol. Este no es el lugar adecuado para hablar de esto"