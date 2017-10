Zidane: "Estamos en el camino. No hay que preocuparse más de la cuenta"

El entrenador francés ha atendido a los medios en la previa de la cita liguera de la novena jornada, donde recibirán al Eibar mañana. Ha contestado preguntas en las que hablaba del estado físico de los jugadores, si se siente el mejor entrenador del mundo o la sensación de jugar mejor fuera de casa, entre otros. Ha destacado querer tranquilizar a la afición indicando que el camino es el correcto y su protección a Benzema.





Cuando le han preguntado por las lesiones, ha mencionado el calendario y ha querido tranquilizar a los más preocupados: "¿Las lesiones? Cuando miras los resultados hasta ahora no estamos mal. Se puede mejorar y vamos a mejorar pero estamos a 5 puntos del líder y somos líderes de grupo en la Champions. Además, tenemos ya dos trofeos. No sé si la gente se ha olvidado ya de eso... Estamos en el camino. No hay que preocuparse más de la cuenta".





Además, ha protegido a Karim Benzema en tres ocasiones:





"¿Benzema sobrevalorado? Me molesta que se diga eso porque la gente que sabe de fútbol es una vergüenza. Es el mejor de todos, con diferencia. Karim no va a meter 90 goles pero meteré 30 o 40. Me molesta que se hable mal de mis jugadores".





"Benzema no tiene que meter siempre gol. No creo que tenga que hacer solo eso. Karim lo tiene todo. Me importa que se asocie con los demás. No solo él. La gente que piense que un 9 tiene que marcar siempre lo acepto pero no es mi filosofía".





"¿Por qué defiendo tanto a Benzema? Porque creo que es el mejor. Son mis jugadores y les defenderé pase lo que pase. Y más a Karim porque para algunos quizá no sea el mejor, pero para mí sí. Que lleve 10 años aquí no es casualidad. En el campo es el mejor. Lo tiene todo pero claro que tiene margen de mejora".





🔴🎙 Zidane: "No es casualidad que Benzema lleve 10 años en el Real Madrid. En el campo es el mejor". pic.twitter.com/cC2MntIs8t — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 21, 2017





En cuanto a los rivales y al hecho de que cada vez les conozcan más, ha dicho lo siguiente: "Los rivales nos conocen cada vez más pero esto acaba de empezar. A balón parado vamos a hacer siempre cosas importantes. Tranquilidad. Porque hay muchas cosas positivas de lo negativo que vosotros me preguntáis".





Otra cuestión ha sido la de la posibilidad de ser nombrado el mejor entrenador de la FIFA:





"¿Si me siento el mejor entrenador del mundo? No. Para nada. Pero soy afortunado de estar en el mejor club del mundo y con los mejores jugadores. Lo digo con sinceridad".





"¿El Premio FIFA a mejor entrenador? Lo hice todo para llegar a ser un técnico consolidado. Lo que hago me gusta. Si me lo dan lo aceptaré con mucho gusto".





Ha alabado a Takashi Inui, jugador del Eibar, resaltando su técnica. Ha restado importancia a la lesión de Keylor y no ha querido entrar en política cuando le han preguntado por Pep Guardiola y su ideología. También ha negado tener la sensación de jugar mejor fuera de casa.