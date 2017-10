Las 5 ocasiones en las que Zidane ha salido en defensa de Karim Benzema

Pocos a día de hoy deberían tener dudas sobre la relación entre Zidane y Benzema. El '9' del Real Madrid es el ojito derecho del entrenador francés y éste no duda públicamente en demostrarlo y no hay ejemplo más claro que corrobore esta situación que la marcha del canterano Morata al Chelsea ante la imposibilidad de hacerse un hueco en el 11 titular. Hoy el Diario As ha realizado una recopilación de todas las veces en las que el entrenador blanco defendió a su compatriota:

"Cada uno puede opinar lo que quiera, yo lo veo bien, metido, concentrado en lo que hace. Cada persona puede pedir más a Karim, pero yo estoy contento con lo que hace" dijo Zidane el pasado 14 febrero 2017 justo antes del partido de ida contra el Nápoles en octavos de la Champions, en el que por cierto marcó Benzema.

"Contento por su partido, por los dos goles y más porque está en la jugada de los otros goles. Contento por su partidazo y por todos” afirmó Zidane el pasado 4 de marzo de 2017 tras la victoria del Madrid por 1-4 en el campo del Éibar donde Karim metió dos goles.

Gonzalo Arroyo Moreno/GettyImages

"Yo no he esperado este día para saber lo que hace Karim y lo que es, lo conozco de hace tiempo y para mi es impresionante como jugador. Le pedimos de marcar muchos goles porque es el 9 del Madrid, pero sabe hacer más cosas y a mí me interesa más lo que hace además del gol, lo que hace con sus compañeros en el campo". Comentarios de Zidane en la rueda de prensa antes del partido del Real Madrid contra el Sevilla en el Bernabéu, cuando el equipo blanco se estaba jugando La Liga.

"Me molesta que se focalice tanto con Karim. Para la gente que sabe de futbol es una vergüenza meterse con Karim. Para mi es el mejor de todos, con seriedad. No sé si la gente piensa que el 9 aquí tiene que meter 50 goles, Karin no lo hará, pero meterá 25 - 30 y va a pasar 40 goles y para mí eso es lo que más importa. Me molesta que se metan con mis jugadores. Para mi es el mejor con diferencia. Para mí el delantero no tiene solo que meter goles, Karim lo tiene todo, no solo el gol. Me importa más que se asocie con los demás”. En la última rueda de prensa previa al partido contra el Éibar, el sábado pasado, Zidane hizo una defensa a ultranza tras los fallos garrafales del delantero en Champions y Liga.

Zidane: "Siempre defiendo a los míos, más cuando es muy bueno" https://t.co/vUS6DdcXJa vía @diarioas — AStv (@AS_TV) October 23, 2017

La última de las defensas la hizo en la rueda de prensa postpartido contra el mismo equipo, donde vino a decir básicamente lo mismo que antes del partido: “Estoy contento porque al final nos gusta eso: los jugadores que saben jugar y se asocian. No marca él, pero la jugada la inicia él casi en el centro del campo. Ha sido una bonita jugada para los que nos gusta el fútbol. Nunca se va a dejar de discutir sobre él. Es muy bueno y ya está. Lo ha demostrado jugando media hora hoy. Para mí no está sobrevalorado. Cada uno puede opinar pero yo disfruto viendo a Karim en el campo. No estoy de acuerdo con los que opinan que está sobrevalorado. Es un jugador importante de este equipo. Siempre se quiere hablar de cosas negativas pero hay tantas cosas positivas... Yo quiero hablar de lo que hace bien. Hay que ver la media hora que ha jugado y cómo la ha jugado”.