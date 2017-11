LO TIENE CLARO | La respuesta de Pochettino al ser preguntado por un futuro en el Real Madrid

Al parecer el Real Madrid ya no atrae tanto a los entrenadores o jugadores del mundo del fútbol como en tiempos pasados. Ahora hay muchos que deciden decirles que no porque saben que no les conviene ir a un club donde quizás terminen siendo demasiado juzgados al final de temporada.

Los jugadores deciden no ir porque saben que normalmente no jugarán lo necesario para incrementar su nivel futbolístico y los entrenadores, muchos lo piensan bastante antes de aceptar, porque sabe que no hacer una buena campaña con el Madrid puede desprestigiarlos.

Pochettino: “¿El Madrid? No cambio el Tottenham por ningún otro club” https://t.co/Wbc3M8n6DC pic.twitter.com/opKW0XUu97 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 5, 2017

Mauricio Pochettino ha decidido decir que no al club blanco, sobretodo porque confía en su actual proyecto y en el actual club que dirige. De hecho ya ha logrado ganarle con su Tottenham al Real Madrid. Esto es lo que ha dicho sobre su posible salida a Chamartín: “Hoy por hoy, el Tottenham está al cien por cien en mi cabeza. Hoy no cambio el Tottenham por otro equipo del mundo porque estoy involucrado y concentrado. Este club se merece tener personas que piensen sólo en el club, los fans, los jugadores y las estructuras que nos brindan una vida increíble”.





Aunque rechaza la oportunidad de fichar por el Madrid ahora, dejó una puerta abierta en un futuro no tan cercano. “No puedo adivinar qué pasará en el Real Madrid o en el Barcelona. No les voy a mentir, no pienso en el mañana ni en la próxima temporada porque no depende de mí, sino de las circunstancias. Hay que ser respetuoso, cautelosos e inteligente. Para mí, el club más importante del mundo es el Tottenham. Y para mí, el mejor club del mundo es el Tottenham”.