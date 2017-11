¡AGÁRRENSE! | La respuesta que dio Almeyda sobre su continuidad en Chivas

Luego de los malos resultados en el conjunto de las Chivas Rayadas del Guadalajara, el destino próximo del entrenador Matías Almeyda es incierto. Tras fracasar en la Liga y al quedar fuera de la Copa MX a manos del Atlante, el 'Pelado' está sentado en un barril de pólvora.

Tras la derrota de 1-2 ante el Atlas, se le cuestionó sobre su continuidad en el club rojiblanco para el próximo mes de enero. El entrenador argentino sólo mencionó que en el futbol todo puede pasar:

Hector Vivas/GettyImages

“De mi continuidad vuelvo a repetir que el futbol es dinámico y nunca se sabe qué pasa mañana. Mi cara es porque amo al futbol, he aprendido a ganar y perder, me rompo el alma para que se gane, hago un gran esfuerzo viviendo lejos de mi tierra, agradecido a este país que me ha dado cosas totalmente positivas, pero no me da lo mismo perder. Vine para ganar, hemos ganado y hay que aceptar cuando se pierde. Yo si pierdo no quiero salir de mi casa porque vivo de esto. El empeño y amor a mi profesión hace que ante una derrota me entristezca, eso habla de que no me da lo mismo. Si me diera lo mismo no estuviera acá”, dijo.









Asimismo, habló acerca de su paso en el conjunto del Guadalajara en estos dos años al frente del conjunto:

Hector Vivas/GettyImages

“Soy un bendecido porque lo que he vivido en dos años en Chivas me quedará por siempre en el corazón. El cariño de la gente, siendo un extranjero, nadie me lo va a quitar de adentro de mi ser. No tengo más que agradecimiento a esa gente y decirles que hasta el último minuto daré hasta lo que no tengo para que esto mejore”, sentenció.