La respuesta de Isco cuando le preguntan si Asensio es mejor que él

Las comparaciones son odiosas y en el mundo del fútbol parece que hasta inevitables, por eso a Isco le han preguntado en Minuto #0′ por las comparaciones entre él y su compañero en el Real Madrid.





Isco Alarcón es uno de los jugadores que está atravesando un buen momento y gracias a sus decisivas actuaciones es una de las piezas claves del Real Madrid y va camino de hacer lo mismo con la selección española. Precisamente antes del amistoso que enfrentará a La Roja con Costa Rica, el centrocampista malagueño concedió una entrevista para el programa Minuto #0′ de MovistarPlus donde le preguntaron por uno de sus compañeros que también es una de las grandes estrellas de LaLiga y está llamado a ser el futuro de la selección española, Marco Asensio.

Isco pasa revista. #Minuto0

Su momento de forma, el Real Madrid, la selección, la irrupción de Asensio... pic.twitter.com/QJSJHQcEFb — Movistar Minuto #0 (@MovistarMinuto0) November 9, 2017





El jugador mallorquín explotó la pasada temporada y ha pasado de ser una promesa para ser ya todo un crack a pesar de su juventud. Ambos jugadores son los que más alegrías están dando a los madridistas, y como no podía ser de otra manera ya se han comenzado a hacer comparaciones entre ambos jugadores. En el citado programa le han preguntado directamente sobre esa cuestión y si considera que él es mejor que compañero.

"¿Quién es mejor entre Asensio y yo? Es complicado. Tiene mucho futuro, mucho presente, una izquierda prodigiosa. Prácticamente ningún jugador tiene esa pierna izquierda. Hay que dejarlo que siga mejorando, con calma, que no se le llene la cabeza de pajaritos, dejarlo tranquilo. Cuando un jugador es joven y destaca, toco el mundo se echa las manos a la cabeza con él, piensa que va a ser Balón de Oro… No hablamos de eso, no pensamos que podamos ganarlo en un futuro. Sólo trabajamos, intentamos ser mejores cada día y ayudar al equipo cuando lo necesite", declaró el jugador del Real Madrid y de la selección española entre risas.

Además, Isco ha manifestado encontrarse en un gran momento, algo que s eha podido ver en este arranque de temporada: "Me siento importante dentro del equipo, estoy metiendo goles, dando asistencias. Al final, la confianza hace que seas mejor, que intentes cosas que quizás en otro momento no intentabas. Zidane me está dando más libertad, sobre todo con la pelota. He dado un paso adelante en lo físico, me encuentro muy bien. Soy joven, tengo 25 años, me queda mucho por mejorar. Me gustaría meter más goles, dar más asistencias. Es algo de lo que vive el fútbol", manifestó el jugador.