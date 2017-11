Neymar rompe a llorar en la rueda de prensa al ser preguntado por su situación en el PSG

El delantero brasileño Neymar no aguantó más y se largó a llorar durante la conferencia de prensa que sostuvo la Selección brasileña en Lille luego del triunfo ante Japón.

Y es que el atacante del Paris Saint Germain le volvieron a preguntar sobre su situación en el cuadro parisino y sobre los conflictos internos que tiene con Edinson Cavani y Unai Emery.





"Hay un hecho que me molesta. Inventan un montón de historias que no son verdad. Dicen que no me llevo bien con Cavani, con mi entrenador... Es todo lo contrario porque vine con su aval y cuando llegué tuvimos una reunión, me lo dijo todo, que me ayudaría a alcanzar los objetivos", aseguró el goleador del conjunto parisino.





El ex Barcelona salió a desmentir cualquier problema en el PSG y aseguró sentirse muy feliz jugando esta temporada en la Ligue 1.

"No me gusta este ruido, las invenciones, las historias. Molesto sí estoy con la prensa, pero no en general las personas que creen saberlo todo y no saben nada. Solo les pido que paren y que sean correctos".