El consejo de Luis Suárez a Paco Alcácer durante su peor momento

Luis Suárez y Paco Alcácer son los dos puntas del FC Barcelona, el uruguayo ahora vive un mal momento de forma y le está costando ver puerta, mientras que el español empieza a convencer a la afición tras una temporada en la que parecía que no iba a tener otra oportunidad en el Barça. En una charla con MundoDeportivo, Luis Suárez habló de la mala racha de Alcácer en el pasado y de su estado de forma actual.

"Yo hablé con Paco cuando se quedaba fuera de las convocatorias. Le dije que estuviera tranquilo porque está en un equipo con una plantilla muy amplia, que tuviera calma. El otro día (ante Sevilla) lo demostró. Es un jugador que siempre entrena bien y siempre está con buena cara. Se lo merece. Me alegré por él porque venía pasando por momentos complicados. Me alegra saber que no bajará los brazos en ningún momento”, declaró el futbolista.

Más tarde habló de su situación personal: "Un delantero necesita marcar. No me voy enfadado a casa por no hacer goles. Me enfado cuando sé que no he rendido como tenía que rendir. Cuando después de un partido pienso que no estuve a la altura". El delantero lleva tres goles y tres asistencias en los 14 partidos que ha disputado esta temporada.

Sin embargo reconoció que luchará hasta volver a su mejor versión goleadora: "Yo soy muy autocrítico. Lo que no me reprocho es que nunca bajaré los brazos y seguiré peleando y entrenando hasta que entre una. Lo importante es que el equipo siga ganando aunque yo no marque. Me exijo mucho más porque se que puedo aportar mucho más".