SORPRESA | Las declaraciones del "Pibe" Valderrama sobre México rumbo a Rusia 2018

El ex capitán de la Selección colombiana, Carlos Valderrama no es seguidor del método de trabajo de su compatriota Juan Carlos Osorio, pero ha augurado que la Selección Mexicana romperá con su maleficio y llegará al quinto partido, además, de ser la sorpresa en el Mundial de Rusia 2018.

En una entrevista para Fox Sports "El Pibe" declaró: “A mí no me gustan las rotaciones, y seguro a la gente no les gustan por eso están en contra, pero yo pienso que tienen un gran técnico. ¿Qué hago con contratar un técnico que no haga rotaciones y quede eliminado? No vale la pena (…) La Selección Mexicana tiene muy buenos jugadores, tiene un gran cuerpo técnico y por eso clasificaron sobrados, como decimos en Colombia. Tiene una gran selección, pienso que va a ser una selección que va a pasar el quinto partido y puede ser la sorpresa (en Rusia 2018), porque tienen muy buenos jugadores”.





A pesar de que el 10 de Colombia está en contra de la filosofía de rotaciones ha asegurado que el timonel azteca es uno de los mejores técnicos a nivel mundial: "Yo estoy consciente del técnico que es Juan Carlos Osorio, pero no me gustan las rotaciones. Ese es su sistema, y el sistema le ha dado resultado. Es uno de los grandes técnicos que tenemos no sólo en Colombia, sino en el mundo, ya lo demostró: clasificar a México de la manera en la que lo clasificó no es fácil, pero yo no estoy de acuerdo con las rotaciones. No me gustan. Yo pienso que todos los equipos tienen un equipo base. Hasta Brasil, que es el mejor equipo ahora, tiene un equipo base. ¿Se lesiona alguno? Bueno, se lesionó. ¿Suspendieron a uno? Bueno. Yo se lo respeto mucho, pero no estoy de acuerdo”.

¡'PIBE' VALDERRAMA CRITICÓ A OSORIO! #LUP El ex jugador cargó en contra del director técnico de la Selección Mexicana: pic.twitter.com/UT64o2GzTf — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 13, 2017





Esperemos que el augurio del "Pibe" se cumpla y el Tri pueda darle una gran alegría a todo el pueblo mexicano.