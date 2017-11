SORPRESA | Paco Jémez habló sobre su futuro con Cruz Azul tras entrar a la Liguilla

Después del triunfo de Cruz Azul ante Veracruz, Paco Jémez convocó una conferencia de prensa donde afirmó no estar seguro de su futuro con los celestes a pesar de estar dentro de la Liguilla.

Tras 6 torneos de ausencia en la Liguilla, por fin La Máquina pudo ganar y acceder a la fiesta grande del fútbol mexicano, pero eso no fue motivo suficiente para que Paco asegure su continuidad frente al cuadro cementero. Esto dicho por el propio español en conferencia de prensa despues del partido.

Hector Vivas/GettyImages

"Yo particularmente no he dicho si voy a salir, si me voy a quedar, si me voy a ir; no he dicho nada ni pienso decirlo, porque entre otras cosas, no lo he decidido. Cuando acabe todo, será el momento de sentarme, tranquilizarme, qué es lo que quiero y lo que me interesa".

También hablo sobre el posible ingreso al club del portugues Caixinha quien ya ha dirigido en la Liga MX al mando del Santos Laguna.

YURI CORTEZ/GettyImages

"Si viene, viena a un gran club y yo sería el primero en darle la enhorabuena. No me molesta. Sobre mi futuro no pienso hablar, el club hará lo que tenga que hacer y no me preocupa".





Jeméz le dio la relevancia que merece al fútbol mexicano y menciono lo siguiente "Tengo por delante algo tan grande como la liguilla como para preguntarme si voy a seguir o no.No queremos llegar a la liguilla y como dicen en España: 'cagarla'. Debemos ir y morir valientes", aseguró.