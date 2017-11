BOMBAZO | El gran equipo europeo que se podría quedar excluido de la UEFA

Hace apenas un par de semanas, los dirigentes del Milán intentaron convencer a la UEFA en Nyon con el proyecto deportivo del equipo, tratando de mostrar la viabilidad del plantel y los resquicios económicos en los que se sustenta el proyecto. El problema está en que, Marco Fassone, el actual consejero delegado del equipo milanista, no logró convencer a casi nadie y la UEFA sigue pensando si expulsar al laureado equipo de la competición europea, ya que el comité de disciplina deberá decidir al respecto y el equipo podría ser sancionado con la exclusión de las competiciones europeas.

Image by Jorge García Guillén





Este problema se inició el pasado verano, cuando el equipo se gastó más de 200 millones de euros en traspasos para reforzar la plantilla, con grandes nombres sobre la mesa y un proyecto que ilusiona a todos los aficionados. El problema está en que las operaciones no están claras y se piden papeles y garantías de que, el traspaso de poderes de la empresa de Berlusconi, Fininvest, a la compañía china Rossoneri Sport Investment por 740 millones de euros, ha sido realizada en base a una realidad financiera y se encuentra todo correctamente en el ámbito jurídico. No parece ser que esto sea de esta manera y no se cumple, por tanto, con las normas del "Fair Play" financiero que impone la UEFA.



Image by Jorge García Guillén

Otra de las últimas informaciones de este tema ha sido el empresario Yonghong Li, el actual dueño del Milán, y que se ha filtrado en prensa que al parecer no es el empersario qeu decía ser y no presenta el aval que se suponía. El periódico The New York Times que una empresa minera no se encuentra a su nombre tal y como se estipulaba, además de que no es un reconocido hombre de negocios en su país y que no presenta tanto dinero como parecía.

Habrá que esperar a ver qué sucede en los próximos días, pero si las cosas no cambian y no se presentan los documentos que certifiquen la legalidad de todas estas operaciones, el equipo italiano puede quedar fuera de todas las competiciones europeas.