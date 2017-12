Zidane: "Esto es largo. Faltan 6 meses, cuidado con Cristiano"

El técnico del Real Madrid ha atendido a los medios en la rueda de prensa previa al último partido de la fase de grupos de la Champions League, donde recibirán al Dortmund. Como viene siendo costumbre, ha imperado la tranquilidad en las palabras de Zidane.

Sobre cómo espera el partido ante el equipo alemán, que se juega las posibilidades de entrar en Europa League, mientras que los merengues ya saben que pasan como segundos: "Sabemos que el rival se juega mucho mañana y nosotros estamos ya clasificados, pero nosotros pensamos en hacer un buen partido contra un rival que es bueno. No miramos la situación del rival, miramos nuestra situación y en hacer un buen partido mañana".

En cuanto a la opinión de Marcelino García, entrenador del Valencia, que dijo que el Real Madrid tenía peor plantilla este año que el anterior, ha subrayado: "Él dice lo que quiera (riendo). Cada uno puede opinar y no tengo que comentar lo que piensen los demás. La única cosa es que cada uno puede decir lo que quiera, como si yo mañana tengo que hablar. A mí me da igual, no me importa".

Sobre la posibilidad de ir al mercado de fichajes para reforzar la plantilla, ha sido muy escueto, aunque conservando el sentido del humor: "No".

Acerca de si verá el Chelsea-Atlético y si le interesa que un rival como los rojiblancos se queden fuera de la Champions, ha dicho: "Voy a ver el partido porque me gusta verlos, pero no es mi equipo. Lo que me importa es mi equipo, como nosotros hacemos las cosas. Es un rival importante, pero que gane el mejor, como siempre".





En relación a la sensación de estar contento pese a los resultados y la falta de gol, ha contestado: "Cuando veo a mi equipo lo veo bien. Tenemos que meter más goles. La situación no es la adecuada en el sentido de que en LaLiga estamos a ocho puntos. Estoy tranquilo porque sé que esto, tarde o temprano, va a cambiar." Además, también ha querido destacar que no le preocupan las palabras externas al club: "Lo que venga desde fuera no me preocupa. No hay que olvidar lo que ha hecho este equipo. La situación no es la mejor pero no podemos tirar todo lo que estamos haciendo".

En cuanto a la situación de Gareth Bale y las posibilidades de verle ante el Sevilla y en el Mundial de Clubes, ha empleado las siguientes palabras: "No lo sé, la opción de jugar contra el Sevilla la veremos ahora cuando entrene con nosotros. Primero que entrene y vea sensaciones, pero va a venir con nosotros a Abu Dhabi".

Al ser preguntado por si los comentarios hacia sus jugadores le causan molestias, ha mantenido su discurso: "No porque no lo puedo cambiar. No me molesta, es la realidad de nuestro trabajo. Cuando la cosa no está bien ahí estáis vosotros para decir que no funciona. Es inevitable que la gente hable. Nosotros vamos a seguir y vamos a estar ahí al final, seguro".





También se ha mencionado que si Cristiano Ronaldo necesitaba más cariño, que si se había olvidado todo lo que ha hecho: "Cuando no le sale como él ha acostumbrado a la gente, es normal que la gente opine y hable de él. Yo creo que la gente que quiere a Cristiano y al equipo sabe lo que está haciendo. Él lo intenta y va a llegar. El año pasado hizo una temporada fenomenal. Esto es largo. Faltan 6 meses, cuidado con Cristiano".

Justo después ha atendido las dos últimas preguntas en francés antes de marcharse a preparar el encuentro de Champions donde, tal vez, se podrían ver a futbolistas menos habituales que reciban el premio de jugar en competición europea.