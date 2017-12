Inspired by the Little League World Series, the inaugural Prospects Cup tournament -- featuring 16 of the world's best domestic and international under-12 boys soccer teams to compete for the sport’s first youth soccer world championship -- will be held Dec. 18-22 in Kissimmee, Fla.

The tournament will be broadcast LIVE in both English and Spanish worldwide. You can find the tournament matches on Univision Deportes Network and its multiple digital platforms -- including on the Sports Illustrated, SI Planet Fútbol and Sports Illustrated Kids Facebook pages.

Here is the complete Prospects Cup tournament schedule, along with where you can stream the games.

More Prospects Cup: Inaugural Tourney Nears With Top U-12 Teams Set for Showcase

Monday, Dec. 18

8:30 am: L.A. Galaxy-Global Premier Soccer (Pool A)

Univision Deportes, SI Kids Facebook

9 am: Orlando City-Weston FC (Pool A)

Univision Deportes, SI Kids Facebook

9:45 am: AS Roma-Borussia Dortmund (Pool C)

Univision Deportes, Sports Illustrated Facebook

10:30 am: Club America-Fluminese (Pool D)

Univision Deportes, SI Kids Facebook

11 am: Manchester City-Real Madrid (Pool C)

Univision Deportes, Sports Illustrated Planet Futbol Facebook

12:15 pm: Sockers FC-Real Jersey FC (Pool B)

Univision Deportes, SI Kids Facebook

1:30 pm: Boca Juniors-Chivas (Pool D)

Univision Deportes, SI Kids Facebook

2:45 pm: FC Dallas-Club Tuzos (Pool B)

Univision Deportes, SI Kids Facebook

Tuesday, Dec. 19

8:30 am: AS Roma-Manchester City (Pool C)

Univision Deportes, SI Kids Facebook

9 am: Borussia Dortmund-Real Madrid (Pool C)

Univision Deportes, Sports Illustrated Planet Futbol Facebook

9:45 am: L.A. Galaxy-Orlando City (Pool A)

Univision Deportes, Sports Illustrated Facebook

10:30 am: Sockers FC-FC Dallas (Pool B)

Univision Deportes, SI Kids Facebook

11 am: Global Premier Soccer-Weston FC (Pool A)

Univision Deportes, SI Kids Facebook

12:15 pm: Club America-Boca Juniors (Pool D)

Univision Deportes, Sports Illustrated Planet Futbol Facebook

1:30 pm: Real Jersey FC-Club Tuzos (Pool B)

Univision Deportes, SI Kids Facebook

2:45 pm: Club America-Fluminese (Pool D)

Univision Deportes, SI Kids Facebook

Wednesday, Dec. 20

8:30 am: Weston FC-L.A. Galaxy (Pool A)

Univision Deportes, SI Kids Facebook

9 am: Global Premier Soccer-Orlando City (Pool A)

Univision Deportes, SI Kids Facebook

9:45 am: Borussia Dortmund-Man City (Pool C)

Univision Deportes, Sports Illustrated Facebook

10:30 am: Chivas-Club America (Pool D)

Univision Deportes, Sports Illustrated Planet Futbol Facebook

11 am: Real Madrid-AS Roma (Pool C)

Univision Deportes, SI Kids Facebook

12:15 pm: Club Tuzos-Sockers FC (Pool B)

Univision Deportes, SI Kids Facebook

1:30 pm: Fluminese-Boca Juniors (Pool D)

Univision Deportes, SI Kids Facebook

2:45 pm: FC Dallas-Real Jersey FC (Pool B)

Univision Deportes, SI Kids Facebook

Thursday, Dec. 21

11:30 am: Domestic Championship (Pool A vs. Pool B winners)

Univision Deportes, Sports Illustrated Planet Futbol Facebook

1 pm: International Championship (Pool C vs. Pool D winners)

Univision Deportes, Sports Illustrated Planet Futbol Facebook

Friday, Dec. 22

9:30 am: Consolation match (Domestic runner-up vs. International runner-up)

Univision Deportes, Sports Illustrated Planet Futbol Facebook

10:45 am: Championship (Domestic winner vs. International Winner)

Univision Deportes, Sports Illustrated Facebook