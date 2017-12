FOTOS | Así serán las nuevas botas de Sergio Ramos

Estaré presentando mis #Niketiempo el día 19 por la tarde en Gran Vía, 48👌...y firmando algunas 😜 I’ll be presenting my #Niketiempo on the 19th at Gran Vía, 48👌 ...and signing some of them 😜

A post shared by Sergio Ramos (@sergioramos) on Dec 15, 2017 at 1:03am PST