Valverde: "La idea es que Dembélé esté para enero"

Ernesto Valverde ha comparecido hoy en la rueda de prensa previa al choque de Liga que su equipo tendrá que disputar ante el Deportivo de la Coruña el próximo domingo en el Camp Nou. El Barça podría mantener su racha de imbatibilidad una jornada más a costa de un equipo que llega con muchas dudas. Esto fue lo que dijo el 'Txingurri' del encuentro frente al Depor:

Deportivo de la Coruña: "Empezó la temporada de una manera irregular pero ha cambiado el entrenador y tengo la sensación de que están en un momento bueno. Han cambiado el prefil de los jugadores. Les ha ido bien, vendrán con la idea de hacerse fuertes y con la ilusión de ganar. Les veo bien".

Posible sustituto de Mascherano: "Mascherano está con nosotros. Nos quedan dos partidos importantes antes de terminar, La cabeza da para muchas cosas pero no se pueden comentar alegremente. Contamos con él y tenemos que apurar cuando esté con nosotros".

Busquets apercibido de sanción: "Si es cierto que es una circunstancia que se puede tener en cuenta pero nunca sabes cómo van a ir los partidos. Pero los tres puntos son iguales en los dos casos".

Recuperación de Dembélé: "Está bien, esta semana ha empezado a hacer más cosas con el grupo pero no ha completado los entrenamientos y la semana que viene le meteremos más carga. Seguiremos con el plan inicial y la idea es que estará para enero y antes sería prematuro".

Mundial de Clubes: "Ellos juegan esta tarde y nosotros mañana. A nosotros también nos puede pasar factura. Nos puede pasar factura a cualquier otro equipo que juega en la Liga. Lo bueno que tiene el Mundial de Clubes es que el que lo juega es el que ha ganado la Champions. Es un enlatado ahí de cinco días con dos equipos de lejos y bajo mi punto de vista no es lo mismo que ganar una Liga o una Champions, pero no quiero quitarle importancia, a mí también me gustaría ganarlo".

Evoluciones de Mascherano e Iniesta: "Somos optimistas pero tenemos que esperar al entrenamiento para concretarlo. Pero en principio pensamos que sí pueden estar".

Objetivo de cara al Clásico: "Nuestro objetivo es ganar mañana. No estamos pensando en el partido de la semana que viene, sino en el Depor. El partido pasado en el Camp Nou no pudimos ganar ante el Celta y queremos hacerlo ahora. No me preocupa porque todos sabemos la importancia del partido de mañana. Estamos preparados para mañana y no vamos a cometer ese error de mirar más allá"





Lo mejor de estos seis meses: "No podría resumir en una jornada o en un día. El día a día de ir superando las cosas. Cuando llegas a un sitio nuevo a un club tan grande tienes que pasar un periodo de adaptación y poco a poco lo vamos haciendo y estoy satisfecho en el día a día de lo que estamos haciendo".

Lesión de Rafinha: "Está en el mismo caso de Dembélé. Ha empezado esta semana a hacer un poco más que la anterior y tiene que seguir esa inercia que siguen los jugadores lesionados. De momento no tiene el alta y a ver ya para enero a ver cómo viene. Ha trabajado mucho en solitario y ahora llega el momento de entrar con el grupo y hay que tener cuidado con los problemas musculares. Sí esperamos que nos ayude".

Partido-trampa: "Sé que hay una dificultad en todos los partidos grande por ganar independientemente de que juegues en casa. Cuando el Celta te empata en casa no es que no has hecho todo lo posible por ganar. El rival también juega pero por lo demás nuestra intención es preparar el partido para intentar ganar. Luego hay días que entra todo y otros que no puedes convertir. Pero nosotros intentamos que la estadística esté de nuestro lado".

Plantilla para ganar la Champions: "No sé quien va a ser el campeón este año. Hemos quedado primeros de nuestro grupo, tenemos ilusión y me gustaría decir que sí, me gustaría ganarla".

Sustituto de Busquets: "Rakitic es un jugador que lo ha hecho bastante bien. Iván es un buen jugador para jugar en distintas posiciones y una de esas es la de Busquets. También están Oriol Busquets y André Gomes".

Posible Mundial sin España: "España se ha ganado esa posibilidad, ha sido primera de grupo y se ha ganado estar en el Mundial. No me lo imagino pero habría que preguntar a la FIFA la reglamentación".