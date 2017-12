Villar: "El CSD es el único responsable de que España se pueda quedar sin Mundial”

Primera rueda de prensa del presidente suspendido de la RFEF Ángel María Villar tras haber sido detenido el pasado mes de julio con motivo de la Operación Soulé. Confiado, amistoso con los periodistas y sintiéndose aun el presidente de la RFEF, Villar habló de la posibilidad de que la Selección española quede fuera del Mundial de Rusia al entender la FIFA de que ha habido injerencia del Gobierno de España en la Federación. Para ello leyó un escrito previamente preparado en el que focalizó sus ataques contra el Secretario de Estado para el Deporte, José Ramón Lete, y al Gobierno español.

Caso Soule: "Espero que todo esto se aclare. Somos inocentes, no hemos hecho nada", "no creo que vuelva a la cárcel porque no he hecho nada".

Sobre Tebas: "Tebas me ha querido linchar, acosar. Ha presentado seis denuncias para que se me abra un expediente disciplinario. Ha estado en los medios descalificando con injurias y calumnias. Ha ejercido acciones criminales contra mi persona. Si hay indicios de que ha cometido un delito contra mi persona o contra la situación que estamos, me pensaré si ejecuto una acción penal o no".

Soluciones para que España vaya al Mundial: "Me han suspendido no correctamente. Tenía que estar presidiendo la RFEF. Como no es así, creo que el Lete y el CSD tienen que reconsiderar la situación en la que han colocado al futbol español. Es muy grave, la FIFA está cumpliendo con la obligación de defender sus estatutos y tiene que ir a cualquier país cuando hay injerencias. Hay gente capacitada dentro del gobierno por encima de él que rectifique su actuación con respecto a estas actuaciones que son injerencias. Me suspendieron cautelarmente cuando estaba en la cárcel, no me escucharon y tampoco me escuchó Lete cuando se me abrió expediente. Eso es injerencia. Se puede ir al Mundial cumpliendo la normativa española e internacional. Está en la mano de esos señores que incumplen la normativa. No estoy incumpliendo nada. Prefiero que España vaya. Que los que están incumpliendo son estos señores.





Rubiales: "He sido fundador y vicepresidente de la AFE. La primera huelga fue contra el derecho de retención y la hicimos unos cuantos. Estudié Derecho porque era representante de la AFE en mi equipo y no quería ser un ignorante. Rubiales me ha distinguido dos veces. A los tres días de estar en la cárcel, cuando la instrucción era secreta, ya pedía mi dimisión. Y fue Rubiales quien me dio los votos del fútbol profesional. Entiendo que quiera ser presidente de la RFEF, pero no puede utilizar una desgracia del presidente para entrar por la puerta de atrás con un voto de censura. Ha dividido a los presidentes de la FEF. Y pide la renovación con presidentes que han estado muchos años en la Federación. Hay que ponerse en sus mocasines. Está en su derecho".

¿Tiene @LuisRubiales el apoyo de los equipos de @LaLiga para la moción de censura a Villar? La opinión de @Tebasjavier en la presentación de #laligapromises en @ElTransistorOC pic.twitter.com/ysloX41EFn — El Transistor (@ElTransistorOC) November 30, 2017

Larrea: "Ustedes le llaman presidente, pero es directivo en funciones de presidente. Yo estuve igual en la UEFA cuando suspendieron a Platini y nunca dije que fuera presidente. Presidente es el que es elegido democráticamente en las urnas. Y en España soy yo. En la cárcel nombré vicepresidentes y nadie quiso aceptar. Y fue designado él porque era el más viejo. Hace cosas bien y otras no tan bien".

Solución al Caso Mundial: "Que vaya España al Mundial no depende de mí. Claro que hay solución, pero no podemos dejarlo porque otras federaciones pueden reclamar su derecho a lo mismo. Yo deseo al 100% que España esté en Rusia".

Gorka Villar: "Yo no quería que mi hijo fuese a la CONMEBOL ni pasar tres años sin verle. Fue por su valía. Se le consideró un hombre capaz y preparado. La denuncia es porque se dice que mi hijo ha contratado un partido con la selección coreana porque su mujer es coreana. Y resulta que es Argentina. Jugamos con Corea para preparar la Eurocopa de 2012. Cometimos un error. Vendimos derechos que ya estaban vendidos. De eso viene la investigación de mi hijo. Mi hijo no ha tenido ni se ha beneficiado con la Selección. Ni un euro. Y ha trabajado por el fútbol español y muy bien para que el fútbol español progrese".

El apoyo desde UEFA y FIFA: "Sí. Hay un preso, cuando estuve en la cárcel, me dijo: 'Presidente, ha conseguido todos los títulos deportivos así que va a conseguir otro título que no tiene, que es el de prisión'. Es una experiencia extraordinaria porque coges enseñanzas. Y me dijo que toda la ropa que tenía en la cárcel, que la quemara y todo lo que escribiera, que lo mantuviera porque son escritos desde el interior del alma. Le escribí al presidente de UEFA y FIFA dimitiendo, pero también dándole las gracias. Le manifesté que había servido a estas instituciones con toda mi alma. Les escribí las cartas. Tenía otra para la RFEF, que me dijeron que no la enviara. Me contestó el presidente de FIFA y de la UEFA. Me dijeron: ‘Ánimo Ángel, estamos a tu disposición’. Lo normal que se suele decir".

La actuación de la FIFA contra el Gobierno y la RFEF: "Ni tenía conocimiento, me entero por los medios. Soy un leproso”.

La moción de censura y la lucha por mantener el cargo: “No voy a dejar de luchar y recurrir las sentencias en España. Iré a los tribunales del extranjero, a Estrasburgo, para defender unos derechos que en España no se han defendido".

Sus amigos y sus apoyos: "Los de siempre. Mis amigos son personas vinculadas con el fútbol pero sin puestos relevantes. Los que tuvieron puestos relevantes no me dieron ni un minuto de amor. Pero me pongo en sus mocasines. Cuando se les promete que no les va a pasar nada, que no les van a suspender si dimite Villar, ni me llaman… Soy feliz como soy. Pero voy a luchar hasta el final. Y estos compañeros… si me quieren llamar, que me llamen. Estoy encantado".