Las sorprendentes declaraciones de Bartomeu grabadas con cámara oculta

Relacionado con todo el proceso independentista en Cataluña, el Presidente del Barcelona ha sido grabado, con cámara oculta, y ha realizado unas declaraciones, cuanto menos, sorprendentes. La grabación del video, publicado por La Gaceta, tuvo lugar en el supermercado de una gasolinera mientras se producía una conversación entre un ex socio del club, que recriminaba al Bartomeu que el club se posicionara políticamente, y el mismo Presidente del Barcelona.

A la pregunta del ex socio azulgrana sobre si el club mezclaba política y fútbol, Bartomeu no dudó en responder. "Yo tengo todo en contra... a todo el mundo independentista, están en contra todos mio, me odian".

El aficionado, no conforme con la respuesta, siguió insistiendo sobre la presencia de gente que politizaba el Camp Nou. "En el campo es libre para todo el mundo, es de todos los socios, cada uno trae lo que le da la gana y no voy a prohibir nunca nada" contestó el Presidente del club. Incluso el ex socio preguntó sobre si el Barcelona patrocinaba el independentismo. "No, que va. ¿Por qué tengo yo en contra a la Generalitat? Me quieren fuera. La realidad es que me quieren fuera del Barça porque no estoy ayudando al proceso". Bartomeu, al afirmar el aficionado que estaba decepcionado por la situación, respondió que le "sabía mal".

No fueron los únicos partícipes en la conversación, ya que a la misma se unió un tercer participante indicando que el ex presidente Laporta fue quien inició toda la relación del club con el independentismo, defendiendo a Bartomeu.





Sin embargo, la revelación más esclarecedora la hizo el propio Bartomeu: "Hay una campaña en contra el club, todo el soberanismo independentista va en contra de nosotros, la directiva, porque no ayudamos, ni financiamos. Les dije que no (a ANC) de poner los carteles... si me quieren echar por decirles que no... me han pedido dinero. Que cada uno haga lo que quiera, yo respeto la libertad de expresión, pero el Barcelona no se puede politizar", respondió Bartomeu en última instancia.