​¡SIN PRISA! | Gullit no descarta volver a México pero está feliz en Europa

El mediocampista Carlos Peña llegó al Viejo Continente para esta temporada de la mano del técnico portugués Pedro Caixinha, con quien coincidió en la Liga MX, sin embargo, el lusitano fue despedido del Glasgow Rangers de Escocia dejando el destino del mexicano en el aire ya que no es del total agrado de los aficionados.

Ian MacNicol/GettyImages





No obstante, tras la salida del luso el Gullit ha seguido jugando y acumulando minutos con el club escocés, así que tiene el deseo de continuar en el balompié europeo, aunque no descarta volver a suelo azteca si se requiere.

El exjugador del León atendió al medio Marca CLARO y aclaró cuál es su mentalidad en estos momentos, la cual es disfrutar el fútbol y estar contento.





"En cualquier equipo que he estado, mi mentalidad va a ser triunfar, hacer bien las cosas y dejar una historia" 🔥



🗣️ Las palabras del Gullit Peña



Checa todo lo que dijo 👇 https://t.co/y0J9fKo2MU — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) December 26, 2017





“(Estoy) concentrado con el Rangers, espero cumplir los tres años que tengo de contrato y luego ya veremos lo que pasa. No tengo ningún problema si regreso a México, mientras esté contento con mi familia”, dijo el elemento del Tricolor.

“En cualquier equipo que he estado, mi mentalidad va a ser triunfar, hacer bien las cosas y dejar una historia. Eso es lo que pasa por mi cabeza. Pero no descarto tener una opción B de volver a México, no pasaría nada. Quiero disfrutar, jugar al fútbol y estar contento”, expresó el canterano del Pachuca.





AGUADOS! 😮🇲🇽

Gullit Peña no descarta volver a la Liga MX… Ya tendría un plan B! Entérate: https://t.co/tULpwIRHZF pic.twitter.com/knJR09GzQX — SoyReferee (@SoyReferee) December 26, 2017





“Estoy contento, llevo once partidos en estos casi seis meses. He marcado cinco goles y me siento bien. Puedo actuar de mediapunta, de contención y de interior. Me gusta llegar desde atrás”, añadió el bicampeón con León.

Sobre las pocas problemáticas que ha encontrado en Escocia, el ex de Chivas fue sincero y aceptó que le está costando algo el idioma inglés, así como el clima frío.









“Lo único que no nos gusta (a Eduardo Herrera y él) es el clima porque hace mucho frío. No hablo mucho inglés pero no es algo que me impida estar bien. Estoy con clases, espero seguir mejorando. Tengo a Lalo Herrera que me hace de traductor y en mi familia lo hablan muy bien”, compartió el mundialista en Brasil 2014.

Y aunque no pudo continuar bajo las órdenes del Forcado, Peña aseguró que al entrenador luso le irá muy bien en la Liga MX con el Cruz Azul, aparte le reiteró las gracias por haberlo llevado al Viejo Continente.





Gullit Peña confía en que Caixinha triunfe en Cruz Azul. #FuturosCracksMX https://t.co/bFOoFMQwym — futuroscracks NEWS (@futuroscracksNW) December 27, 2017

“Con Caixinha tenía muy buena relación antes de llegar, siempre hablábamos. La idea era estar mucho tiempo juntos, pero el fútbol es así. A veces estás bien, pero de la noche a la mañana todo cambia. Va a triunfar en Cruz Azul. Le agradezco que me haya traído a Escocia y espero seguir haciendo bien las cosas sin él”, indicó el tamaulipeco.

Sobre las diferencias que hay entre el balompié escocés y el mexicano, Carlos admitió que en México todo es más de posesión mientras allá se tiene mucho contacto.





Eduardo Herrera es titular y Gullit Peña es suplente con el @RangersFC ante el @MotherwellFC en la jornada 21 de la Liga Premier de Escocia https://t.co/CB7KSjjN22 — Televisa Deportes (@TD_Deportes) December 27, 2017





“En México es más de posesión, mientras que aquí el juego es un poco más de contacto, de mucho ida y vuelta. Hago unos 16-18 kilómetros por partido, así que tengo que estar muy bien físicamente.

Finalmente, Rangers se encuentra tercero, a once puntos del líder Celtic, así que Peña Rodríguez lanzó un último aviso: “Sólo tengo metas a corto plazo, ahorita terminar jugando y meter goles para terminar en la mejor posición con el equipo”.