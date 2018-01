Zidane: "Benzema se lesiona después del Clásico. Me fío de él"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, comparece en la rueda de prensa previa al partido de ida de los octavos de final de la Copa del Rey que enfrentará al conjunto blanco con el Numancia en el estadio de Los Pajaritos.





Cómo afronta el inicio de año: "El equipo está con ilusión. Tenemos la misma ilusión en las tres competiciones y trataremos de dar lo máximo en cada partido"





Kepa: "No es un jugador del Real Madrid. Yo no hablo de los jugadores que no son míos. Yo solo pienso en mis jugadores y mis porteros"





Lesión de Benzema: "De la lesión de Karim me entero después del Clásico. Después del Clásico sintió algo. Luego dijo que fue antes del Clásico. Me fío de mi jugador. Se ha hecho daño. Siempre me disgusta ver a un jugador lesionarse. Ha sido después del partido, no antes. Y ya está. Al final se fue de vacaciones, hizo lo que tenía que hacer y aún no está bien"

Refuerzos de invierno: "No te voy a decir la discusión que tuve con el presidente. A día de hoy no va a haber fichajes. Luego, hasta el 31, puede pasar de todo. Lo que no quiero es que se vaya ningún jugador de esta plantilla. Pase lo que pase, estoy contento con mis jugadores"

Encuentro ante el Numancia: "Lo que está haciendo el Numancia, lo está haciendo muy bien. Vienen de eliminar a un gran equipo como es el Málaga. Nosotros respetaremos a nuestro rival"





Un fichaje que recupere la ilusión: "Nosotros tenemos ilusión. Yo confío en mi plantilla. Fue un disgusto perder el Clásico, pero el Madrid nunca se rinde. Vamos a pelear desde ahora hasta mayo por todo. Y al final, veremos si hay cosas que cambiar"

Un deseo para los Reyes Magos: "Salud para todos. Nada más. Nada de porteros, nada de delanteros... Nada. Estoy contento con mi plantilla y pelearé con ellos hasta el final"

¿Cuántos años seguirá en el Real Madrid?: "Lo malo es que eso, aquí, no se sabe. Quiero acabar la temporada de la mejor manera. No veo más allá de los seis meses que quedan por delante"

Llegada de Vinicius: "No sé cuando puede incorporarse al equipo. Lo único que sé que es un jugador del Real Madrid para el futuro"





Bale: "Es muy importante para Bale que entrene con regularidad. Mañana estará con nosotros"





Benzema: "Creo que Benzema está lesionado cuando se va de vacaciones. No le dimos mucha importancia en el momento porque pensamos que estaba cargado. Luego vimos que era más importante"





Posibilidad de fichar en enero: "Tenemos la posibilidad de fichar hasta el 31 de enero y todo puede ocurrir. Lo que digo es que estoy muy contento con mi plantilla. Yo he creado esta plantilla y asumo mis elecciones. No voy a echar la culpa a nadie si no van bien las cosas. Estamos vivos en las tres competiciones y lo digo con fuerza y determinación"





Pelea por los títulos: "El apetito viene cuanto más comes. No nos cansamos de ganar. Mañana voy a empezar mi tercer año pero pase lo que pase a final de temporada habré cumplido dos años y medio. Pero tendré la energía necesaria"