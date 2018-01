PICANTE | El deseo de año nuevo de Lucía Villalón...¿con mensaje a 'Chicharito'?

Pasados unos días te lo puedo decir... Querido 2017, Qué bien que has terminado! 🤦🏽‍♀️ Qué ganas tenía de despedirte, de decirte adiós y no volver a saber de ti. Se supone que la gracia (o lo correcto) es decir que has sido un año maravilloso y que seguro que el siguiente será todavía mejor... 🤔 pues de lo que estoy segura es de que el siguiente va a ser mejor... porque tú has sido un año del horror!!!🤣🤣🤣!! ! (Aunque has ido mejorando poco a poco... todo hay que decírtelo😜). He pasado de los peores momentos de mi vida contigo. 🤷🏻‍♀️ He sufrido como nunca en 29 años contigo... y he de contarte que SOLO moría de ganas de decirte: HASTA LUEGO MARICARMEN!! 👋🏼👋🏼👋🏼🍾🥂 Eso sí... siempre me han enseñado que hay que ser agradecido en esta vida ♥️. Y, como de todo se aprende, también te doy las gracias. Si no fuese por ti no sería la persona que soy. Si no fuese por ti no habría tomado las decisiones más dolorosas pero más sabias de mi vida🙏🏻. Si tú no hubieses ocurrido quizás no estaría donde estoy y no tendría lo que tengo. Y lo que tengo son personas espectaculares a mi lado y salud (y que sepas que eso lo es TODO!!🙌🏻🙌🏻🙌🏻). Así que gracias de todo corazón porque te he vivido (como he podido...) y, gracias a mis personas, te he sobrevivido💪🏼💪🏼... y lo he hecho a lo grande y te digo adiós desde lo alto 🔝... porque ha costado llegar aquí... pero desde aquí arriba empezamos el 2018... que venga alguien a bajarnos si tiene huevos!! 🍳🔪💃🏻 #ciao2017 #hastaluegomaricarmen #puesyaquedamenosparaverano #2018getreadytorumble 📸 @2brotherspro

