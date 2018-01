Los señalados del Real Madrid por su mal juego en los últimos partidos

El Real Madrid volvió a naugrafar en Vigo. El conjunto blanco remontó el gol inicial del Celta pero en la segunda parte se desinfló y acabó empatando el partido 2-2. Los blancos no son capaces de remontar el vuelo y hay varios jugadores que están en el punto de mira de la afición.





El Real Madrid sigue dejando escapar LaLiga. Cuando todos pensábamos que el conjunto blanco había tocado fondo apareció Maxi Gómez en el minuto 81 para poner el 2-2 definitivo en el marcador de forma totalmente justa. El Madrid no se mereció ganar el partido, y menos aún después de la segunda parte que realizó, y así fue. Los blancos sacaron un empate de Balaídos que no los vale para nada y ya ven cómo el Barça se aleja 16 puntos, y tanto Atlético como Valencia se despegan cada vez más.





En Balaídos el equipo naufragó y dejó dos culpables: Marcelo y Zidane. Pero esta crisis de juego y resultado no es nueva y son varios los jugadores que no han llegado a un óptimo nivel y ya han sido señalados por su propia afición.

Denis Doyle/GettyImages

Uno de ellos es Marcelo. El brasileño certificó en Vigo el mal momento por el que está atravesando. Además de no estar acertado y perder balones, la pasividad que mostró en los dos goles del Celta es algo que la afición madridista no perdona. Hace tiempo que el lateral es una sombra de aquel jugador que sorprendía, desbordaba y desbarataba las defensas rivales.





Pero si hay un gran señalado por la afición y que ya escuchado en más de un partido los pitos del Bernabéu ese es Karim Benzema. El delantero galo está gafado de cara al gol y ya ha colmado la paciencia de los madridistas que como Morata y Mariano están destacando en el Chelsea y en el Lyon. Benzema ya ha sido sentenciado y pese a las innumerables oportunidades que le está dando Zidane sigue sin encontrar su mejor versión.

OSCAR DEL POZO/GettyImages

Además de estos dos, hay otros jugadores que no están rindiendo. Los tres hombres del centro del campo, Casemiro, Kroos y Modric, no están en su mejor momento físico y en las segundas partes caen en picado lo que hace que el equipo se resienta. Isco, gran estrella en las primeras semanas, se ha difuminado, quizá contagiado por el ritmo gris de sus compañeros o quizá sobrecargado por llevar sobre sus hombros el peso del equipo durante tanto tiempo.





Ni siquiera dos ídolos de la afición como Cristiano y Asensio se libran de la quema. El portugués estuvo totalmente ausente en Vigo, y como ayer en muchos otros partidos. Aunque sea el máximo anotador del equipo está muy lejos de sus cifras goleadoras evidenciando el problema con el gol que tiene el equipo. Los hombres del banquillo tampoco están aportando tanto como se esperaba de ellos. Asensio empezó la temporada a un gran nivel, pero como le sucede al resto de sus compañeros sus últimas intervenciones han sido testimoniales.

Octavio Passos/GettyImages

Tampoco el propio Zidane se salva de las críticas. De poco sirve ganar dos Champions consecutivas si estás a 16 puntos del líder y tu equipo va a la deriva. El francés sigue apostando por sus hombres de confianza y los Ceballos o Llorente apenas disfrutan de oportunidades. Desde una parte de la afición no se entiende que se le de tantas a oportunidades a jugadores como Benzema que no rinden sobre el campo mientras que Mayoral es un habitual del banquillo. Si el año pasado las rotaciones le funcionaron, este año su apuesta por los mismos jugadores no está funcionando, ya sea por falta de confianza en los nuevos refuerzos o por cuestión de gustos.

CESAR MANSO/GettyImages

El bache por el que está atravesando el equipo parece no tener fin, y el mal estado de forma que atraviesan los jugadores se contagia dentro del terreno de juego haciendo que la máquina no funcione. Aunque no se puede responsabilizar a un jugador del mal juego, lo cierto es que ninguno destaca y la pasividad se ha instalado en la plantilla. Zidane no encuentra soluciones ni en el banquillo ni fuera y mientras tanto la liga se sigue alejando y el PSG se acerca peligrosamente.